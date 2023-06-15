https://ria.ru/20230615/prezident-1878316611.html
Нейросеть "Жириновский" ответила на вопрос о следующем президенте
Нейросеть "Жириновский" ответила на вопрос о следующем президенте - РИА Новости, 15.06.2023
Нейросеть "Жириновский" ответила на вопрос о следующем президенте
Нейросеть "Жириновский" во время презентации на площадке ПМЭФ ответила на вопрос РИА Новости о том, кто будет следующим президентом РФ, искусственный интеллект... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T13:23
2023-06-15T13:23
2023-06-15T13:55
пмэф-2023
россия
политика
владимир путин
лдпр
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С.-ПЕТЕРБУРГ,15 июн - РИА Новости. Нейросеть "Жириновский" во время презентации на площадке ПМЭФ ответила на вопрос РИА Новости о том, кто будет следующим президентом РФ, искусственный интеллект заявил, что пока рано делать предсказания, но ИИ уверен, что российский народ сделает правильный выбор и изберет достойного лидера. "Владимир Вольфович ответил бы так. Пока еще рано делать предсказания о следующем президенте России, но я уверен, что наш народ сделает правильный выбор и изберет достойного лидера, способного продолжить развитие и процветание нашей страны", - сказал ИИ "Жириновский". Презентация нейросети " Жириновский " состоялась на ПМЭФ-2023 15 июня. Задача нейросети будет исключительно просветительская, сообщали РИА Новости в пресс-службе ЛДПР. Выборы в местные и региональные органы власти в сентябре и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом, ранее сообщал президент РФ Владимир Путин. Он пока не объявлял о каком-либо решении по вопросу о выдвижении своей кандидатуры на выборах главы государства в 2024 году. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230602/vybory-1875757013.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Жириновский" на ПМЭФ: ЛДПР представила свою нейросеть
ЛДПР на ПМЭФ представила нейросеть "Жириновский".
Нейросетевой Владимир Вольфович рассказал не только когда закончится спецоперация на Украине, но и чем.
2023-06-15T13:23
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PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, политика, владимир путин, лдпр
ПМЭФ-2023, Россия, Политика, Владимир Путин, ЛДПР
Нейросеть "Жириновский" ответила на вопрос о следующем президенте
Нейросеть "Жириновский" заявила, что пока рано делать предсказания о следующем президенте
С.-ПЕТЕРБУРГ,15 июн - РИА Новости. Нейросеть "Жириновский" во время презентации на площадке ПМЭФ ответила на вопрос РИА Новости о том, кто будет следующим президентом РФ, искусственный интеллект заявил, что пока рано делать предсказания, но ИИ уверен, что российский народ сделает правильный выбор и изберет достойного лидера.
"Владимир Вольфович ответил бы так. Пока еще рано делать предсказания о следующем президенте России, но я уверен, что наш народ сделает правильный выбор и изберет достойного лидера, способного продолжить развитие и процветание нашей страны", - сказал ИИ "Жириновский".
Презентация нейросети " Жириновский " состоялась на ПМЭФ-2023 15 июня. Задача нейросети будет исключительно просветительская, сообщали РИА Новости в пресс-службе ЛДПР
.
Выборы в местные и региональные органы власти в сентябре и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом, ранее сообщал президент РФ Владимир Путин
. Он пока не объявлял о каком-либо решении по вопросу о выдвижении своей кандидатуры на выборах главы государства в 2024 году.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ЛДПР выдвинет кандидата на президентские выборы 2024 года