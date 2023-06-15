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Кобзев подписал на ПМЭФ соглашения в аграрной сфере и в области спорта - РИА Новости, 15.06.2023
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Иркутская область
Иркутская область
 
13:32 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/priangare-1878319798.html
Кобзев подписал на ПМЭФ соглашения в аграрной сфере и в области спорта
Кобзев подписал на ПМЭФ соглашения в аграрной сфере и в области спорта - РИА Новости, 15.06.2023
Кобзев подписал на ПМЭФ соглашения в аграрной сфере и в области спорта
Два соглашения подписал на XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Иркутской области Игорь Кобзев - одно в области развития сельского РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T13:32
2023-06-15T13:32
иркутская область
игорь кобзев
сергей елисеев
иркутская область
экономика
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ИРКУТСК, 15 июн - РИА Новости. Два соглашения подписал на XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Иркутской области Игорь Кобзев - одно в области развития сельского хозяйства, второе касается популяризации здорового образа жизни, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. "Распределительный центр сельскохозяйственной продукции построят в Иркутской области. Реализация значимого инвестиционного проекта стала предметом соглашения, которое сегодня в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума подписали губернатор региона Игорь Кобзев и генеральный директор ООО "Сельскохозяйственный промышленный комплекс "Палп-Агро" Наталья Муратова", - говорится в сообщении. Центр планируется возвести на территории Уриковского муниципального образования. Уже выбран земельный участок, идет подготовка документов для подачи заявки на получение статуса масштабного инвестиционного проекта. Общий объем инвестиций составит 1,6 миллиарда рублей. Начать строительство планируется в 2024 году, предполагаемая дата ввода в эксплуатацию – 2026 год. Также на ПМЭФ состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Иркутской области и Всероссийской федерацией самбо. Отмечается, что подписи под документом поставили Игорь Кобзев и президент Всероссийской федерации самбо, президент международной ассоциации общественных объединений "Европейская федерация самбо", координатор федерального партийного проекта "Za Самбо" Сергей Елисеев. Соглашение предполагает сотрудничество в сфере популяризации самбо в Иркутской области и реализации проектов, направленных на формирование здорового образа жизни. Сегодня в Приангарье самбо занимаются почти 5 тысяч человек. Аккредитована и действует Иркутская региональная физкультурно-спортивная организация "Федерация самбо". Ведущие спортсмены региона, участвуя во всероссийских и международных соревнованиях, показывают высокие результаты в этом виде спорта.
https://ria.ru/20230602/priangare-1875774856.html
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игорь кобзев, сергей елисеев, иркутская область, экономика
Иркутская область, Игорь Кобзев, Сергей Елисеев, Иркутская область, Экономика
Кобзев подписал на ПМЭФ соглашения в аграрной сфере и в области спорта

Глава Приангарья Кобзев подписал на ПМЭФ соглашения в аграрной сфере и в области спорта

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
 Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Архивное фото
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ИРКУТСК, 15 июн - РИА Новости. Два соглашения подписал на XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Иркутской области Игорь Кобзев - одно в области развития сельского хозяйства, второе касается популяризации здорового образа жизни, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
"Распределительный центр сельскохозяйственной продукции построят в Иркутской области. Реализация значимого инвестиционного проекта стала предметом соглашения, которое сегодня в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума подписали губернатор региона Игорь Кобзев и генеральный директор ООО "Сельскохозяйственный промышленный комплекс "Палп-Агро" Наталья Муратова", - говорится в сообщении.
Панорама Иркутска - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
В Приангарье более 1,7 тысячи человек трудоустроились на рабочей ярмарке
2 июня, 13:55
Центр планируется возвести на территории Уриковского муниципального образования. Уже выбран земельный участок, идет подготовка документов для подачи заявки на получение статуса масштабного инвестиционного проекта. Общий объем инвестиций составит 1,6 миллиарда рублей. Начать строительство планируется в 2024 году, предполагаемая дата ввода в эксплуатацию – 2026 год.
Также на ПМЭФ состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Иркутской области и Всероссийской федерацией самбо. Отмечается, что подписи под документом поставили Игорь Кобзев и президент Всероссийской федерации самбо, президент международной ассоциации общественных объединений "Европейская федерация самбо", координатор федерального партийного проекта "Za Самбо" Сергей Елисеев. Соглашение предполагает сотрудничество в сфере популяризации самбо в Иркутской области и реализации проектов, направленных на формирование здорового образа жизни.
Сегодня в Приангарье самбо занимаются почти 5 тысяч человек. Аккредитована и действует Иркутская региональная физкультурно-спортивная организация "Федерация самбо". Ведущие спортсмены региона, участвуя во всероссийских и международных соревнованиях, показывают высокие результаты в этом виде спорта.
Иркутск - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
В Приангарье появится филиал госфонда "Защитники Отечества"
12 мая, 12:04
 
Иркутская областьИгорь КобзевСергей ЕлисеевИркутская областьЭкономика
 
 
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