Рейтинг@Mail.ru
Нейросеть "Жириновский" ответила на вопрос о следующем президенте - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
13:23 15.06.2023 (обновлено: 13:55 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/prezident-1878316611.html
Нейросеть "Жириновский" ответила на вопрос о следующем президенте
Нейросеть "Жириновский" ответила на вопрос о следующем президенте - РИА Новости, 15.06.2023
Нейросеть "Жириновский" ответила на вопрос о следующем президенте
Нейросеть "Жириновский" во время презентации на площадке ПМЭФ ответила на вопрос РИА Новости о том, кто будет следующим президентом РФ, искусственный интеллект... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T13:23
2023-06-15T13:55
пмэф-2023
россия
политика
владимир путин
лдпр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878294412_0:135:3049:1851_1920x0_80_0_0_9a1edba21f2f3c9f7046d98262207bd5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ,15 июн - РИА Новости. Нейросеть "Жириновский" во время презентации на площадке ПМЭФ ответила на вопрос РИА Новости о том, кто будет следующим президентом РФ, искусственный интеллект заявил, что пока рано делать предсказания, но ИИ уверен, что российский народ сделает правильный выбор и изберет достойного лидера. "Владимир Вольфович ответил бы так. Пока еще рано делать предсказания о следующем президенте России, но я уверен, что наш народ сделает правильный выбор и изберет достойного лидера, способного продолжить развитие и процветание нашей страны", - сказал ИИ "Жириновский". Презентация нейросети " Жириновский " состоялась на ПМЭФ-2023 15 июня. Задача нейросети будет исключительно просветительская, сообщали РИА Новости в пресс-службе ЛДПР. Выборы в местные и региональные органы власти в сентябре и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом, ранее сообщал президент РФ Владимир Путин. Он пока не объявлял о каком-либо решении по вопросу о выдвижении своей кандидатуры на выборах главы государства в 2024 году. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230602/vybory-1875757013.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Жириновский" на ПМЭФ: ЛДПР представила свою нейросеть
ЛДПР на ПМЭФ представила нейросеть "Жириновский". Нейросетевой Владимир Вольфович рассказал не только когда закончится спецоперация на Украине, но и чем.
2023-06-15T13:23
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878294412_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_8a5bd8a6c3d40d25b3e648577506456b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, политика, владимир путин, лдпр
ПМЭФ-2023, Россия, Политика, Владимир Путин, ЛДПР
Нейросеть "Жириновский" ответила на вопрос о следующем президенте

Нейросеть "Жириновский" заявила, что пока рано делать предсказания о следующем президенте

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезентация нейросети "Жириновский" на ПМЭФ-2023
Презентация нейросети Жириновский на ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Презентация нейросети "Жириновский" на ПМЭФ-2023
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ,15 июн - РИА Новости. Нейросеть "Жириновский" во время презентации на площадке ПМЭФ ответила на вопрос РИА Новости о том, кто будет следующим президентом РФ, искусственный интеллект заявил, что пока рано делать предсказания, но ИИ уверен, что российский народ сделает правильный выбор и изберет достойного лидера.
"Владимир Вольфович ответил бы так. Пока еще рано делать предсказания о следующем президенте России, но я уверен, что наш народ сделает правильный выбор и изберет достойного лидера, способного продолжить развитие и процветание нашей страны", - сказал ИИ "Жириновский".
Презентация нейросети " Жириновский " состоялась на ПМЭФ-2023 15 июня. Задача нейросети будет исключительно просветительская, сообщали РИА Новости в пресс-службе ЛДПР.
Выборы в местные и региональные органы власти в сентябре и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом, ранее сообщал президент РФ Владимир Путин. Он пока не объявлял о каком-либо решении по вопросу о выдвижении своей кандидатуры на выборах главы государства в 2024 году.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Флаг ЛДПР - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
ЛДПР выдвинет кандидата на президентские выборы 2024 года
2 июня, 13:03
 
ПМЭФ-2023РоссияПолитикаВладимир ПутинЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала