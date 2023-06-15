https://ria.ru/20230615/poteri-1878330098.html

Киев за сутки потерял до 30 военных на Купянском направлении

Киев за сутки потерял до 30 военных на Купянском направлении - РИА Новости, 15.06.2023

Киев за сутки потерял до 30 военных на Купянском направлении

Группировка ВС РФ "Запад" на Купянском направлении уничтожила за сутки до 30 украинских военных, 3 единицы техники, а также две украинские... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T13:59

2023-06-15T13:59

2023-06-15T14:03

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" на Купянском направлении уничтожила за сутки до 30 украинских военных, 3 единицы техники, а также две украинские диверсионно-разведывательные группы, сообщили в четверг в Минобороны России.По данным ведомства, на Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены живая сила и техника противника в районе Масютовки, Молчаново, Кисловки и Берестового Харьковской области."В районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 30-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - сообщили в ведомстве.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины