https://ria.ru/20230615/postavka-1878487902.html

Rheinmetall рассказал о сделке с властями ФРГ на поставку снарядов

Rheinmetall рассказал о сделке с властями ФРГ на поставку снарядов - РИА Новости, 15.06.2023

Rheinmetall рассказал о сделке с властями ФРГ на поставку снарядов

Немецкий концерн Rheinmetall рассчитывает в ближайшие недели заключить с правительством Германии сделку на поставку боеприпасов на миллиарды евро, а в июле... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T22:51

2023-06-15T22:51

2023-06-15T22:51

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Немецкий концерн Rheinmetall рассчитывает в ближайшие недели заключить с правительством Германии сделку на поставку боеприпасов на миллиарды евро, а в июле передать Украине первые снаряды калибра 35 миллиметров для зенитных орудий Gepard, заявил в интервью глава компании Армин Паппергер. "Германия собирается заключить с нами крупный рамочный контракт", - сказал Паппергер агентству Рейтер в Брюсселе, где глава Rheinmetall участвовал в первом в истории совместном заседании министров обороны стран НАТО и около 20 топ-менеджеров оборонной промышленности. По словам Пеппергера, сумма сделки составит несколько миллиардов евро. Он выразил надежду, что Rheinmetall, один из крупнейших в мире производителей артиллерийских и танковых снарядов, сможет объявить о ней в ближайшие шесть недель. На весь год Паппергер ожидает оборонных заказов на сумму, исчисляемую "двузначным числом миллиардов евро". Генеральный директор Rheinmetall подтвердил, что концерн в 2024 году увеличит производство с 450 тысяч снарядов до 600 тысяч. Он добавил, что в июле компания передаст Украине первые снаряды калибра 35 миллиметров для использования в зенитных орудиях "Гепард". Спрос на артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров резко возрос после начал конфликта на Украине в феврале 2022 года. Запасы стран НАТО для собственной обороны истощились, поскольку они спешно поставляли боеприпасы Киеву, который выпускает тысячи снарядов в день.

https://ria.ru/20230529/politika-1874789270.html

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германия, украина, брюссель, в мире, нато