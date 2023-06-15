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Фрадков: Надо развивать инфраструктуру долевого финансирования для МСБ - РИА Новости, 15.06.2023
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19:31 15.06.2023
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Фрадков: Надо развивать инфраструктуру долевого финансирования для МСБ
Фрадков: Надо развивать инфраструктуру долевого финансирования для МСБ - РИА Новости, 15.06.2023
Фрадков: Надо развивать инфраструктуру долевого финансирования для МСБ
Развитие инфраструктуры долевого финансирования для МСБ позволит привлекать в сектор внебюджетные средства, считает председатель ПСБ Петр Фрадков. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T19:31
2023-06-15T19:31
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Развитие инфраструктуры долевого финансирования для МСБ позволит привлекать в сектор внебюджетные средства, считает председатель ПСБ Петр Фрадков.Как сообщает пресс-служба банка, в ходе выступления на панельной сессии "Привлечение внебюджетного финансирования в реализацию проектов импортозамещения" в рамках ПМЭФ-2023 он отметил, что в России создана сильная система кредитного финансирования крупного, малого и среднего бизнеса, в том числе в рамках развитой системы мер государственной поддержки, при этом предприятия, в особенности МСБ, нуждаются в формировании дополнительной инфраструктуры для привлечения долевого финансирования в качестве источника внебюджетных средств."Банки, безусловно, выступают первичным источником финансирования, поскольку они являются структурированными системами, которые в силу компетенции, опыта позволяют быстро получать средства. По нашим оценкам, банковское кредитование - это только третья по востребованности и значимости статья финансирования предприятий МСБ, основная же часть финансирования приходится на собственные средства компании и средства акционеров. При этом, если говорить о внебюджетном финансировании, в том числе для проектов импортозамещения, то объемы привлечения частных инвестиций за последние два года несколько увеличились, но по-прежнему являются недостаточными", – сказал Фрадков.В качестве возможного инструмента для привлечения внебюджетного финансирования он назвал создание специализированной платформы с упрощенным доступом такого рода предприятий к инвестиционным ресурсам и получению долевого финансирования.При этом, по словам Фрадкова, такой путь прошли многие страны, некоторые из которых адаптировали биржу целиком под эти цели."О таком инструменте привлечения инвестиционных ресурсов можно вполне говорить и как об элементе финансирования импортозамещения. Более того, от внедрения такой комплексной системы финансирования банки только выиграют, поскольку структура баланса компаний - заемщиков будет меняться в лучшую сторону", - резюмировал глава ПСБ.
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экономика, промсвязьбанк, псб (банк псб)
ПМЭФ-2023, Экономика, Промсвязьбанк, ПСБ (Банк ПСБ)

Фрадков: Надо развивать инфраструктуру долевого финансирования для МСБ

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Флаги-баннеры форума у гостиницы Park Inn by Radisson Пулковская в преддверии ПМЭФ - 2023 в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Развитие инфраструктуры долевого финансирования для МСБ позволит привлекать в сектор внебюджетные средства, считает председатель ПСБ Петр Фрадков.
Как сообщает пресс-служба банка, в ходе выступления на панельной сессии "Привлечение внебюджетного финансирования в реализацию проектов импортозамещения" в рамках ПМЭФ-2023 он отметил, что в России создана сильная система кредитного финансирования крупного, малого и среднего бизнеса, в том числе в рамках развитой системы мер государственной поддержки, при этом предприятия, в особенности МСБ, нуждаются в формировании дополнительной инфраструктуры для привлечения долевого финансирования в качестве источника внебюджетных средств.
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"Банки, безусловно, выступают первичным источником финансирования, поскольку они являются структурированными системами, которые в силу компетенции, опыта позволяют быстро получать средства. По нашим оценкам, банковское кредитование - это только третья по востребованности и значимости статья финансирования предприятий МСБ, основная же часть финансирования приходится на собственные средства компании и средства акционеров. При этом, если говорить о внебюджетном финансировании, в том числе для проектов импортозамещения, то объемы привлечения частных инвестиций за последние два года несколько увеличились, но по-прежнему являются недостаточными", – сказал Фрадков.
В качестве возможного инструмента для привлечения внебюджетного финансирования он назвал создание специализированной платформы с упрощенным доступом такого рода предприятий к инвестиционным ресурсам и получению долевого финансирования.
При этом, по словам Фрадкова, такой путь прошли многие страны, некоторые из которых адаптировали биржу целиком под эти цели.
«
"О таком инструменте привлечения инвестиционных ресурсов можно вполне говорить и как об элементе финансирования импортозамещения. Более того, от внедрения такой комплексной системы финансирования банки только выиграют, поскольку структура баланса компаний - заемщиков будет меняться в лучшую сторону", - резюмировал глава ПСБ.
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаПромсвязьбанкПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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