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Минюст начал проверку Ельцин Центра на предмет деятельности иноагента - РИА Новости, 15.06.2023
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11:13 15.06.2023 (обновлено: 15:45 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/proverka-1878260734.html
Минюст начал проверку Ельцин Центра на предмет деятельности иноагента
Минюст начал проверку Ельцин Центра на предмет деятельности иноагента - РИА Новости, 15.06.2023
Минюст начал проверку Ельцин Центра на предмет деятельности иноагента
Минюст проводит проверку Ельцин Центра на предмет деятельности иностранного агента, сообщил замглавы ведомства Олег Свириденко на заседании комиссии Госдумы по... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T11:13
2023-06-15T15:45
россия
"ельцин-центр"
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Минюст проводит проверку Ельцин Центра на предмет деятельности иностранного агента, сообщил замглавы ведомства Олег Свириденко на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.Вопрос о необходимости такой проверки поднял депутат Андрей Альшевских. По его мнению, следует навсегда прекратить спекуляции по поводу того, подпадает ли деятельность Ельцин Центра под статус иноагента, и установить, есть ли там нарушения."Что касается проверки, мы ее начали. Я не помню, кто из депутатов такой запрос направил нам, но у нас проверка идет. Действительно, она глубокая идет. Наверное, вы правы в том, что когда результаты проверки будут уже налицо, то, вероятнее всего, наверное, да. &lt;...&gt; Мы ничего не прячем", — ответил на это Свириденко.В Ельцин Центре заявили РИА Новости, что спокойно относятся к проверке и полагают, что оснований для объявления его иноагентом нет.Ельцин Центр — общественный культурный и образовательный центр, который открыли в Екатеринбурге в 2015 году. Его деятельность не раз привлекала внимание — так, режиссер Никита Михалков призывал закрыть центр — его возмутил демонстрировавшийся там мультфильм об истории России, в котором, по его словам, "все грязь, мерзость, предательство, рабство". Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев, со своей стороны, выступил против закрытия Ельцин Центра, но призвал "поправить там идеологию".
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россия, "ельцин-центр", министерство юстиции рф (минюст россии), общество
Россия, "Ельцин-центр", Министерство юстиции РФ (Минюст России), Общество
Минюст начал проверку Ельцин Центра на предмет деятельности иноагента

Минюст России сообщил о проверке Ельцин Центра на предмет деятельности иноагента

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗдание Ельцин Центра в Екатеринбурге
Здание Ельцин Центра в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Здание Ельцин Центра в Екатеринбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Минюст проводит проверку Ельцин Центра на предмет деятельности иностранного агента, сообщил замглавы ведомства Олег Свириденко на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
Вопрос о необходимости такой проверки поднял депутат Андрей Альшевских. По его мнению, следует навсегда прекратить спекуляции по поводу того, подпадает ли деятельность Ельцин Центра под статус иноагента, и установить, есть ли там нарушения.
"Что касается проверки, мы ее начали. Я не помню, кто из депутатов такой запрос направил нам, но у нас проверка идет. Действительно, она глубокая идет. Наверное, вы правы в том, что когда результаты проверки будут уже налицо, то, вероятнее всего, наверное, да. <...> Мы ничего не прячем", — ответил на это Свириденко.
В Ельцин Центре заявили РИА Новости, что спокойно относятся к проверке и полагают, что оснований для объявления его иноагентом нет.
Ельцин Центр — общественный культурный и образовательный центр, который открыли в Екатеринбурге в 2015 году. Его деятельность не раз привлекала внимание — так, режиссер Никита Михалков призывал закрыть центр — его возмутил демонстрировавшийся там мультфильм об истории России, в котором, по его словам, "все грязь, мерзость, предательство, рабство". Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев, со своей стороны, выступил против закрытия Ельцин Центра, но призвал "поправить там идеологию".
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