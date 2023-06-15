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Сийярто: серьезного расследования терактов на "Северных потоках" пока нет - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
16:27 15.06.2023 (обновлено: 16:56 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/potok-1878385335.html
Сийярто: серьезного расследования терактов на "Северных потоках" пока нет
Сийярто: серьезного расследования терактов на "Северных потоках" пока нет - РИА Новости, 15.06.2023
Сийярто: серьезного расследования терактов на "Северных потоках" пока нет
Серьезного расследования терактов на "Северных потоках" до сих пор нет, и это возмущает, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях ПМЭФ. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:27
2023-06-15T16:56
венгрия
пмэф-2023
экономика
северный поток
генеральная прокуратура рф
северный поток — 2
европа
германия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Серьезного расследования терактов на "Северных потоках" до сих пор нет, и это возмущает, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях ПМЭФ."Серьезного расследования пока не проводилось. Это возмутительно. Мы должны знать, кто совершил атаку", - сказал Сийярто журналистам, говоря о взрывах на "Северных потоках".Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20230614/terakty-1878069778.html
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венгрия, экономика, северный поток, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2, европа, германия, петер сийярто
Венгрия, ПМЭФ-2023, Экономика, Северный поток, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток — 2, Европа, Германия, Петер Сийярто
Сийярто: серьезного расследования терактов на "Северных потоках" пока нет

Сийярто возмутился отсутствием серьезного расследования терактов на "Северных потоках"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Серьезного расследования терактов на "Северных потоках" до сих пор нет, и это возмущает, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях ПМЭФ.
"Серьезного расследования пока не проводилось. Это возмутительно. Мы должны знать, кто совершил атаку", - сказал Сийярто журналистам, говоря о взрывах на "Северных потоках".
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Песков рассказал о вбросах по теракту на "Северных потоках"
14 июня, 15:10
 
ПМЭФ-2023ВенгрияЭкономикаСеверный потокГенеральная прокуратура РФСеверный поток — 2ЕвропаГерманияПетер Сийярто
 
 
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