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Ефимов: более 30 предприятий откроют в этом году в ОЭЗ "Технополис Москва"
Ефимов: более 30 предприятий откроют в этом году в ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 15.06.2023
Ефимов: более 30 предприятий откроют в этом году в ОЭЗ "Технополис Москва"
ОЭЗ "Технополис Москва" выступает драйвером развития столичной экономики, по итогам этого года здесь планируется открыть еще более 30 высокотехнологичных... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T10:19
2023-06-15T10:19
2023-06-15T10:19
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ОЭЗ "Технополис Москва" выступает драйвером развития столичной экономики, по итогам этого года здесь планируется открыть еще более 30 высокотехнологичных предприятий, сообщил в рамках ПМЭФ заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."С начала этого года на базе особой экономической зоны уже запущено 11 производств. До конца 2023 года планируется открыть еще 20 высокотехнологичных предприятий. Они смогут обеспечить город востребованной и инновационной продукцией, создадут новые рабочие места", – отметил Ефимов.Как уточнил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, 8 из планируемых к открытию в этом году производств разместятся на площадке "Печатники" на готовых площадях. Еще по восемь производств появятся на площадках "Руднево" и "Алабушево".По данным генерального директора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, сейчас на шести площадках ОЭЗ работают более 200 компаний, из них свыше 90 являются резидентами ОЭЗ, что дает им ряд налоговых преференций и льгот.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ОЭЗ "Технополис Москва" выступает драйвером развития столичной экономики, по итогам этого года здесь планируется открыть еще более 30 высокотехнологичных предприятий, сообщил в рамках ПМЭФ заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"С начала этого года на базе особой экономической зоны уже запущено 11 производств. До конца 2023 года планируется открыть еще 20 высокотехнологичных предприятий. Они смогут обеспечить город востребованной и инновационной продукцией, создадут новые рабочие места", – отметил Ефимов.
Как уточнил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский
, 8 из планируемых к открытию в этом году производств разместятся на площадке "Печатники" на готовых площадях. Еще по восемь производств появятся на площадках "Руднево" и "Алабушево".
По данным генерального директора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, сейчас на шести площадках ОЭЗ работают более 200 компаний, из них свыше 90 являются резидентами ОЭЗ, что дает им ряд налоговых преференций и льгот.
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