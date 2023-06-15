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Сийярто: серьезного расследования терактов на "Северных потоках" пока нет
Сийярто: серьезного расследования терактов на "Северных потоках" пока нет - РИА Новости, 15.06.2023
Сийярто: серьезного расследования терактов на "Северных потоках" пока нет
Серьезного расследования терактов на "Северных потоках" до сих пор нет, и это возмущает, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях ПМЭФ. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:27
2023-06-15T16:27
2023-06-15T16:56
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Серьезного расследования терактов на "Северных потоках" до сих пор нет, и это возмущает, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях ПМЭФ."Серьезного расследования пока не проводилось. Это возмутительно. Мы должны знать, кто совершил атаку", - сказал Сийярто журналистам, говоря о взрывах на "Северных потоках".Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
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венгрия, экономика, северный поток, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2, европа, германия, петер сийярто
Венгрия, ПМЭФ-2023, Экономика, Северный поток, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток — 2, Европа, Германия, Петер Сийярто
Сийярто: серьезного расследования терактов на "Северных потоках" пока нет
Сийярто возмутился отсутствием серьезного расследования терактов на "Северных потоках"