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Поставки нефти в Венгрию по "Дружбе" идут без перебоев, заявил Сийярто - РИА Новости, 15.06.2023
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15:00 15.06.2023 (обновлено: 15:16 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/postavki-1878356198.html
Поставки нефти в Венгрию по "Дружбе" идут без перебоев, заявил Сийярто
Поставки нефти в Венгрию по "Дружбе" идут без перебоев, заявил Сийярто - РИА Новости, 15.06.2023
Поставки нефти в Венгрию по "Дружбе" идут без перебоев, заявил Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ заявил, что поставки нефти в Венгрию из России по нефтепроводу "Дружба" идут без перебоев, несмотря на то, что Украина... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T15:00
2023-06-15T15:16
пмэф-2023
экономика
венгрия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ заявил, что поставки нефти в Венгрию из России по нефтепроводу "Дружба" идут без перебоев, несмотря на то, что Украина снова повысила плату за транзит.Глава МИД Венгрии в четверг принимает участие в секции ПМЭФ, посвященной атомной энергетике."Почти хорошая новость в том, что поставка нефти через Украину осуществляется бесперебойно, несмотря на то, что Украина снова значительно повысила плату за транзит", - написал Сийярто в Facebook*.Он сообщил также, что провел переговоры с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным."С моим старым коллегой замминистра энергетики мы много работали над тем, чтобы, несмотря на внешнее давление, гарантировать безопасность энергоснабжения Венгрии... Если обрубить российские ресурсы, энергоснабжение Венгрии станет физически невозможно", - подчеркнул Сийярто.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878313059.html
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экономика, венгрия, киев
ПМЭФ-2023, Экономика, Венгрия, Киев
Поставки нефти в Венгрию по "Дружбе" идут без перебоев, заявил Сийярто

Сийярто: поставки нефти по "Дружбе" идут нормально, несмотря на повышение пошлины Киевом

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ заявил, что поставки нефти в Венгрию из России по нефтепроводу "Дружба" идут без перебоев, несмотря на то, что Украина снова повысила плату за транзит.
Глава МИД Венгрии в четверг принимает участие в секции ПМЭФ, посвященной атомной энергетике.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и Заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время встречи в Санкт-Петербурге
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"Почти хорошая новость в том, что поставка нефти через Украину осуществляется бесперебойно, несмотря на то, что Украина снова значительно повысила плату за транзит", - написал Сийярто в Facebook*.
Он сообщил также, что провел переговоры с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным.
"С моим старым коллегой замминистра энергетики мы много работали над тем, чтобы, несмотря на внешнее давление, гарантировать безопасность энергоснабжения Венгрии... Если обрубить российские ресурсы, энергоснабжение Венгрии станет физически невозможно", - подчеркнул Сийярто.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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ПМЭФ-2023ЭкономикаВенгрияКиев
 
 
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