https://ria.ru/20230615/protest-1878367038.html

Япония выразила протест КНДР после пуска ракет

Япония выразила протест КНДР после пуска ракет - РИА Новости, 15.06.2023

Япония выразила протест КНДР после пуска ракет

Северная Корея произвела пуск по меньшей мере двух баллистических ракет, которые пролетели около 11 минут и упали внутри исключительной экономической зоны... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T15:32

2023-06-15T15:32

2023-06-15T15:32

в мире

япония

токио

японское море

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ТОКИО, 15 июн – РИА Новости. Северная Корея произвела пуск по меньшей мере двух баллистических ракет, которые пролетели около 11 минут и упали внутри исключительной экономической зоны Японии, подтвердила в ходе пресс-конференции парламентский вице-министр обороны Японии Кими Онода, отметив, что Токио по дипканалам заявил Пхеньяну протест. "Северная Корея произвела пуск по меньшей мере двух баллистических ракет. Первая находилась в воздухе примерно 11 минут и упала в Японском море внутри исключительной экономической зоны. Дальность ее полета составила примерно 850 километров с максимальной высотой 50 километров. Вторая ракета находилась в воздухе примерно 11 минут и упала в Японском море внутри исключительной экономической зоны. Дальность ее полета составила примерно 900 километров с максимальной высотой полета 50 километров", - отменила она. Трансляция пресс-конференции велась телеканалом TBS. Онода также подчеркнула, что в связи с продолжающимися ракетными пусками Токио направил по дипломатическим каналам в Пекине решительный протест КНДР.

https://ria.ru/20230607/kndr-1876677637.html

япония

токио

японское море

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в мире, япония, токио, японское море