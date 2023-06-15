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Путин заявил, что отношения России и Алжира носят стратегический характер
Путин заявил, что отношения России и Алжира носят стратегический характер - РИА Новости, 15.06.2023
Путин заявил, что отношения России и Алжира носят стратегический характер
Отношения России и Алжира носят стратегический характер и имеют особое значение, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T14:14
2023-06-15T14:14
2023-06-15T14:54
россия
владимир путин
абдельмаджид теббун
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Отношения России и Алжира носят стратегический характер и имеют особое значение, заявил президент РФ Владимир Путин."Отношения с Алжиром имеют для нашей страны особое значение и носят стратегический характер", - сказал Путин в ходе государственного визита президента Алжира Абдельмаджида Теббуна.
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россия, владимир путин, абдельмаджид теббун
Россия, Владимир Путин, Абдельмаджид Теббун
Путин заявил, что отношения России и Алжира носят стратегический характер
Путин на встрече с Теббуном заявил, что отношения с Алжиром имеют особое значение