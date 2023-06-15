https://ria.ru/20230615/psb-1878448534.html

ПСБ поддержит проекты малого и среднего бизнеса в различных отраслях

ПСБ поддержит проекты малого и среднего бизнеса в различных отраслях - РИА Новости, 15.06.2023

ПСБ поддержит проекты малого и среднего бизнеса в различных отраслях

ПСБ в рамках Петербургского международного экономического форума подписал соглашения о развитии партнерства в финансово-кредитной сфере как с действующими, так... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T19:15

2023-06-15T19:15

2023-06-15T19:15

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. ПСБ в рамках Петербургского международного экономического форума подписал соглашения о развитии партнерства в финансово-кредитной сфере как с действующими, так и с новыми клиентами - компаниями, работающими в секторе малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба банка.Достигнутые договоренности будут способствовать дальнейшему развитию различных отраслей экономики, а также содействовать поддержке предпринимательства при исполнении госзаказов.ПСБ заключил соглашения о сотрудничестве с АО "Российский аукционный дом", ООО "Цифра инвест", ООО "Эмпериум", Строительный холдинг "Альянс", ООО "ГК "Портновская мануфактура "Шишкин" и ООО "Новые Облачные Технологии". Компании выпускают спортивную и повседневную одежду, разрабатывают компьютерное программное обеспечение, создают комплексные системы безопасности, противопожарной защиты и автоматизации технологических процессов, производят электрические пассажирские суда, поставляют нерудные материалы, работают на рынке индустриально-складской, торгово-развлекательной и спортивной недвижимости, включая реализацию девелоперских проектов в этой области, в том числе по государственному и корпоративному заказу, а также реализуют инфраструктурные проекты в области цифровой экономики, телекоммуникаций, умного ЖКХ и создания комфортной городской среды."Финансирование различных направлений деятельности малого и среднего бизнеса является не только драйвером активности предпринимателей внутри сегмента, но и обеспечивает экономический рост в стране в целом. Мы хорошо понимаем потребности своих клиентов, так как обладаем многолетним опытом работы с малым и средним бизнесом и предлагаем им, независимо от сферы их деятельности, актуальные и востребованные решения, которые способствуют не только поддержке текущих задач и планов предпринимателей, но и создают условия для развития. Это во многом объясняет рост количества клиентов малого и среднего бизнеса на 13%, который мы отметили с начала года", - сказал старший вице-президент - руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощекин.

https://ria.ru/20230615/indeks-1878432594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, псб (банк псб), промсвязьбанк, россия