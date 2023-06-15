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ПСБ поддержит создание эко-рекреационного комплекса на Алтае - РИА Новости, 15.06.2023
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19:36 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/psb-1878456760.html
ПСБ поддержит создание эко-рекреационного комплекса на Алтае
ПСБ поддержит создание эко-рекреационного комплекса на Алтае - РИА Новости, 15.06.2023
ПСБ поддержит создание эко-рекреационного комплекса на Алтае
В рамках Петербургского международного экономического форума между ПСБ, правительством Республики Алтай и ООО Управляющая компания "Жемчужина Алтая" заключено... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T19:36
2023-06-15T19:36
пмэф-2023
экономика
россия
петр фрадков
олег хорохордин
сергей абрамов
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. В рамках Петербургского международного экономического форума между ПСБ, правительством Республики Алтай и ООО Управляющая компания "Жемчужина Алтая" заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве по вопросам создания эко-рекреационного комплекса на Алтае, сообщает пресс-служба банка.Свои подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков, глава Республики Алтай Олег Хорохордин и председатель совета директоров ООО УК "Жемчужина Алтая" Сергей Абрамов. "Алтай обладает колоссальным потенциалом в области туризма, и новый рекреационный проект со статусом регионального значения послужит дальнейшему повышению туристической привлекательности республики, улучшению инфраструктуры, создаст новые рабочие места, а также поможет дополнительно развивать смежные отрасли, что в том числе поддержит малый и средний бизнес. ПСБ предоставляет все необходимые механизмы финансирования и всестороннюю поддержку для реализации подобных проектов, и, уверен, комплекс "Жемчужина Алтая" станет востребованным местом отдыха для жителей и гостей региона", - отметил Фрадков. По словам Хорохордина, помимо сотрудничества в части реализации банковских продуктов, стороны также договорились о мероприятиях, направленных на развитие предпринимательства в Республике Алтай, и участии банка в инвестиционных проектах, программах развития, реализуемых в нашем регионе, в том числе на территории бывшей особой экономической зоны "Долина Алтая", где запланирован ряд значимых инвестпроектов."Мы рады продолжать объединять усилия с правительством Республики Алтай и ПСБ для решения самых амбициозных задач региона, который в последние годы стал флагманом внутреннего туризма в России. За прошедший год мы увидели существенный рост активности как со стороны инвестиционного сообщества, так и девелоперов самого высокого уровня. Мы уверены, что такая конкурентная среда будет способствовать сохранению высокого темпа в реализации проектов регионального значения", – отметил Абрамов.
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экономика, россия, петр фрадков, олег хорохордин, сергей абрамов
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Петр Фрадков, Олег Хорохордин, Сергей Абрамов

ПСБ поддержит создание эко-рекреационного комплекса на Алтае

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЛоготип ПМЭФ-2023 у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум"
Логотип ПМЭФ-2023 у конгрессно-выставочного центра Экспофорум
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Логотип ПМЭФ-2023 у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум"
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. В рамках Петербургского международного экономического форума между ПСБ, правительством Республики Алтай и ООО Управляющая компания "Жемчужина Алтая" заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве по вопросам создания эко-рекреационного комплекса на Алтае, сообщает пресс-служба банка.
Свои подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков, глава Республики Алтай Олег Хорохордин и председатель совета директоров ООО УК "Жемчужина Алтая" Сергей Абрамов.
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"Алтай обладает колоссальным потенциалом в области туризма, и новый рекреационный проект со статусом регионального значения послужит дальнейшему повышению туристической привлекательности республики, улучшению инфраструктуры, создаст новые рабочие места, а также поможет дополнительно развивать смежные отрасли, что в том числе поддержит малый и средний бизнес. ПСБ предоставляет все необходимые механизмы финансирования и всестороннюю поддержку для реализации подобных проектов, и, уверен, комплекс "Жемчужина Алтая" станет востребованным местом отдыха для жителей и гостей региона", - отметил Фрадков.
По словам Хорохордина, помимо сотрудничества в части реализации банковских продуктов, стороны также договорились о мероприятиях, направленных на развитие предпринимательства в Республике Алтай, и участии банка в инвестиционных проектах, программах развития, реализуемых в нашем регионе, в том числе на территории бывшей особой экономической зоны "Долина Алтая", где запланирован ряд значимых инвестпроектов.
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"Мы рады продолжать объединять усилия с правительством Республики Алтай и ПСБ для решения самых амбициозных задач региона, который в последние годы стал флагманом внутреннего туризма в России. За прошедший год мы увидели существенный рост активности как со стороны инвестиционного сообщества, так и девелоперов самого высокого уровня. Мы уверены, что такая конкурентная среда будет способствовать сохранению высокого темпа в реализации проектов регионального значения", – отметил Абрамов.
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияПетр ФрадковОлег ХорохординСергей Абрамов
 
 
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