https://ria.ru/20230615/psb-1878377125.html

ПСБ поддержит модернизацию транспорта Тульской области

ПСБ поддержит модернизацию транспорта Тульской области - РИА Новости, 15.06.2023

ПСБ поддержит модернизацию транспорта Тульской области

ПСБ подписал в рамках ПМЭФ трёхстороннее соглашение с правительством Тульской области и производителем тяжелой путевой техники АО "Тулажелдормаш" Группы ПТК о... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:01

2023-06-15T16:01

2023-06-15T16:02

новости компаний - экономика

псб (банк псб)

пмэф

тульская область

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ПСБ подписал в рамках ПМЭФ трёхстороннее соглашение с правительством Тульской области и производителем тяжелой путевой техники АО "Тулажелдормаш" Группы ПТК о совместном содействии развитию транспортной инфраструктуры и созданию высокотехнологичного производственного комплекса на территории региона, сообщает банк.Кроме того, сотрудничество направлено на реализацию первого этапа инвестпроекта по реконструкции производственных мощностей "Тулажелдормаш" до 2026 года. ПСБ, со своей стороны, рассмотрит возможности финансирования этого важного для Тулы инвестпроекта."Подписанное сегодня соглашение закрепило наши общие намерения поддерживать важные для региона и страны проекты, которые помогают и техническому, транспортному развитию, и экономическому росту Тульской области. ПСБ поддерживает важнейшие инфраструктурно и общественно значимые программы, предлагая льготные условия кредитования, субсидированные ставки для бизнеса и предприятий, а также широкий спектр других финансовых и нефинансовых сервисов", – приводится в сообщении комментарий председателя ПСБ Петра Фрадкова.

https://ria.ru/20230615/modernizatsiya-1878333358.html

тульская область

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

новости компаний - экономика, псб (банк псб), пмэф, тульская область