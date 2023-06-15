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ВС России поразили командный пункт украинской бригады в ДНР - РИА Новости, 15.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/punkt-1878333510.html
ВС России поразили командный пункт украинской бригады в ДНР
ВС России поразили командный пункт украинской бригады в ДНР - РИА Новости, 15.06.2023
ВС России поразили командный пункт украинской бригады в ДНР
Российские военные поразили командный пункт горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Камышевахи в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T14:07
2023-06-15T14:07
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Российские военные поразили командный пункт горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Камышевахи в ДНР, сообщило Минобороны РФ. "В районе населенного пункта Камышеваха Донецкой народной республики поражен командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке ведомства. Отмечается, что в целом оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки было нанесено поражение 105 артиллерийским подразделениям украинских военных на огневых позициях, живой силе и военной технике в 132 районах.
https://ria.ru/20230615/poteri-1878330356.html
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России поразили командный пункт украинской бригады в ДНР

ВС России поразили командный пункт горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Камышевахи в ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы "Мста-Б" в южном секторе СВО
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы "Мста-Б" в южном секторе СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Российские военные поразили командный пункт горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Камышевахи в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Камышеваха Донецкой народной республики поражен командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке ведомства.
Отмечается, что в целом оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки было нанесено поражение 105 артиллерийским подразделениям украинских военных на огневых позициях, живой силе и военной технике в 132 районах.
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Вчера, 14:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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