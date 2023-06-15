https://ria.ru/20230615/punkt-1878333510.html
ВС России поразили командный пункт украинской бригады в ДНР
ВС России поразили командный пункт украинской бригады в ДНР - РИА Новости, 15.06.2023
ВС России поразили командный пункт украинской бригады в ДНР
Российские военные поразили командный пункт горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Камышевахи в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T14:07
2023-06-15T14:07
2023-06-15T14:07
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856554824_0:0:3215:1808_1920x0_80_0_0_3d77a6e0c9ef18d6a63fe1537a77221d.jpg
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Российские военные поразили командный пункт горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Камышевахи в ДНР, сообщило Минобороны РФ. "В районе населенного пункта Камышеваха Донецкой народной республики поражен командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке ведомства. Отмечается, что в целом оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки было нанесено поражение 105 артиллерийским подразделениям украинских военных на огневых позициях, живой силе и военной технике в 132 районах.
https://ria.ru/20230615/poteri-1878330356.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856554824_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ec4a22baa79aeb0a1830f1668fd3f675.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России поразили командный пункт украинской бригады в ДНР
ВС России поразили командный пункт горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Камышевахи в ДНР