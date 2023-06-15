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Астраханская область подписала на ПМЭФ два соглашения об инвестпроектах - РИА Новости, 15.06.2023
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Астраханская область
Астраханская область
 
20:05 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/proekty-1878462666.html
Астраханская область подписала на ПМЭФ два соглашения об инвестпроектах
Астраханская область подписала на ПМЭФ два соглашения об инвестпроектах - РИА Новости, 15.06.2023
Астраханская область подписала на ПМЭФ два соглашения об инвестпроектах
Астраханская область подписала на Петербургском международном экономическом форуме соглашения по запуску двух инвестпроектов на 4,5 миллиарда рублей, сообщил... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T20:05
2023-06-15T20:05
астраханская область
астраханская область
россия
игорь бабушкин
герман греф
приволжский район
сбербанк россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июн - РИА Новости. Астраханская область подписала на Петербургском международном экономическом форуме соглашения по запуску двух инвестпроектов на 4,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор области Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале. По его информации, на форуме регион представляет собственный стенд, посвященный Каспийскому кластеру. "Сегодня подписал соглашения по запуску в Астраханской области двух сельскохозяйственных инвестпроектов на 4,5 миллиарда рублей", - написал губернатор в Telegram-канале. Он уточнил, что в Приволжском районе ООО "Белая Дача Волга" создаст предприятие по выращиванию овощей, а в Ахтубинском - ООО "Комплексные поставки" построит агрокомплекс по выращиванию, хранению и промышленной переработке овощей открытого грунта. В рамках обоих проектов будет создано 975 новых рабочих мест. На форуме Бабушкин также подписал с председателем правления Сбербанка России Германом Грефом соглашение о сотрудничестве в области искусственного интеллекта, цифровой и ESG-трансформации. Кроме того, губернатор принял участие в кругом столе "Развитие экономического сотрудничества в рамках МТК "Север - Юг": автомобильный транспорт как важная часть мультимодальных перевозок". "Речь шла именно об автомобильных маршрутах МТК и реконструкции инфраструктуры пропускных пунктов, к которым относится Караузек Астраханской области", - уточнил он. В рамках ПМЭФ-2022 было подписано соглашение о сотрудничестве по реконструкции данного объекта. На сегодняшний день там ведутся проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, разработаны варианты компоновочных схем объектов АПП. Также готовятся технические условия на подключение к инженерным сетям, подрядчик разрабатывает проектную документацию. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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астраханская область, россия, игорь бабушкин, герман греф, приволжский район, сбербанк россии
Астраханская область, Астраханская область, Россия, Игорь Бабушкин, Герман Греф, Приволжский район, Сбербанк России
Астраханская область подписала на ПМЭФ два соглашения об инвестпроектах

Астраханская область подписала два соглашения об инвестпроектах на 4,5 миллиарда рублей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГубернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июн - РИА Новости. Астраханская область подписала на Петербургском международном экономическом форуме соглашения по запуску двух инвестпроектов на 4,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор области Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.
По его информации, на форуме регион представляет собственный стенд, посвященный Каспийскому кластеру. "Сегодня подписал соглашения по запуску в Астраханской области двух сельскохозяйственных инвестпроектов на 4,5 миллиарда рублей", - написал губернатор в Telegram-канале.
Он уточнил, что в Приволжском районе ООО "Белая Дача Волга" создаст предприятие по выращиванию овощей, а в Ахтубинском - ООО "Комплексные поставки" построит агрокомплекс по выращиванию, хранению и промышленной переработке овощей открытого грунта. В рамках обоих проектов будет создано 975 новых рабочих мест.
На форуме Бабушкин также подписал с председателем правления Сбербанка России Германом Грефом соглашение о сотрудничестве в области искусственного интеллекта, цифровой и ESG-трансформации.
Кроме того, губернатор принял участие в кругом столе "Развитие экономического сотрудничества в рамках МТК "Север - Юг": автомобильный транспорт как важная часть мультимодальных перевозок". "Речь шла именно об автомобильных маршрутах МТК и реконструкции инфраструктуры пропускных пунктов, к которым относится Караузек Астраханской области", - уточнил он.
В рамках ПМЭФ-2022 было подписано соглашение о сотрудничестве по реконструкции данного объекта. На сегодняшний день там ведутся проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, разработаны варианты компоновочных схем объектов АПП. Также готовятся технические условия на подключение к инженерным сетям, подрядчик разрабатывает проектную документацию.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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