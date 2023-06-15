https://ria.ru/20230615/proekty-1878331807.html

ПСБ поддержит проекты устойчивого развития Сахалинской области

ПСБ поддержит проекты устойчивого развития Сахалинской области - РИА Новости, 15.06.2023

ПСБ поддержит проекты устойчивого развития Сахалинской области

ПСБ примет участие в реализации проектов устойчивого развития Сахалинской области, соответствующее соглашение подписали в рамках ПМЭФ зампредседателя ПСБ Антон... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T14:03

2023-06-15T14:03

2023-06-15T14:03

пмэф-2023

псб (банк псб)

промсвязьбанк

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пмэф

пмэф 2023

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ПСБ примет участие в реализации проектов устойчивого развития Сахалинской области, соответствующее соглашение подписали в рамках ПМЭФ зампредседателя ПСБ Антон Дроздов и вице-премьер областного правительства Вячеслав Аленьков.Как сообщает пресс-служба ПСБ, в рамках соглашения банк примет участие в финансировании проектов и инициатив, которые учитывают экологические и социальные эффекты и направлены на дальнейшее повышение социально-экономического потенциала Сахалинской области и улучшение экологической обстановки в регионе.ПСБ будет участвовать в разработке стратегии и формировании портфеля проектов устойчивого развития, в частности, в привлечении льготного финансирования для модернизации производств с применением наилучших доступных технологий, реализации технологических и лесоклиматических проектов, а также в продвижении результатов климатических проектов на добровольном рынке углеродных единиц."Подписанное сегодня соглашение станет важным этапом в развитии двусторонних отношений банка и региона. Обладая необходимой экспертизой в реализации проектов устойчивого развития, ПСБ заинтересован в финансовой поддержке таких инициатив и расширении портфеля ESG-проектов, что, в конечном счете, окажет положительное влияние на развитие экономики, инфраструктуры и качества жизни в целом", – приводятся в сообщении слова Дроздова.Как отметил, в свою очередь, Аленьков, регион активно прорабатывает проекты устойчивого развития. В частности, в прошлом году Сахалинская область стала площадкой для проведения климатического эксперимента. Его основная цель - достижение углеродной нейтральности в 2025 году."Подписанное соглашение поможет нам реализовать много важных социально-экономических инициатив, в том числе, и в сфере охраны природы", - отметил Аленьков.

https://ria.ru/20230614/sotrudnichestvo-1878129630.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

псб (банк псб), промсвязьбанк, сахалинская область, экономика, технологии, пмэф, пмэф 2023