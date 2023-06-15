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ПСБ поддержит проекты малого и среднего бизнеса в различных отраслях - РИА Новости, 15.06.2023
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19:15 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/psb-1878448534.html
ПСБ поддержит проекты малого и среднего бизнеса в различных отраслях
ПСБ поддержит проекты малого и среднего бизнеса в различных отраслях - РИА Новости, 15.06.2023
ПСБ поддержит проекты малого и среднего бизнеса в различных отраслях
ПСБ в рамках Петербургского международного экономического форума подписал соглашения о развитии партнерства в финансово-кредитной сфере как с действующими, так... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T19:15
2023-06-15T19:15
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. ПСБ в рамках Петербургского международного экономического форума подписал соглашения о развитии партнерства в финансово-кредитной сфере как с действующими, так и с новыми клиентами - компаниями, работающими в секторе малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба банка.Достигнутые договоренности будут способствовать дальнейшему развитию различных отраслей экономики, а также содействовать поддержке предпринимательства при исполнении госзаказов.ПСБ заключил соглашения о сотрудничестве с АО "Российский аукционный дом", ООО "Цифра инвест", ООО "Эмпериум", Строительный холдинг "Альянс", ООО "ГК "Портновская мануфактура "Шишкин" и ООО "Новые Облачные Технологии". Компании выпускают спортивную и повседневную одежду, разрабатывают компьютерное программное обеспечение, создают комплексные системы безопасности, противопожарной защиты и автоматизации технологических процессов, производят электрические пассажирские суда, поставляют нерудные материалы, работают на рынке индустриально-складской, торгово-развлекательной и спортивной недвижимости, включая реализацию девелоперских проектов в этой области, в том числе по государственному и корпоративному заказу, а также реализуют инфраструктурные проекты в области цифровой экономики, телекоммуникаций, умного ЖКХ и создания комфортной городской среды."Финансирование различных направлений деятельности малого и среднего бизнеса является не только драйвером активности предпринимателей внутри сегмента, но и обеспечивает экономический рост в стране в целом. Мы хорошо понимаем потребности своих клиентов, так как обладаем многолетним опытом работы с малым и средним бизнесом и предлагаем им, независимо от сферы их деятельности, актуальные и востребованные решения, которые способствуют не только поддержке текущих задач и планов предпринимателей, но и создают условия для развития. Это во многом объясняет рост количества клиентов малого и среднего бизнеса на 13%, который мы отметили с начала года", - сказал старший вице-президент - руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощекин.
https://ria.ru/20230615/indeks-1878432594.html
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экономика, псб (банк псб), промсвязьбанк, россия
ПМЭФ-2023, Экономика, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, Россия

ПСБ поддержит проекты малого и среднего бизнеса в различных отраслях

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВ конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
В конгрессно-выставочном центре Экспофорум
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. ПСБ в рамках Петербургского международного экономического форума подписал соглашения о развитии партнерства в финансово-кредитной сфере как с действующими, так и с новыми клиентами - компаниями, работающими в секторе малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба банка.
Достигнутые договоренности будут способствовать дальнейшему развитию различных отраслей экономики, а также содействовать поддержке предпринимательства при исполнении госзаказов.
В конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
ПСБ представил индекс сберегательно-инвестиционной активности россиян
Вчера, 18:46
ПСБ заключил соглашения о сотрудничестве с АО "Российский аукционный дом", ООО "Цифра инвест", ООО "Эмпериум", Строительный холдинг "Альянс", ООО "ГК "Портновская мануфактура "Шишкин" и ООО "Новые Облачные Технологии". Компании выпускают спортивную и повседневную одежду, разрабатывают компьютерное программное обеспечение, создают комплексные системы безопасности, противопожарной защиты и автоматизации технологических процессов, производят электрические пассажирские суда, поставляют нерудные материалы, работают на рынке индустриально-складской, торгово-развлекательной и спортивной недвижимости, включая реализацию девелоперских проектов в этой области, в том числе по государственному и корпоративному заказу, а также реализуют инфраструктурные проекты в области цифровой экономики, телекоммуникаций, умного ЖКХ и создания комфортной городской среды.
"Финансирование различных направлений деятельности малого и среднего бизнеса является не только драйвером активности предпринимателей внутри сегмента, но и обеспечивает экономический рост в стране в целом. Мы хорошо понимаем потребности своих клиентов, так как обладаем многолетним опытом работы с малым и средним бизнесом и предлагаем им, независимо от сферы их деятельности, актуальные и востребованные решения, которые способствуют не только поддержке текущих задач и планов предпринимателей, но и создают условия для развития. Это во многом объясняет рост количества клиентов малого и среднего бизнеса на 13%, который мы отметили с начала года", - сказал старший вице-президент - руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощекин.
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