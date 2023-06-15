В Подмосковье начнут производство сладостей белорусской компании "Юнивест"
© Фото : Правительство Московской областиВ Подмосковье запустят крупное кондитерское производство белорусской компании "Юнивест"
© Фото : Правительство Московской области
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Белорусская компания "Юнивест" под собственной торговой маркой будет выпускать в Подмосковье сладости, соглашение о строительстве транспортно-логистического комплекса и производства продуктов питания сегодня подписали на ПМЭФ-2023 губернатор Московской области Андрей Воробьев и коммерческий директор компании Вячеслав Ходоренко.
"Сегодня мы подписали соглашение, которое позволит привлечь более 2 миллиарда рублей инвестиций и создать не менее 350 рабочих мест. Проект связан с дистрибуцией и производством кондитерских изделий, поэтому будут востребованы инженеры, кондитеры, логисты, упаковщики, фасовщики, механики, электрики. "Юнивест" планирует выпускать в Лыткарино то, что так любит наша ребятня, да и взрослые тоже – карамель, конфеты и шоколадную продукцию", - сказал Воробьев, которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В рамках соглашения, добавляют в пресс-службе, компания предложит всем белорусским предприятиям услуги логистического комплекса и дистрибьюции на самых выгодных условиях. Договор также предусматривает развитие розничной сети магазинов "Белорусский Кирмаш", линеек ее собственных торговых марок, продвижение продукции в федеральных сетях, усиление дистрибьюции в регионе.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.