https://ria.ru/20230615/psb-1878460452.html

ПСБ перевел военную ипотеку на первичном рынке в цифровой формат

ПСБ перевел военную ипотеку на первичном рынке в цифровой формат - РИА Новости, 15.06.2023

ПСБ перевел военную ипотеку на первичном рынке в цифровой формат

ПСБ перевел военную ипотеку на первичном рынке в цифровой формат, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T19:52

2023-06-15T19:52

2023-06-15T19:52

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. ПСБ перевел военную ипотеку на первичном рынке в цифровой формат, сообщает пресс-служба банка."Скорость, удобство и безопасность электронных сервисов для клиентов – это три главных, ключевых показателя, которые сейчас важны и для клиентов, и для банков. Та работа, которая сейчас ведется в рамках цифровизации проведения ипотечных сделок, решает все три вопроса. За последние несколько лет темпы роста ипотечного кредитования выросли в несколько раз - и это в том числе результат увеличения числа электронных ипотечных сделок. Все сделки военной ипотеки на первичном рынке у нас ушли в цифровой формат", - сообщил старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц на площадке Петербургского международного экономического форума.ПСБ как лидер рынка военной ипотеки уделяет особое внимание цифровизации этого сегмента."У нас есть предложения, как повысить эффективность процедур в рамках ипотечных сделок, как дополнительно ускорить процесс оформления сделок с жильем. ПСБ активно взаимодействует с Росреестром и Росвоенипотекой по направлениям цифровизации ипотеки, обмена данными, автоматизации процессов электронного документооборота. В рамках решения задачи по обеспечению жильем военнослужащих ПСБ одним из первых предложил своим клиентам полностью цифровой сервис оформления военной ипотеки.В результате время оформления сделки для клиентов-военнослужащих сократилось до 5 дней. Помимо удобства для клиентов, такое упрощение процедур повышает интерес застройщиков к этому сегменту", - отметил спикер ПСБ.

https://ria.ru/20230615/psb-1878448534.html

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Артем Смирнов

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