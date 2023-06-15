https://ria.ru/20230615/punkt-1878333510.html

ВС России поразили командный пункт украинской бригады в ДНР

ВС России поразили командный пункт украинской бригады в ДНР - РИА Новости, 15.06.2023

ВС России поразили командный пункт украинской бригады в ДНР

Российские военные поразили командный пункт горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Камышевахи в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T14:07

2023-06-15T14:07

2023-06-15T14:07

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Российские военные поразили командный пункт горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Камышевахи в ДНР, сообщило Минобороны РФ. "В районе населенного пункта Камышеваха Донецкой народной республики поражен командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке ведомства. Отмечается, что в целом оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки было нанесено поражение 105 артиллерийским подразделениям украинских военных на огневых позициях, живой силе и военной технике в 132 районах.

https://ria.ru/20230615/poteri-1878330356.html

россия

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)