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Путин заявил, что отношения России и Алжира носят стратегический характер

Путин заявил, что отношения России и Алжира носят стратегический характер - РИА Новости, 15.06.2023

Путин заявил, что отношения России и Алжира носят стратегический характер

Отношения России и Алжира носят стратегический характер и имеют особое значение, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T14:14

2023-06-15T14:14

2023-06-15T14:54

россия

владимир путин

абдельмаджид теббун

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Отношения России и Алжира носят стратегический характер и имеют особое значение, заявил президент РФ Владимир Путин."Отношения с Алжиром имеют для нашей страны особое значение и носят стратегический характер", - сказал Путин в ходе государственного визита президента Алжира Абдельмаджида Теббуна.

россия

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россия, владимир путин, абдельмаджид теббун