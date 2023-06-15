https://ria.ru/20230615/protest-1878367038.html
Япония выразила протест КНДР после пуска ракет
Япония выразила протест КНДР после пуска ракет - РИА Новости, 15.06.2023
Япония выразила протест КНДР после пуска ракет
Северная Корея произвела пуск по меньшей мере двух баллистических ракет, которые пролетели около 11 минут и упали внутри исключительной экономической зоны... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T15:32
2023-06-15T15:32
2023-06-15T15:32
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токио
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ТОКИО, 15 июн – РИА Новости. Северная Корея произвела пуск по меньшей мере двух баллистических ракет, которые пролетели около 11 минут и упали внутри исключительной экономической зоны Японии, подтвердила в ходе пресс-конференции парламентский вице-министр обороны Японии Кими Онода, отметив, что Токио по дипканалам заявил Пхеньяну протест. "Северная Корея произвела пуск по меньшей мере двух баллистических ракет. Первая находилась в воздухе примерно 11 минут и упала в Японском море внутри исключительной экономической зоны. Дальность ее полета составила примерно 850 километров с максимальной высотой 50 километров. Вторая ракета находилась в воздухе примерно 11 минут и упала в Японском море внутри исключительной экономической зоны. Дальность ее полета составила примерно 900 километров с максимальной высотой полета 50 километров", - отменила она. Трансляция пресс-конференции велась телеканалом TBS. Онода также подчеркнула, что в связи с продолжающимися ракетными пусками Токио направил по дипломатическим каналам в Пекине решительный протест КНДР.
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в мире, япония, токио, японское море
В мире, Япония, Токио, Японское море
Япония выразила протест КНДР после пуска ракет
Япония заявила протест КНДР после пуска ракет, упавших в исключительной экономической зоне