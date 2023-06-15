https://ria.ru/20230615/psb-1878377125.html
ПСБ поддержит модернизацию транспорта Тульской области
ПСБ поддержит модернизацию транспорта Тульской области - РИА Новости, 15.06.2023
ПСБ поддержит модернизацию транспорта Тульской области
ПСБ подписал в рамках ПМЭФ трёхстороннее соглашение с правительством Тульской области и производителем тяжелой путевой техники АО "Тулажелдормаш" Группы ПТК о... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:01
2023-06-15T16:01
2023-06-15T16:02
новости компаний - экономика
псб (банк псб)
пмэф
тульская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795765489_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_2fe9e1b4e2fc7474d064b653c3152025.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ПСБ подписал в рамках ПМЭФ трёхстороннее соглашение с правительством Тульской области и производителем тяжелой путевой техники АО "Тулажелдормаш" Группы ПТК о совместном содействии развитию транспортной инфраструктуры и созданию высокотехнологичного производственного комплекса на территории региона, сообщает банк.Кроме того, сотрудничество направлено на реализацию первого этапа инвестпроекта по реконструкции производственных мощностей "Тулажелдормаш" до 2026 года. ПСБ, со своей стороны, рассмотрит возможности финансирования этого важного для Тулы инвестпроекта."Подписанное сегодня соглашение закрепило наши общие намерения поддерживать важные для региона и страны проекты, которые помогают и техническому, транспортному развитию, и экономическому росту Тульской области. ПСБ поддерживает важнейшие инфраструктурно и общественно значимые программы, предлагая льготные условия кредитования, субсидированные ставки для бизнеса и предприятий, а также широкий спектр других финансовых и нефинансовых сервисов", – приводится в сообщении комментарий председателя ПСБ Петра Фрадкова.
https://ria.ru/20230615/modernizatsiya-1878333358.html
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795765489_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_fcd0a1da377d434ff9a2a12ae5418af2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, псб (банк псб), пмэф, тульская область
Новости компаний - Экономика, ПСБ (Банк ПСБ), ПМЭФ, Тульская область
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ПСБ подписал в рамках ПМЭФ трёхстороннее соглашение с правительством Тульской области и производителем тяжелой путевой техники АО "Тулажелдормаш" Группы ПТК о совместном содействии развитию транспортной инфраструктуры и созданию высокотехнологичного производственного комплекса на территории региона, сообщает банк.
Кроме того, сотрудничество направлено на реализацию первого этапа инвестпроекта по реконструкции производственных мощностей "Тулажелдормаш" до 2026 года. ПСБ, со своей стороны, рассмотрит возможности финансирования этого важного для Тулы инвестпроекта.
ПСБ поможет ДНР в модернизации инфраструктуры
"Подписанное сегодня соглашение закрепило наши общие намерения поддерживать важные для региона и страны проекты, которые помогают и техническому, транспортному развитию, и экономическому росту Тульской области. ПСБ поддерживает важнейшие инфраструктурно и общественно значимые программы, предлагая льготные условия кредитования, субсидированные ставки для бизнеса и предприятий, а также широкий спектр других финансовых и нефинансовых сервисов", – приводится в сообщении комментарий председателя ПСБ Петра Фрадкова.