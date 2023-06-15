В нижегородских лагерях проведут внеплановые проверки после гибели ребенка
В Нижегородской области в лагерях проведут внеплановые проверки после гибели ребенка
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн — РИА Новости. Внеплановую проверку детских оздоровительных организаций устроят в Нижегородской области после смерти подростка, отдыхавшего в загородном лагере, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что у 13-летнего подростка, находившегося в детском оздоровительном лагере Арзамасского района, поднялась температура, его доставили в инфекционную больницу, где он скончался. Региональное управление Роспотребнадзора сообщило о том, что в лагере "Золотой колос" в Арзамасском районе обнаружили стрептококковую инфекцию, начато эпидемиологическое расследование.
"Действительно, погиб ребенок, который находился в санаторно-реабилитационном центре "Золотой колос"... Обстоятельства смерти устанавливаются: она произошла не в самом лагере, а в стационарном лечебном учреждении Нижнего Новгорода. Мы собираем всю необходимую информацию для того, чтобы восстановить цепочку событий, происходивших на территории лагеря. Кроме того, мы детально изучаем анамнез ребенка: когда и чем он болел, имелись ли у него какие-либо хронические заболевания", – приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова.
Кроме того, ранее сообщалось о том, что в лагере "Лазурный" Выксунского района нескольким детям стало плохо, прокуратура региона и управление Роспотребнадзора проводят проверки.
"Эти две ситуации нельзя объединять, они вызваны разными причинами. По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина я возглавил межведомственную комиссию, работа ведется вместе с коллегами из Роспотребнадзора, медицинских учреждений, Следственного комитета, прокуратуры. Об окончании расследования говорить пока рано", – сообщил Мелик-Гусейнов.
Он отметил, что проводится комплексная проверка совместно с Роспотребнадзором. "Во-первых, изучаем, что ели дети, – взяты смывы с кухни, а также анализы у всех работников учреждения. Во-вторых, мы изучаем то, как в детском лагере была организована работа", – пояснил министр.
Заместитель губернатора также отметил, что в течение двух недель в регионе будет проведена внеплановая проверка организаций детского отдыха. "Если будут выявлены какие-либо недочеты, замечания, будем требовать их оперативного устранения", – сказал он.