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Адыгея отправила 20 тонн помощи эвакуированным жителям Белгородской области - РИА Новости, 15.06.2023
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18:59 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/pomosch-1878444540.html
Адыгея отправила 20 тонн помощи эвакуированным жителям Белгородской области
Адыгея отправила 20 тонн помощи эвакуированным жителям Белгородской области - РИА Новости, 15.06.2023
Адыгея отправила 20 тонн помощи эвакуированным жителям Белгородской области
Власти Республики Адыгея собрали и отправили 20 тонн гуманитарного груза в пункты временного размещения жителям Белгородской области, эвакуированным из... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T18:59
2023-06-15T18:59
надежные люди
белгородская область
республика адыгея
мурат кумпилов
единая россия
вооруженные силы украины
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КРАСНОДАР, 15 июн - РИА Новости. Власти Республики Адыгея собрали и отправили 20 тонн гуманитарного груза в пункты временного размещения жителям Белгородской области, эвакуированным из приграничных территорий, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. "Республика Адыгея присоединяется к работе, проводимой партией "Единая Россия" по поддержке жителей Белгородской области, эвакуированных из-за преступных действий киевского режима и постоянных обстрелов ВСУ приграничных территорий. Во временные пункты размещения граждан уже направлена гуманитарная помощь из многих регионов страны. По моему поручению сегодня республиканское отделение партии "Единая Россия" сформировало и отправило в Белгородскую область двадцатитонный груз", - написал в телеграм-канале Кумпилов. Он уточнил, что в первую партию груза из Адыгеи вошли соки, вода, подсолнечное мало и рис. Новые поставки будут формироваться, исходя из пожеланий властей Белгородской области, которые находятся в постоянном контакте с жителями, вынужденно покинувшими свои дома.
белгородская область
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белгородская область, республика адыгея, мурат кумпилов, единая россия, вооруженные силы украины
Надежные люди, Белгородская область, Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Единая Россия, Вооруженные силы Украины
Адыгея отправила 20 тонн помощи эвакуированным жителям Белгородской области

Власти Адыгеи отправили 20 тонн гумпомощи эвакуированным жителям Белгородской области

© Фото : Мурат Кумпилов/TelegramВласти Адыгеи отправили 20 тонн гумпомощи эвакуированным жителям Белгородской области
Власти Адыгеи отправили 20 тонн гумпомощи эвакуированным жителям Белгородской области - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : Мурат Кумпилов/Telegram
Власти Адыгеи отправили 20 тонн гумпомощи эвакуированным жителям Белгородской области
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КРАСНОДАР, 15 июн - РИА Новости. Власти Республики Адыгея собрали и отправили 20 тонн гуманитарного груза в пункты временного размещения жителям Белгородской области, эвакуированным из приграничных территорий, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
"Республика Адыгея присоединяется к работе, проводимой партией "Единая Россия" по поддержке жителей Белгородской области, эвакуированных из-за преступных действий киевского режима и постоянных обстрелов ВСУ приграничных территорий. Во временные пункты размещения граждан уже направлена гуманитарная помощь из многих регионов страны. По моему поручению сегодня республиканское отделение партии "Единая Россия" сформировало и отправило в Белгородскую область двадцатитонный груз", - написал в телеграм-канале Кумпилов.
Он уточнил, что в первую партию груза из Адыгеи вошли соки, вода, подсолнечное мало и рис. Новые поставки будут формироваться, исходя из пожеланий властей Белгородской области, которые находятся в постоянном контакте с жителями, вынужденно покинувшими свои дома.
© Фото : Мурат Кумпилов/TelegramВласти Адыгеи отправили 20 тонн гумпомощи эвакуированным жителям Белгородской области
Власти Адыгеи отправили 20 тонн гумпомощи эвакуированным жителям Белгородской области - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : Мурат Кумпилов/Telegram
Власти Адыгеи отправили 20 тонн гумпомощи эвакуированным жителям Белгородской области
 
Надежные людиБелгородская областьРеспублика АдыгеяМурат КумпиловЕдиная РоссияВооруженные силы Украины
 
 
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