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В Подмосковье начнут производство сладостей белорусской компании "Юнивест" - РИА Новости, 15.06.2023
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Новости Подмосковья
 
12:25 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/proizvodstvo-1878291416.html
В Подмосковье начнут производство сладостей белорусской компании "Юнивест"
В Подмосковье начнут производство сладостей белорусской компании "Юнивест" - РИА Новости, 15.06.2023
В Подмосковье начнут производство сладостей белорусской компании "Юнивест"
Белорусская компания "Юнивест" под собственной торговой маркой будет выпускать в Подмосковье сладости, соглашение о строительстве транспортно-логистического... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T12:25
2023-06-15T12:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
пмэф
пмэф 2023
экономика
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Белорусская компания "Юнивест" под собственной торговой маркой будет выпускать в Подмосковье сладости, соглашение о строительстве транспортно-логистического комплекса и производства продуктов питания сегодня подписали на ПМЭФ-2023 губернатор Московской области Андрей Воробьев и коммерческий директор компании Вячеслав Ходоренко. "Сегодня мы подписали соглашение, которое позволит привлечь более 2 миллиарда рублей инвестиций и создать не менее 350 рабочих мест. Проект связан с дистрибуцией и производством кондитерских изделий, поэтому будут востребованы инженеры, кондитеры, логисты, упаковщики, фасовщики, механики, электрики. "Юнивест" планирует выпускать в Лыткарино то, что так любит наша ребятня, да и взрослые тоже – карамель, конфеты и шоколадную продукцию", - сказал Воробьев, которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области. В рамках соглашения, добавляют в пресс-службе, компания предложит всем белорусским предприятиям услуги логистического комплекса и дистрибьюции на самых выгодных условиях. Договор также предусматривает развитие розничной сети магазинов "Белорусский Кирмаш", линеек ее собственных торговых марок, продвижение продукции в федеральных сетях, усиление дистрибьюции в регионе. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, пмэф, пмэф 2023, экономика, белоруссия
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, ПМЭФ, ПМЭФ 2023, Экономика, Белоруссия

В Подмосковье начнут производство сладостей белорусской компании "Юнивест"

© Фото : Правительство Московской областиВ Подмосковье запустят крупное кондитерское производство белорусской компании "Юнивест"
В Подмосковье запустят крупное кондитерское производство белорусской компании Юнивест - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : Правительство Московской области
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Белорусская компания "Юнивест" под собственной торговой маркой будет выпускать в Подмосковье сладости, соглашение о строительстве транспортно-логистического комплекса и производства продуктов питания сегодня подписали на ПМЭФ-2023 губернатор Московской области Андрей Воробьев и коммерческий директор компании Вячеслав Ходоренко.
"Сегодня мы подписали соглашение, которое позволит привлечь более 2 миллиарда рублей инвестиций и создать не менее 350 рабочих мест. Проект связан с дистрибуцией и производством кондитерских изделий, поэтому будут востребованы инженеры, кондитеры, логисты, упаковщики, фасовщики, механики, электрики. "Юнивест" планирует выпускать в Лыткарино то, что так любит наша ребятня, да и взрослые тоже – карамель, конфеты и шоколадную продукцию", - сказал Воробьев, которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В рамках соглашения, добавляют в пресс-службе, компания предложит всем белорусским предприятиям услуги логистического комплекса и дистрибьюции на самых выгодных условиях. Договор также предусматривает развитие розничной сети магазинов "Белорусский Кирмаш", линеек ее собственных торговых марок, продвижение продукции в федеральных сетях, усиление дистрибьюции в регионе.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевПМЭФПМЭФ 2023ЭкономикаБелоруссия
 
 
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