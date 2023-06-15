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ПСБ поддержит модернизацию транспорта Тульской области - РИА Новости, 15.06.2023
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16:01 15.06.2023 (обновлено: 16:02 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/psb-1878377125.html
ПСБ поддержит модернизацию транспорта Тульской области
ПСБ поддержит модернизацию транспорта Тульской области - РИА Новости, 15.06.2023
ПСБ поддержит модернизацию транспорта Тульской области
ПСБ подписал в рамках ПМЭФ трёхстороннее соглашение с правительством Тульской области и производителем тяжелой путевой техники АО "Тулажелдормаш" Группы ПТК о... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:01
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новости компаний - экономика
псб (банк псб)
пмэф
тульская область
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ПСБ подписал в рамках ПМЭФ трёхстороннее соглашение с правительством Тульской области и производителем тяжелой путевой техники АО "Тулажелдормаш" Группы ПТК о совместном содействии развитию транспортной инфраструктуры и созданию высокотехнологичного производственного комплекса на территории региона, сообщает банк.Кроме того, сотрудничество направлено на реализацию первого этапа инвестпроекта по реконструкции производственных мощностей "Тулажелдормаш" до 2026 года. ПСБ, со своей стороны, рассмотрит возможности финансирования этого важного для Тулы инвестпроекта."Подписанное сегодня соглашение закрепило наши общие намерения поддерживать важные для региона и страны проекты, которые помогают и техническому, транспортному развитию, и экономическому росту Тульской области. ПСБ поддерживает важнейшие инфраструктурно и общественно значимые программы, предлагая льготные условия кредитования, субсидированные ставки для бизнеса и предприятий, а также широкий спектр других финансовых и нефинансовых сервисов", – приводится в сообщении комментарий председателя ПСБ Петра Фрадкова.
https://ria.ru/20230615/modernizatsiya-1878333358.html
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новости компаний - экономика, псб (банк псб), пмэф, тульская область
Новости компаний - Экономика, ПСБ (Банк ПСБ), ПМЭФ, Тульская область

ПСБ поддержит модернизацию транспорта Тульской области

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ПСБ подписал в рамках ПМЭФ трёхстороннее соглашение с правительством Тульской области и производителем тяжелой путевой техники АО "Тулажелдормаш" Группы ПТК о совместном содействии развитию транспортной инфраструктуры и созданию высокотехнологичного производственного комплекса на территории региона, сообщает банк.
Кроме того, сотрудничество направлено на реализацию первого этапа инвестпроекта по реконструкции производственных мощностей "Тулажелдормаш" до 2026 года. ПСБ, со своей стороны, рассмотрит возможности финансирования этого важного для Тулы инвестпроекта.
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ПСБ поможет ДНР в модернизации инфраструктуры
Вчера, 14:06
"Подписанное сегодня соглашение закрепило наши общие намерения поддерживать важные для региона и страны проекты, которые помогают и техническому, транспортному развитию, и экономическому росту Тульской области. ПСБ поддерживает важнейшие инфраструктурно и общественно значимые программы, предлагая льготные условия кредитования, субсидированные ставки для бизнеса и предприятий, а также широкий спектр других финансовых и нефинансовых сервисов", – приводится в сообщении комментарий председателя ПСБ Петра Фрадкова.
 
Новости компаний - ЭкономикаПСБ (Банк ПСБ)ПМЭФТульская область
 
 
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