https://ria.ru/20230615/privatizatsiya-1878307088.html

В Кремле ответили на вопрос о приватизации

В Кремле ответили на вопрос о приватизации - РИА Новости, 15.06.2023

В Кремле ответили на вопрос о приватизации

Идея проведения новой приватизации всегда остается в повестке дня и в правительстве ее поддерживают, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T13:01

2023-06-15T13:01

2023-06-15T15:21

пмэф-2023

экономика

россия

дмитрий песков

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Идея проведения новой приватизации всегда остается в повестке дня и в правительстве ее поддерживают, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал выступления на ПМЭФ главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, говорившей о том, что в стране есть активы, которые можно приватизировать без ущерба стратегическим интересам, а также помощника президента Максима Орешкина, который высказался за приватизацию в тех случаях, когда государство выходит из неэффективных активов с выгодой для себя."В экономическом блоке правительства многие поддерживают идею приватизации. Это действительно так. И приватизация всегда является конечным результатом", — сказал Песков.При этом, подчеркнул пресс-секретарь, главное — не разбазаривать государственное добро за бесценок. "Но то, что оно должно в итоге попасть в частные руки и стать более прибыльным, более эффективным, создавать новые рабочие места, — это однозначно", — заключил он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, дмитрий песков, центральный банк рф (цб рф)