https://ria.ru/20230615/potok-1878385335.html

Сийярто: серьезного расследования терактов на "Северных потоках" пока нет

Сийярто: серьезного расследования терактов на "Северных потоках" пока нет - РИА Новости, 15.06.2023

Сийярто: серьезного расследования терактов на "Северных потоках" пока нет

Серьезного расследования терактов на "Северных потоках" до сих пор нет, и это возмущает, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях ПМЭФ. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:27

2023-06-15T16:27

2023-06-15T16:56

венгрия

пмэф-2023

экономика

северный поток

генеральная прокуратура рф

северный поток — 2

европа

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Серьезного расследования терактов на "Северных потоках" до сих пор нет, и это возмущает, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях ПМЭФ."Серьезного расследования пока не проводилось. Это возмутительно. Мы должны знать, кто совершил атаку", - сказал Сийярто журналистам, говоря о взрывах на "Северных потоках".Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20230614/terakty-1878069778.html

венгрия

европа

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

венгрия, экономика, северный поток, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2, европа, германия, петер сийярто