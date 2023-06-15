Адыгея отправила 20 тонн помощи эвакуированным жителям Белгородской области
Власти Адыгеи отправили 20 тонн гумпомощи эвакуированным жителям Белгородской области
© Фото : Мурат Кумпилов/TelegramВласти Адыгеи отправили 20 тонн гумпомощи эвакуированным жителям Белгородской области
© Фото : Мурат Кумпилов/Telegram
Власти Адыгеи отправили 20 тонн гумпомощи эвакуированным жителям Белгородской области
КРАСНОДАР, 15 июн - РИА Новости. Власти Республики Адыгея собрали и отправили 20 тонн гуманитарного груза в пункты временного размещения жителям Белгородской области, эвакуированным из приграничных территорий, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
"Республика Адыгея присоединяется к работе, проводимой партией "Единая Россия" по поддержке жителей Белгородской области, эвакуированных из-за преступных действий киевского режима и постоянных обстрелов ВСУ приграничных территорий. Во временные пункты размещения граждан уже направлена гуманитарная помощь из многих регионов страны. По моему поручению сегодня республиканское отделение партии "Единая Россия" сформировало и отправило в Белгородскую область двадцатитонный груз", - написал в телеграм-канале Кумпилов.
Он уточнил, что в первую партию груза из Адыгеи вошли соки, вода, подсолнечное мало и рис. Новые поставки будут формироваться, исходя из пожеланий властей Белгородской области, которые находятся в постоянном контакте с жителями, вынужденно покинувшими свои дома.
© Фото : Мурат Кумпилов/TelegramВласти Адыгеи отправили 20 тонн гумпомощи эвакуированным жителям Белгородской области
© Фото : Мурат Кумпилов/Telegram
Власти Адыгеи отправили 20 тонн гумпомощи эвакуированным жителям Белгородской области