https://ria.ru/20230615/postavki-1878226892.html

Япония обсуждает с США поставку Киеву крупнокалиберных снарядов, пишут СМИ

Япония обсуждает с США поставку Киеву крупнокалиберных снарядов, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2023

Япония обсуждает с США поставку Киеву крупнокалиберных снарядов, пишут СМИ

Япония ведет переговоры о поставках артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров в США, чтобы пополнить запасы для контрнаступления Украины, сообщает газета... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T09:24

2023-06-15T09:24

2023-06-15T09:24

в мире

япония

сша

россия

украина

сергей лавров

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Япония ведет переговоры о поставках артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров в США, чтобы пополнить запасы для контрнаступления Украины, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники. "Япония рассматривает возможность поставки артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров в США в соответствии с соглашением 2016 года, которое позволяет двум странам обмениваться боеприпасами в рамках их давнего альянса в области безопасности. Снаряды помогут пополнить запасы США, поскольку они поддерживают военные действия Украины",- передает газета, ссылаясь на людей, знакомых с переговорами. Издание отмечает, что неизвестно, сколько именно снарядов будет поставлено. "Мы продолжаем работать совместно с Японией и... другими странами по всему миру для оказания помощи Украине", - приводит газета слова представителя Пентагона. Ранее агентство Рейтер сообщало о том, что США нашли способ закупать в Японии, экспортные правила которой запрещают продавать за границу летальную продукцию, партии тротила для производства натовских снарядов калибра 155 миллиметров, необходимых Украине. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Украинское наступление на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова - прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".

https://ria.ru/20230615/yaponiya-1878226176.html

https://ria.ru/20230611/yaponiya-1877476264.html

https://ria.ru/20230609/pomosch-1877209007.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, сша, россия, украина, сергей лавров, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны сша