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Адыгея отправила 20 тонн помощи эвакуированным жителям Белгородской области

Адыгея отправила 20 тонн помощи эвакуированным жителям Белгородской области - РИА Новости, 15.06.2023

Адыгея отправила 20 тонн помощи эвакуированным жителям Белгородской области

Власти Республики Адыгея собрали и отправили 20 тонн гуманитарного груза в пункты временного размещения жителям Белгородской области, эвакуированным из... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T18:59

2023-06-15T18:59

2023-06-15T18:59

надежные люди

белгородская область

республика адыгея

мурат кумпилов

единая россия

вооруженные силы украины

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КРАСНОДАР, 15 июн - РИА Новости. Власти Республики Адыгея собрали и отправили 20 тонн гуманитарного груза в пункты временного размещения жителям Белгородской области, эвакуированным из приграничных территорий, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. "Республика Адыгея присоединяется к работе, проводимой партией "Единая Россия" по поддержке жителей Белгородской области, эвакуированных из-за преступных действий киевского режима и постоянных обстрелов ВСУ приграничных территорий. Во временные пункты размещения граждан уже направлена гуманитарная помощь из многих регионов страны. По моему поручению сегодня республиканское отделение партии "Единая Россия" сформировало и отправило в Белгородскую область двадцатитонный груз", - написал в телеграм-канале Кумпилов. Он уточнил, что в первую партию груза из Адыгеи вошли соки, вода, подсолнечное мало и рис. Новые поставки будут формироваться, исходя из пожеланий властей Белгородской области, которые находятся в постоянном контакте с жителями, вынужденно покинувшими свои дома.

белгородская область

республика адыгея

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белгородская область, республика адыгея, мурат кумпилов, единая россия, вооруженные силы украины