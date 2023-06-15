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Киев за сутки потерял до 30 военных на Купянском направлении - РИА Новости, 15.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:59 15.06.2023 (обновлено: 14:03 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/poteri-1878330098.html
Киев за сутки потерял до 30 военных на Купянском направлении
Киев за сутки потерял до 30 военных на Купянском направлении - РИА Новости, 15.06.2023
Киев за сутки потерял до 30 военных на Купянском направлении
Группировка ВС РФ "Запад" на Купянском направлении уничтожила за сутки до 30 украинских военных, 3 единицы техники, а также две украинские... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T13:59
2023-06-15T14:03
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" на Купянском направлении уничтожила за сутки до 30 украинских военных, 3 единицы техники, а также две украинские диверсионно-разведывательные группы, сообщили в четверг в Минобороны России.По данным ведомства, на Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены живая сила и техника противника в районе Масютовки, Молчаново, Кисловки и Берестового Харьковской области."В районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 30-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230615/spetsoperatsiya-1878330945.html
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Киев за сутки потерял до 30 военных на Купянском направлении

ВС России за сутки уничтожили две группы украинских диверсантов на Купянском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" на Купянском направлении уничтожила за сутки до 30 украинских военных, 3 единицы техники, а также две украинские диверсионно-разведывательные группы, сообщили в четверг в Минобороны России.
По данным ведомства, на Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены живая сила и техника противника в районе Масютовки, Молчаново, Кисловки и Берестового Харьковской области.
"В районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 30-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - сообщили в ведомстве.
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Киев за сутки потерял 500 военных трех направлениях
Вчера, 14:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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