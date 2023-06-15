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Минюст начал проверку Ельцин Центра на предмет деятельности иноагента

Минюст начал проверку Ельцин Центра на предмет деятельности иноагента - РИА Новости, 15.06.2023

Минюст начал проверку Ельцин Центра на предмет деятельности иноагента

Минюст проводит проверку Ельцин Центра на предмет деятельности иностранного агента, сообщил замглавы ведомства Олег Свириденко на заседании комиссии Госдумы по... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T11:13

2023-06-15T11:13

2023-06-15T15:45

россия

"ельцин-центр"

министерство юстиции рф (минюст россии)

общество

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Минюст проводит проверку Ельцин Центра на предмет деятельности иностранного агента, сообщил замглавы ведомства Олег Свириденко на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.Вопрос о необходимости такой проверки поднял депутат Андрей Альшевских. По его мнению, следует навсегда прекратить спекуляции по поводу того, подпадает ли деятельность Ельцин Центра под статус иноагента, и установить, есть ли там нарушения."Что касается проверки, мы ее начали. Я не помню, кто из депутатов такой запрос направил нам, но у нас проверка идет. Действительно, она глубокая идет. Наверное, вы правы в том, что когда результаты проверки будут уже налицо, то, вероятнее всего, наверное, да. <...> Мы ничего не прячем", — ответил на это Свириденко.В Ельцин Центре заявили РИА Новости, что спокойно относятся к проверке и полагают, что оснований для объявления его иноагентом нет.Ельцин Центр — общественный культурный и образовательный центр, который открыли в Екатеринбурге в 2015 году. Его деятельность не раз привлекала внимание — так, режиссер Никита Михалков призывал закрыть центр — его возмутил демонстрировавшийся там мультфильм об истории России, в котором, по его словам, "все грязь, мерзость, предательство, рабство". Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев, со своей стороны, выступил против закрытия Ельцин Центра, но призвал "поправить там идеологию".

https://ria.ru/20230516/vystavki-1871902248.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, "ельцин-центр", министерство юстиции рф (минюст россии), общество