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Киев за сутки потерял до 30 военных на Купянском направлении
Киев за сутки потерял до 30 военных на Купянском направлении - РИА Новости, 15.06.2023
Киев за сутки потерял до 30 военных на Купянском направлении
Группировка ВС РФ "Запад" на Купянском направлении уничтожила за сутки до 30 украинских военных, 3 единицы техники, а также две украинские... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T13:59
2023-06-15T13:59
2023-06-15T14:03
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" на Купянском направлении уничтожила за сутки до 30 украинских военных, 3 единицы техники, а также две украинские диверсионно-разведывательные группы, сообщили в четверг в Минобороны России.По данным ведомства, на Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены живая сила и техника противника в районе Масютовки, Молчаново, Кисловки и Берестового Харьковской области."В районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 30-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - сообщили в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Киев за сутки потерял до 30 военных на Купянском направлении
ВС России за сутки уничтожили две группы украинских диверсантов на Купянском направлении