https://ria.ru/20230615/psb-1878385901.html
ПСБ и БФС договорились о развитии отечественной платежной инфраструктуры
ПСБ и БФС договорились о развитии отечественной платежной инфраструктуры - РИА Новости, 15.06.2023
ПСБ и БФС договорились о развитии отечественной платежной инфраструктуры
ПСБ и компания "Банковские и Финансовые Системы" (БФС) в рамках Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:29
2023-06-15T16:29
2023-06-15T16:29
пмэф-2023
псб (банк псб)
промсвязьбанк
россия
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. ПСБ и компания "Банковские и Финансовые Системы" (БФС) в рамках Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в области развития платежной инфраструктуры с использованием российского оборудования, сообщает пресс-служба банка. Подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор БФС Артём Жилонов. В церемонии подписания участвовал вице-премьер РФ Денис Мантуров.В рамках подписанного соглашения предусмотрено расширение сотрудничества по развитию и использованию отечественных банкоматов нового поколения и реализация совместных программ по интеграции нового оборудования в системы ПСБ. Началом такого сотрудничества стал проект, представленный сторонами на площадке форума, - банкомат российского производства БФС с широким сверхтехнологичным функционалом. Устройство оснащено биометрической камерой, сенсорным экраном, выполняет полный набор операций с банковскими картами, считывает штрих-коды, а также предусматривает замкнутый цикл обращения банкнот, что снижает расходы на инкассацию. В банкомате установлен системный блок с центральным процессором "Эльбрус" и используется собственное ПО БФС. Банкомат разработан при финансовой поддержке Минпромторга России в рамках реализации постановления правительства РФ. "Наличие надежной, технологичной и безопасной платежной инфраструктуры имеет ключевое значение для конкурентоспособности экономики и повышения доступности финансовых услуг. Внедрение разработок отечественных производителей способствует достижению технологического суверенитета и импортонезависимости, что соответствует стратегическим задачам государства. Подписанное сегодня соглашение позволит масштабировать внедрение российских технологий в платежную инфраструктуру ПСБ с соблюдением всех современных стандартов безопасности и даст старт новым проектам в области инновационных платежных инструментов", - сказал Фрадков.Как отметил Жилонов, сотрудничество с ПСБ - пример эффективной совместной работы производителя и банка над развитием платежной инфраструктуры, повышением доступности банковских продуктов и сервисов. "Безусловно, это важный этап для компании БФС и, на мой взгляд, в целом с точки зрения импортозамещения устройств самообслуживания, которыми ежедневно пользуются миллионы россиян. Проект реализован при поддержке Минпромторга России. Банкоматы БФС - уникальная российская разработка, которая в техническом плане максимально соответствует ожиданиям и потребностям рынка, и мы продолжим работу над развитием собственных российских технологий", - сказал генеральный директор БФС.
https://ria.ru/20230615/modernizatsiya-1878333358.html
https://ria.ru/20230615/proekty-1878331807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псб (банк псб), промсвязьбанк, россия
ПМЭФ-2023, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, Россия
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. ПСБ и компания "Банковские и Финансовые Системы" (БФС) в рамках Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в области развития платежной инфраструктуры с использованием российского оборудования, сообщает пресс-служба банка.
Подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков
и генеральный директор БФС Артём Жилонов. В церемонии подписания участвовал вице-премьер РФ Денис Мантуров
.
ПСБ поможет ДНР в модернизации инфраструктуры
В рамках подписанного соглашения предусмотрено расширение сотрудничества по развитию и использованию отечественных банкоматов нового поколения и реализация совместных программ по интеграции нового оборудования в системы ПСБ.
Началом такого сотрудничества стал проект, представленный сторонами на площадке форума, - банкомат российского производства БФС с широким сверхтехнологичным функционалом. Устройство оснащено биометрической камерой, сенсорным экраном, выполняет полный набор операций с банковскими картами, считывает штрих-коды, а также предусматривает замкнутый цикл обращения банкнот, что снижает расходы на инкассацию. В банкомате установлен системный блок с центральным процессором "Эльбрус" и используется собственное ПО БФС.
Банкомат разработан при финансовой поддержке Минпромторга
России в рамках реализации постановления правительства РФ.
"Наличие надежной, технологичной и безопасной платежной инфраструктуры имеет ключевое значение для конкурентоспособности экономики и повышения доступности финансовых услуг. Внедрение разработок отечественных производителей способствует достижению технологического суверенитета и импортонезависимости, что соответствует стратегическим задачам государства. Подписанное сегодня соглашение позволит масштабировать внедрение российских технологий в платежную инфраструктуру ПСБ с соблюдением всех современных стандартов безопасности и даст старт новым проектам в области инновационных платежных инструментов", - сказал Фрадков.
ПСБ поддержит проекты устойчивого развития Сахалинской области
Как отметил Жилонов, сотрудничество с ПСБ - пример эффективной совместной работы производителя и банка над развитием платежной инфраструктуры, повышением доступности банковских продуктов и сервисов.
"Безусловно, это важный этап для компании БФС и, на мой взгляд, в целом с точки зрения импортозамещения устройств самообслуживания, которыми ежедневно пользуются миллионы россиян. Проект реализован при поддержке Минпромторга России. Банкоматы БФС - уникальная российская разработка, которая в техническом плане максимально соответствует ожиданиям и потребностям рынка, и мы продолжим работу над развитием собственных российских технологий", - сказал генеральный директор БФС.