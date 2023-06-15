https://ria.ru/20230615/proisshestvie-1878217280.html

В Новосибирске упал строительный кран, погиб человек, повреждены автомобили

В Новосибирске упал строительный кран, погиб человек, повреждены автомобили - РИА Новости, 15.06.2023

В Новосибирске упал строительный кран, погиб человек, повреждены автомобили

В Новосибирске строительный кран упал на припаркованные автомобили на стройплощадке в микрорайоне "Европейский берег", сообщает ГУМВД по Новосибирской области. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T07:57

2023-06-15T07:57

2023-06-15T08:54

происшествия

новосибирск

новосибирская область

октябрьский район

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НОВОСИБИРСК, 15 июн – РИА Новости. В Новосибирске строительный кран упал на припаркованные автомобили на стройплощадке в микрорайоне "Европейский берег", сообщает ГУМВД по Новосибирской области. "Установлено, что погибла женщина-крановщица 1966 года рождения", - говорится в комментарии.Инцидент произошел утром микрорайоне "Европейский берег" на улице В. Заровного. По предварительной информации, повреждены восемь автомобилей.На месте работает следственно-оперативная группа. Прокуратура Новосибирской области начала проверку.

https://ria.ru/20230614/gas-1878187199.html

новосибирск

новосибирская область

октябрьский район

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происшествия, новосибирск, новосибирская область, октябрьский район