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В Новосибирске упал строительный кран, погиб человек, повреждены автомобили
В Новосибирске упал строительный кран, погиб человек, повреждены автомобили - РИА Новости, 15.06.2023
В Новосибирске упал строительный кран, погиб человек, повреждены автомобили
В Новосибирске строительный кран упал на припаркованные автомобили на стройплощадке в микрорайоне "Европейский берег", сообщает ГУМВД по Новосибирской области. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T07:57
2023-06-15T07:57
2023-06-15T08:54
происшествия
новосибирск
новосибирская область
октябрьский район
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НОВОСИБИРСК, 15 июн – РИА Новости. В Новосибирске строительный кран упал на припаркованные автомобили на стройплощадке в микрорайоне "Европейский берег", сообщает ГУМВД по Новосибирской области. "Установлено, что погибла женщина-крановщица 1966 года рождения", - говорится в комментарии.Инцидент произошел утром микрорайоне "Европейский берег" на улице В. Заровного. По предварительной информации, повреждены восемь автомобилей.На месте работает следственно-оперативная группа. Прокуратура Новосибирской области начала проверку.
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происшествия, новосибирск, новосибирская область, октябрьский район
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Октябрьский район
В Новосибирске упал строительный кран, погиб человек, повреждены автомобили
В Новосибирске при падении строительного крана на автомобили погибла крановщица