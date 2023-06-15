https://ria.ru/20230615/pomosch-1878487175.html

Минобороны Финляндии рассказало о новом пакете военной помощи Украине

Минобороны Финляндии рассказало о новом пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 15.06.2023

Минобороны Финляндии рассказало о новом пакете военной помощи Украине

Финляндия готовит новый, 17-й пакет военной помощи Украине с учетом пожеланий этой страны, рассказал финским журналистам министр обороны Финляндии Антти... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T22:40

2023-06-15T22:40

2023-06-15T22:40

специальная военная операция на украине

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антти кайкконен

нато

сергей лавров

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ХЕЛЬСИНКИ, 15 июн — РИА Новости. Финляндия готовит новый, 17-й пакет военной помощи Украине с учетом пожеланий этой страны, рассказал финским журналистам министр обороны Финляндии Антти Кайкконен по итогам встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. "Финляндия доставила в Украину 16 пакетов оборонительных материалов, а я подготовил 17-й пакет. Только что на встрече мы получили свежую информацию о том, какие потребности есть у Украины, и эти пожелания будут учтены", - отметил Кайкконен. Как рассказал министр, на встрече в Брюсселе также обсуждалось увеличение странами Североатлантического альянса расходов на оборону, в том числе превышающие нынешние, рекомендованные 2% ВВП. Встреча министров обороны стран НАТО в Брюсселе стала первой, в которой Финляндия принимает участие в качестве полноправного члена Альянса. Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года, став его 31-м членом. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html

https://ria.ru/20230529/politika-1874789270.html

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в мире, украина, финляндия, россия, антти кайкконен, нато, сергей лавров