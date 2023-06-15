Рейтинг@Mail.ru
ПСБ перевел военную ипотеку на первичном рынке в цифровой формат - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
19:52 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/psb-1878460452.html
ПСБ перевел военную ипотеку на первичном рынке в цифровой формат
ПСБ перевел военную ипотеку на первичном рынке в цифровой формат - РИА Новости, 15.06.2023
ПСБ перевел военную ипотеку на первичном рынке в цифровой формат
ПСБ перевел военную ипотеку на первичном рынке в цифровой формат, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T19:52
2023-06-15T19:52
пмэф-2023
псб (банк псб)
промсвязьбанк
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877622874_0:154:3094:1894_1920x0_80_0_0_9ceccc16be25b5ce5abaa9b79e710dac.jpg
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. ПСБ перевел военную ипотеку на первичном рынке в цифровой формат, сообщает пресс-служба банка."Скорость, удобство и безопасность электронных сервисов для клиентов – это три главных, ключевых показателя, которые сейчас важны и для клиентов, и для банков. Та работа, которая сейчас ведется в рамках цифровизации проведения ипотечных сделок, решает все три вопроса. За последние несколько лет темпы роста ипотечного кредитования выросли в несколько раз - и это в том числе результат увеличения числа электронных ипотечных сделок. Все сделки военной ипотеки на первичном рынке у нас ушли в цифровой формат", - сообщил старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц на площадке Петербургского международного экономического форума.ПСБ как лидер рынка военной ипотеки уделяет особое внимание цифровизации этого сегмента."У нас есть предложения, как повысить эффективность процедур в рамках ипотечных сделок, как дополнительно ускорить процесс оформления сделок с жильем. ПСБ активно взаимодействует с Росреестром и Росвоенипотекой по направлениям цифровизации ипотеки, обмена данными, автоматизации процессов электронного документооборота. В рамках решения задачи по обеспечению жильем военнослужащих ПСБ одним из первых предложил своим клиентам полностью цифровой сервис оформления военной ипотеки.В результате время оформления сделки для клиентов-военнослужащих сократилось до 5 дней. Помимо удобства для клиентов, такое упрощение процедур повышает интерес застройщиков к этому сегменту", - отметил спикер ПСБ.
https://ria.ru/20230615/psb-1878448534.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877622874_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_52a027815e824502fa718ff53a073c8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
псб (банк псб), промсвязьбанк, россия
ПМЭФ-2023, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, Россия

ПСБ перевел военную ипотеку на первичном рынке в цифровой формат

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлаги-баннеры форума у гостиницы Park Inn by Radisson "Пулковская" в преддверии ПМЭФ - 2023 в Санкт-Петербурге
Флаги-баннеры форума у гостиницы Park Inn by Radisson Пулковская в преддверии ПМЭФ - 2023 в Санкт-Петербурге
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Флаги-баннеры форума у гостиницы Park Inn by Radisson "Пулковская" в преддверии ПМЭФ - 2023 в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. ПСБ перевел военную ипотеку на первичном рынке в цифровой формат, сообщает пресс-служба банка.
"Скорость, удобство и безопасность электронных сервисов для клиентов – это три главных, ключевых показателя, которые сейчас важны и для клиентов, и для банков. Та работа, которая сейчас ведется в рамках цифровизации проведения ипотечных сделок, решает все три вопроса. За последние несколько лет темпы роста ипотечного кредитования выросли в несколько раз - и это в том числе результат увеличения числа электронных ипотечных сделок. Все сделки военной ипотеки на первичном рынке у нас ушли в цифровой формат", - сообщил старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц на площадке Петербургского международного экономического форума.
В конгрессно-выставочном центре Экспофорум
ПСБ поддержит проекты малого и среднего бизнеса в различных отраслях
Вчера, 19:15
ПСБ как лидер рынка военной ипотеки уделяет особое внимание цифровизации этого сегмента.
«
"У нас есть предложения, как повысить эффективность процедур в рамках ипотечных сделок, как дополнительно ускорить процесс оформления сделок с жильем. ПСБ активно взаимодействует с Росреестром и Росвоенипотекой по направлениям цифровизации ипотеки, обмена данными, автоматизации процессов электронного документооборота. В рамках решения задачи по обеспечению жильем военнослужащих ПСБ одним из первых предложил своим клиентам полностью цифровой сервис оформления военной ипотеки.
В результате время оформления сделки для клиентов-военнослужащих сократилось до 5 дней. Помимо удобства для клиентов, такое упрощение процедур повышает интерес застройщиков к этому сегменту", - отметил спикер ПСБ.
 
ПМЭФ-2023ПСБ (Банк ПСБ)ПромсвязьбанкРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала