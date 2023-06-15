ПСБ поддержит проекты устойчивого развития Сахалинской области
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкУчастники Петербургского международного экономического форума
Участники Петербургского международного экономического форума
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ПСБ примет участие в реализации проектов устойчивого развития Сахалинской области, соответствующее соглашение подписали в рамках ПМЭФ зампредседателя ПСБ Антон Дроздов и вице-премьер областного правительства Вячеслав Аленьков.
Как сообщает пресс-служба ПСБ, в рамках соглашения банк примет участие в финансировании проектов и инициатив, которые учитывают экологические и социальные эффекты и направлены на дальнейшее повышение социально-экономического потенциала Сахалинской области и улучшение экологической обстановки в регионе.
ПСБ будет участвовать в разработке стратегии и формировании портфеля проектов устойчивого развития, в частности, в привлечении льготного финансирования для модернизации производств с применением наилучших доступных технологий, реализации технологических и лесоклиматических проектов, а также в продвижении результатов климатических проектов на добровольном рынке углеродных единиц.
"Подписанное сегодня соглашение станет важным этапом в развитии двусторонних отношений банка и региона. Обладая необходимой экспертизой в реализации проектов устойчивого развития, ПСБ заинтересован в финансовой поддержке таких инициатив и расширении портфеля ESG-проектов, что, в конечном счете, окажет положительное влияние на развитие экономики, инфраструктуры и качества жизни в целом", – приводятся в сообщении слова Дроздова.
Как отметил, в свою очередь, Аленьков, регион активно прорабатывает проекты устойчивого развития. В частности, в прошлом году Сахалинская область стала площадкой для проведения климатического эксперимента. Его основная цель - достижение углеродной нейтральности в 2025 году.
"Подписанное соглашение поможет нам реализовать много важных социально-экономических инициатив, в том числе, и в сфере охраны природы", - отметил Аленьков.
Как сообщает пресс-служба ПСБ, в рамках соглашения банк примет участие в финансировании проектов и инициатив, которые учитывают экологические и социальные эффекты и направлены на дальнейшее повышение социально-экономического потенциала Сахалинской области и улучшение экологической обстановки в регионе.
ПСБ будет участвовать в разработке стратегии и формировании портфеля проектов устойчивого развития, в частности, в привлечении льготного финансирования для модернизации производств с применением наилучших доступных технологий, реализации технологических и лесоклиматических проектов, а также в продвижении результатов климатических проектов на добровольном рынке углеродных единиц.
"Подписанное сегодня соглашение станет важным этапом в развитии двусторонних отношений банка и региона. Обладая необходимой экспертизой в реализации проектов устойчивого развития, ПСБ заинтересован в финансовой поддержке таких инициатив и расширении портфеля ESG-проектов, что, в конечном счете, окажет положительное влияние на развитие экономики, инфраструктуры и качества жизни в целом", – приводятся в сообщении слова Дроздова.
Как отметил, в свою очередь, Аленьков, регион активно прорабатывает проекты устойчивого развития. В частности, в прошлом году Сахалинская область стала площадкой для проведения климатического эксперимента. Его основная цель - достижение углеродной нейтральности в 2025 году.
"Подписанное соглашение поможет нам реализовать много важных социально-экономических инициатив, в том числе, и в сфере охраны природы", - отметил Аленьков.