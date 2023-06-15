https://ria.ru/20230615/psb-1878414043.html

ПСБ предоставит РусГидро средства для финансирования энергопроектов

ПСБ предоставит РусГидро средства для финансирования энергопроектов - РИА Новости, 15.06.2023

ПСБ предоставит РусГидро средства для финансирования энергопроектов

ПСБ и РусГидро в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в части предоставления банком широкого... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T17:40

2023-06-15T17:40

2023-06-15T17:40

пмэф-2023

экономика

псб (банк псб)

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. ПСБ и РусГидро в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в части предоставления банком широкого спектра денежно-кредитных инструментов, а также финансирования инвестиционных проектов электроэнергетического холдинга, сообщает пресс-служба банка. ПСБ активно работает с крупнейшими игроками энергетического сектора, предлагая им широкий набор банковских инструментов, современные цифровые сервисы, индивидуальный подход при решении их финансовых задач. Так, партнерство ПСБ и РусГидро началось еще в 2016 году, и подписанное соглашение существенно его расширяет. На текущем этапе ПСБ уже увеличил лимит кредитования Группы РусГидро, что позволит расширить объемы финансирования инвестиционных программ, а совместные программы для физлиц предоставят возможность создавать индивидуальные условия банковского обслуживания работников компании. "Наше сотрудничество с РусГидро носит стратегический характер. В мае 2023 года ПСБ был включен в перечень опорных банков Группы РусГидро, и мы продолжим быть для компании не только надежным партнером в части предоставления инструментов для эффективного управления финансами, размещения средств и кредитования, но и в сфере создания удобных и инновационных финансовых решений для обеспечения устойчивой работы энергокомпании в целом. Партнерство ПСБ с РусГидро будет содействовать обновлению генерирующих мощностей и модернизации энергетического комплекса, поможет реализовать инвестиционные проекты компании в регионах РФ", - сказал председатель ПСБ Петр Фрадков, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20230615/psb-1878385901.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, псб (банк псб), промсвязьбанк