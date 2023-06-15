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Российские волонтеры доставили гуманитарную помощь в Харьковскую область - РИА Новости, 15.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:44 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/pomosch-1878300126.html
Российские волонтеры доставили гуманитарную помощь в Харьковскую область
Российские волонтеры доставили гуманитарную помощь в Харьковскую область - РИА Новости, 15.06.2023
Российские волонтеры доставили гуманитарную помощь в Харьковскую область
Волонтеры Общероссийского народного фронта и благотворительного фонда "Изюм" доставили партию гуманитарной помощи в несколько сел подконтрольной России части... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T12:44
2023-06-15T12:44
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
украина
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 июн – РИА Новости. Волонтеры Общероссийского народного фронта и благотворительного фонда "Изюм" доставили партию гуманитарной помощи в несколько сел подконтрольной России части Харьковской области, сообщил РИА Новости принимавший участие в акции депутат Госдумы Николай Алексеенко. Многие села расположены недалеко от линии боевого соприкосновения: некоторые на расстоянии семи, а некоторые - двух километров. В одном из сел во время раздачи помощи по населенному пункту начал стрелять украинский танк, волонтерам пришлось работать под обстрелом. Несмотря на это, все необходимое было роздано местным жителям. "У нас миссия не военного плана, у нас миссия гуманитарная. Поэтому надеемся, что с пониманием к этому будут относиться (украинские войска – ред.). Хотя надежда слабая - то есть танки работают по гуманитариям, минометы", - прокомментировал украинский обстрел Алексеенко. По словам депутата, жителям харьковских сел привезли 500 наборов гуманитарной помощи: хлеб, другие продукты, медикаменты, бытовую химию. Вооруженные силы РФ контролируют часть Харьковской области, примыкающую к России у Белгородской области. В начале июня глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал РИА Новости, что в подконтрольных РФ 29 населенных пунктах Харьковской области живут около 3 тысяч человек. По его словам, в этих приграничных населенных пунктах Харьковской области очень сложная гуманитарная ситуация, они подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины, погибают местные жители. Ганчев также заявил, что говорить об освобождении Харьковской области можно будет только после полного освобождения соседней ДНР.
https://ria.ru/20230610/gumpomosch-1877412289.html
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5
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353
60
353
60
Волонтеры доставили гуманитарную помощь в подконтрольные РФ села Харьковской области
Волонтеры доставили гуманитарную помощь в села подконтрольной России части Харьковской области, рассказал РИА Новости принимавший участие в акции депутат Госдумы Николай Алексеенко
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харьковская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Украина
Российские волонтеры доставили гуманитарную помощь в Харьковскую область

Волонтеры ОНФ и фонда "Изюм" доставили гуманитарную помощь в несколько харьковских сел

Читать ria.ru в
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 июн – РИА Новости. Волонтеры Общероссийского народного фронта и благотворительного фонда "Изюм" доставили партию гуманитарной помощи в несколько сел подконтрольной России части Харьковской области, сообщил РИА Новости принимавший участие в акции депутат Госдумы Николай Алексеенко.
Многие села расположены недалеко от линии боевого соприкосновения: некоторые на расстоянии семи, а некоторые - двух километров. В одном из сел во время раздачи помощи по населенному пункту начал стрелять украинский танк, волонтерам пришлось работать под обстрелом. Несмотря на это, все необходимое было роздано местным жителям.
"У нас миссия не военного плана, у нас миссия гуманитарная. Поэтому надеемся, что с пониманием к этому будут относиться (украинские войска – ред.). Хотя надежда слабая - то есть танки работают по гуманитариям, минометы", - прокомментировал украинский обстрел Алексеенко.
По словам депутата, жителям харьковских сел привезли 500 наборов гуманитарной помощи: хлеб, другие продукты, медикаменты, бытовую химию.
Вооруженные силы РФ контролируют часть Харьковской области, примыкающую к России у Белгородской области. В начале июня глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал РИА Новости, что в подконтрольных РФ 29 населенных пунктах Харьковской области живут около 3 тысяч человек. По его словам, в этих приграничных населенных пунктах Харьковской области очень сложная гуманитарная ситуация, они подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины, погибают местные жители. Ганчев также заявил, что говорить об освобождении Харьковской области можно будет только после полного освобождения соседней ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияУкраина
 
 
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