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ПСБ предоставит РусГидро средства для финансирования энергопроектов - РИА Новости, 15.06.2023
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17:40 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/psb-1878414043.html
ПСБ предоставит РусГидро средства для финансирования энергопроектов
ПСБ предоставит РусГидро средства для финансирования энергопроектов - РИА Новости, 15.06.2023
ПСБ предоставит РусГидро средства для финансирования энергопроектов
ПСБ и РусГидро в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в части предоставления банком широкого... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T17:40
2023-06-15T17:40
пмэф-2023
экономика
псб (банк псб)
промсвязьбанк
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. ПСБ и РусГидро в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в части предоставления банком широкого спектра денежно-кредитных инструментов, а также финансирования инвестиционных проектов электроэнергетического холдинга, сообщает пресс-служба банка. ПСБ активно работает с крупнейшими игроками энергетического сектора, предлагая им широкий набор банковских инструментов, современные цифровые сервисы, индивидуальный подход при решении их финансовых задач. Так, партнерство ПСБ и РусГидро началось еще в 2016 году, и подписанное соглашение существенно его расширяет. На текущем этапе ПСБ уже увеличил лимит кредитования Группы РусГидро, что позволит расширить объемы финансирования инвестиционных программ, а совместные программы для физлиц предоставят возможность создавать индивидуальные условия банковского обслуживания работников компании. "Наше сотрудничество с РусГидро носит стратегический характер. В мае 2023 года ПСБ был включен в перечень опорных банков Группы РусГидро, и мы продолжим быть для компании не только надежным партнером в части предоставления инструментов для эффективного управления финансами, размещения средств и кредитования, но и в сфере создания удобных и инновационных финансовых решений для обеспечения устойчивой работы энергокомпании в целом. Партнерство ПСБ с РусГидро будет содействовать обновлению генерирующих мощностей и модернизации энергетического комплекса, поможет реализовать инвестиционные проекты компании в регионах РФ", - сказал председатель ПСБ Петр Фрадков, слова которого приводятся в сообщении.
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экономика, псб (банк псб), промсвязьбанк
ПМЭФ-2023, Экономика, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк

ПСБ предоставит РусГидро средства для финансирования энергопроектов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлаги-баннеры форума у гостиницы Park Inn by Radisson "Пулковская" в преддверии ПМЭФ - 2023 в Санкт-Петербурге
Флаги-баннеры форума у гостиницы Park Inn by Radisson Пулковская в преддверии ПМЭФ - 2023 в Санкт-Петербурге
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Флаги-баннеры форума у гостиницы Park Inn by Radisson "Пулковская" в преддверии ПМЭФ - 2023 в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. ПСБ и РусГидро в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в части предоставления банком широкого спектра денежно-кредитных инструментов, а также финансирования инвестиционных проектов электроэнергетического холдинга, сообщает пресс-служба банка.
ПСБ активно работает с крупнейшими игроками энергетического сектора, предлагая им широкий набор банковских инструментов, современные цифровые сервисы, индивидуальный подход при решении их финансовых задач. Так, партнерство ПСБ и РусГидро началось еще в 2016 году, и подписанное соглашение существенно его расширяет. На текущем этапе ПСБ уже увеличил лимит кредитования Группы РусГидро, что позволит расширить объемы финансирования инвестиционных программ, а совместные программы для физлиц предоставят возможность создавать индивидуальные условия банковского обслуживания работников компании.
Участник форума - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
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"Наше сотрудничество с РусГидро носит стратегический характер. В мае 2023 года ПСБ был включен в перечень опорных банков Группы РусГидро, и мы продолжим быть для компании не только надежным партнером в части предоставления инструментов для эффективного управления финансами, размещения средств и кредитования, но и в сфере создания удобных и инновационных финансовых решений для обеспечения устойчивой работы энергокомпании в целом. Партнерство ПСБ с РусГидро будет содействовать обновлению генерирующих мощностей и модернизации энергетического комплекса, поможет реализовать инвестиционные проекты компании в регионах РФ", - сказал председатель ПСБ Петр Фрадков, слова которого приводятся в сообщении.
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаПСБ (Банк ПСБ)Промсвязьбанк
 
 
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