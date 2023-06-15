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В нижегородских лагерях проведут внеплановые проверки после гибели ребенка - РИА Новости, 15.06.2023
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22:27 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/proverki-1878486279.html
В нижегородских лагерях проведут внеплановые проверки после гибели ребенка
В нижегородских лагерях проведут внеплановые проверки после гибели ребенка - РИА Новости, 15.06.2023
В нижегородских лагерях проведут внеплановые проверки после гибели ребенка
Внеплановую проверку детских оздоровительных организаций устроят в Нижегородской области после смерти подростка, отдыхавшего в загородном лагере, сообщает... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T22:27
2023-06-15T22:27
происшествия
нижегородская область
арзамасский район
здоровье - общество
глеб никитин
нижний новгород
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн — РИА Новости. Внеплановую проверку детских оздоровительных организаций устроят в Нижегородской области после смерти подростка, отдыхавшего в загородном лагере, сообщает пресс-служба правительства региона. Ранее сообщалось, что у 13-летнего подростка, находившегося в детском оздоровительном лагере Арзамасского района, поднялась температура, его доставили в инфекционную больницу, где он скончался. Региональное управление Роспотребнадзора сообщило о том, что в лагере "Золотой колос" в Арзамасском районе обнаружили стрептококковую инфекцию, начато эпидемиологическое расследование. "Действительно, погиб ребенок, который находился в санаторно-реабилитационном центре "Золотой колос"... Обстоятельства смерти устанавливаются: она произошла не в самом лагере, а в стационарном лечебном учреждении Нижнего Новгорода. Мы собираем всю необходимую информацию для того, чтобы восстановить цепочку событий, происходивших на территории лагеря. Кроме того, мы детально изучаем анамнез ребенка: когда и чем он болел, имелись ли у него какие-либо хронические заболевания", – приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова. Кроме того, ранее сообщалось о том, что в лагере "Лазурный" Выксунского района нескольким детям стало плохо, прокуратура региона и управление Роспотребнадзора проводят проверки. "Эти две ситуации нельзя объединять, они вызваны разными причинами. По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина я возглавил межведомственную комиссию, работа ведется вместе с коллегами из Роспотребнадзора, медицинских учреждений, Следственного комитета, прокуратуры. Об окончании расследования говорить пока рано", – сообщил Мелик-Гусейнов. Он отметил, что проводится комплексная проверка совместно с Роспотребнадзором. "Во-первых, изучаем, что ели дети, – взяты смывы с кухни, а также анализы у всех работников учреждения. Во-вторых, мы изучаем то, как в детском лагере была организована работа", – пояснил министр. Заместитель губернатора также отметил, что в течение двух недель в регионе будет проведена внеплановая проверка организаций детского отдыха. "Если будут выявлены какие-либо недочеты, замечания, будем требовать их оперативного устранения", – сказал он.
https://ria.ru/20230609/otravlenie-1877313797.html
https://ria.ru/20230615/lager-1878485321.html
нижегородская область
арзамасский район
нижний новгород
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происшествия, нижегородская область, арзамасский район, здоровье - общество, глеб никитин, нижний новгород, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Нижегородская область, Арзамасский район, Здоровье - Общество, Глеб Никитин, Нижний Новгород, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В нижегородских лагерях проведут внеплановые проверки после гибели ребенка

В Нижегородской области в лагерях проведут внеплановые проверки после гибели ребенка

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн — РИА Новости. Внеплановую проверку детских оздоровительных организаций устроят в Нижегородской области после смерти подростка, отдыхавшего в загородном лагере, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что у 13-летнего подростка, находившегося в детском оздоровительном лагере Арзамасского района, поднялась температура, его доставили в инфекционную больницу, где он скончался. Региональное управление Роспотребнадзора сообщило о том, что в лагере "Золотой колос" в Арзамасском районе обнаружили стрептококковую инфекцию, начато эпидемиологическое расследование.
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9 июня, 19:31
"Действительно, погиб ребенок, который находился в санаторно-реабилитационном центре "Золотой колос"... Обстоятельства смерти устанавливаются: она произошла не в самом лагере, а в стационарном лечебном учреждении Нижнего Новгорода. Мы собираем всю необходимую информацию для того, чтобы восстановить цепочку событий, происходивших на территории лагеря. Кроме того, мы детально изучаем анамнез ребенка: когда и чем он болел, имелись ли у него какие-либо хронические заболевания", – приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова.
Кроме того, ранее сообщалось о том, что в лагере "Лазурный" Выксунского района нескольким детям стало плохо, прокуратура региона и управление Роспотребнадзора проводят проверки.
"Эти две ситуации нельзя объединять, они вызваны разными причинами. По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина я возглавил межведомственную комиссию, работа ведется вместе с коллегами из Роспотребнадзора, медицинских учреждений, Следственного комитета, прокуратуры. Об окончании расследования говорить пока рано", – сообщил Мелик-Гусейнов.
Он отметил, что проводится комплексная проверка совместно с Роспотребнадзором. "Во-первых, изучаем, что ели дети, – взяты смывы с кухни, а также анализы у всех работников учреждения. Во-вторых, мы изучаем то, как в детском лагере была организована работа", – пояснил министр.
Заместитель губернатора также отметил, что в течение двух недель в регионе будет проведена внеплановая проверка организаций детского отдыха. "Если будут выявлены какие-либо недочеты, замечания, будем требовать их оперативного устранения", – сказал он.
Врач - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Врачи осмотрели детей в двух нижегородских лагерях после смерти подростка
Вчера, 22:11
 
ПроисшествияНижегородская областьАрзамасский районЗдоровье - ОбществоГлеб НикитинНижний НовгородФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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