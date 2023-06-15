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Сийярто призвал обеспечить безопасность "Турецкого потока"

Сийярто призвал обеспечить безопасность "Турецкого потока" - РИА Новости, 15.06.2023

Сийярто призвал обеспечить безопасность "Турецкого потока"

Газопровод "Турецкий поток" обеспечивает надежные поставки газа в Европу, важно обеспечить их безопасность, заявил глава МИДа Венгрии Петер Сийярто на полях... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T17:15

2023-06-15T17:15

2023-06-15T17:15

пмэф-2023

европа

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турецкий поток

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Газопровод "Турецкий поток" обеспечивает надежные поставки газа в Европу, важно обеспечить их безопасность, заявил глава МИДа Венгрии Петер Сийярто на полях ПМЭФ. "Мы должны быть чрезвычайно осторожны, чтобы обеспечить безопасность газопровода "Турецкий поток", потому что газопровод "Турецкий поток" дает гарантию надёжности поставок газа нам… поэтому я думаю, что общая ответственность Европы — защищать свою критически важную инфраструктуру", - сказал Сийярто журналистам. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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европа, венгрия, петер сийярто, турецкий поток, экономика