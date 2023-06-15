https://ria.ru/20230615/postavki-1878356198.html

Поставки нефти в Венгрию по "Дружбе" идут без перебоев, заявил Сийярто

Поставки нефти в Венгрию по "Дружбе" идут без перебоев, заявил Сийярто - РИА Новости, 15.06.2023

Поставки нефти в Венгрию по "Дружбе" идут без перебоев, заявил Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ заявил, что поставки нефти в Венгрию из России по нефтепроводу "Дружба" идут без перебоев, несмотря на то, что Украина... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T15:00

2023-06-15T15:00

2023-06-15T15:16

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ заявил, что поставки нефти в Венгрию из России по нефтепроводу "Дружба" идут без перебоев, несмотря на то, что Украина снова повысила плату за транзит.Глава МИД Венгрии в четверг принимает участие в секции ПМЭФ, посвященной атомной энергетике."Почти хорошая новость в том, что поставка нефти через Украину осуществляется бесперебойно, несмотря на то, что Украина снова значительно повысила плату за транзит", - написал Сийярто в Facebook*.Он сообщил также, что провел переговоры с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным."С моим старым коллегой замминистра энергетики мы много работали над тем, чтобы, несмотря на внешнее давление, гарантировать безопасность энергоснабжения Венгрии... Если обрубить российские ресурсы, энергоснабжение Венгрии станет физически невозможно", - подчеркнул Сийярто.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878313059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, венгрия, киев