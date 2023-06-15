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ПСБ поддержит проекты устойчивого развития Сахалинской области - РИА Новости, 15.06.2023
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14:03 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/proekty-1878331807.html
ПСБ поддержит проекты устойчивого развития Сахалинской области
ПСБ поддержит проекты устойчивого развития Сахалинской области - РИА Новости, 15.06.2023
ПСБ поддержит проекты устойчивого развития Сахалинской области
ПСБ примет участие в реализации проектов устойчивого развития Сахалинской области, соответствующее соглашение подписали в рамках ПМЭФ зампредседателя ПСБ Антон... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T14:03
2023-06-15T14:03
пмэф-2023
псб (банк псб)
промсвязьбанк
сахалинская область
экономика
технологии
пмэф
пмэф 2023
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ПСБ примет участие в реализации проектов устойчивого развития Сахалинской области, соответствующее соглашение подписали в рамках ПМЭФ зампредседателя ПСБ Антон Дроздов и вице-премьер областного правительства Вячеслав Аленьков.Как сообщает пресс-служба ПСБ, в рамках соглашения банк примет участие в финансировании проектов и инициатив, которые учитывают экологические и социальные эффекты и направлены на дальнейшее повышение социально-экономического потенциала Сахалинской области и улучшение экологической обстановки в регионе.ПСБ будет участвовать в разработке стратегии и формировании портфеля проектов устойчивого развития, в частности, в привлечении льготного финансирования для модернизации производств с применением наилучших доступных технологий, реализации технологических и лесоклиматических проектов, а также в продвижении результатов климатических проектов на добровольном рынке углеродных единиц."Подписанное сегодня соглашение станет важным этапом в развитии двусторонних отношений банка и региона. Обладая необходимой экспертизой в реализации проектов устойчивого развития, ПСБ заинтересован в финансовой поддержке таких инициатив и расширении портфеля ESG-проектов, что, в конечном счете, окажет положительное влияние на развитие экономики, инфраструктуры и качества жизни в целом", – приводятся в сообщении слова Дроздова.Как отметил, в свою очередь, Аленьков, регион активно прорабатывает проекты устойчивого развития. В частности, в прошлом году Сахалинская область стала площадкой для проведения климатического эксперимента. Его основная цель - достижение углеродной нейтральности в 2025 году."Подписанное соглашение поможет нам реализовать много важных социально-экономических инициатив, в том числе, и в сфере охраны природы", - отметил Аленьков.
https://ria.ru/20230614/sotrudnichestvo-1878129630.html
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псб (банк псб), промсвязьбанк, сахалинская область, экономика, технологии, пмэф, пмэф 2023
ПМЭФ-2023, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, Сахалинская область, Экономика, Технологии, ПМЭФ, ПМЭФ 2023

ПСБ поддержит проекты устойчивого развития Сахалинской области

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкУчастники Петербургского международного экономического форума
Участники Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Участники Петербургского международного экономического форума
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ПСБ примет участие в реализации проектов устойчивого развития Сахалинской области, соответствующее соглашение подписали в рамках ПМЭФ зампредседателя ПСБ Антон Дроздов и вице-премьер областного правительства Вячеслав Аленьков.

Как сообщает пресс-служба ПСБ, в рамках соглашения банк примет участие в финансировании проектов и инициатив, которые учитывают экологические и социальные эффекты и направлены на дальнейшее повышение социально-экономического потенциала Сахалинской области и улучшение экологической обстановки в регионе.

ПСБ будет участвовать в разработке стратегии и формировании портфеля проектов устойчивого развития, в частности, в привлечении льготного финансирования для модернизации производств с применением наилучших доступных технологий, реализации технологических и лесоклиматических проектов, а также в продвижении результатов климатических проектов на добровольном рынке углеродных единиц.

"Подписанное сегодня соглашение станет важным этапом в развитии двусторонних отношений банка и региона. Обладая необходимой экспертизой в реализации проектов устойчивого развития, ПСБ заинтересован в финансовой поддержке таких инициатив и расширении портфеля ESG-проектов, что, в конечном счете, окажет положительное влияние на развитие экономики, инфраструктуры и качества жизни в целом", – приводятся в сообщении слова Дроздова.

Как отметил, в свою очередь, Аленьков, регион активно прорабатывает проекты устойчивого развития. В частности, в прошлом году Сахалинская область стала площадкой для проведения климатического эксперимента. Его основная цель - достижение углеродной нейтральности в 2025 году.

"Подписанное соглашение поможет нам реализовать много важных социально-экономических инициатив, в том числе, и в сфере охраны природы", - отметил Аленьков.
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ПМЭФ-2023ПСБ (Банк ПСБ)ПромсвязьбанкСахалинская областьЭкономикаТехнологииПМЭФПМЭФ 2023
 
 
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