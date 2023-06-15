В Кремле ответили на вопрос о приватизации

В Кремле заявили о поддержке экономическим блоком правительства идеи о новой приватизации
Насыщенная программа ПМЭФ-2023 продолжается.
Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.
Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.
Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.
Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.
В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.
В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.
На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.
На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.
Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.
Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.
На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.
Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.
Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
Насыщенная программа ПМЭФ-2023 продолжается.
Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.
Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.
В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.
На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.
Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.
Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.