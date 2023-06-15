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Воронежские активисты передали в зону спецоперации автомобиль "Нива" - РИА Новости, 15.06.2023
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09:59 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/pomosch-1878235427.html
Воронежские активисты передали в зону спецоперации автомобиль "Нива"
Воронежские активисты передали в зону спецоперации автомобиль "Нива" - РИА Новости, 15.06.2023
Воронежские активисты передали в зону спецоперации автомобиль "Нива"
Воронежские активисты передали бойцам в зону СВО приобретенный с участием представителей бизнеса автомобиль "Нива", сообщает в четверг региональное отделение... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T09:59
2023-06-15T09:59
надежные люди
общероссийский народный фронт
воронежская область
вооруженные силы рф
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ВОРОНЕЖ, 15 июн - РИА Новости. Воронежские активисты передали бойцам в зону СВО приобретенный с участием представителей бизнеса автомобиль "Нива", сообщает в четверг региональное отделение Общероссийского народного фронта в Telegram-канале. "Доставили "за ленточку" очередную помощь от воронежцев. Бойцы южной группировки войск получили для выполнения боевых задач русский вездеход "Ниву". Ребята говорят, что эта надежная, проходимая и маневренная машина незаменима в труднопроходимых местах", - говорится в сообщении. По словам военных, машину будут использовать, прежде всего, в разведке. Также она поможет в спасении жизней. Как отмечают активисты, в закупке автомобиля приняли участие представители воронежского бизнеса, в частности, ООО "СМУ-90".
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общероссийский народный фронт, воронежская область, вооруженные силы рф
Надежные люди, Общероссийский народный фронт, Воронежская область, Вооруженные силы РФ
Воронежские активисты передали в зону спецоперации автомобиль "Нива"

Воронежские активисты передали в зону спецоперации купленную с помощью бизнесменов "Ниву"

© Народный фронт 36 / Telegram"Ниву", купленную с помощью бизнесменов, передали в зону СВО воронежские активисты. Кадр видео
Ниву, купленную с помощью бизнесменов, передали в зону СВО воронежские активисты. Кадр видео
© Народный фронт 36 / Telegram
"Ниву", купленную с помощью бизнесменов, передали в зону СВО воронежские активисты. Кадр видео
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 15 июн - РИА Новости. Воронежские активисты передали бойцам в зону СВО приобретенный с участием представителей бизнеса автомобиль "Нива", сообщает в четверг региональное отделение Общероссийского народного фронта в Telegram-канале.
«
"Доставили "за ленточку" очередную помощь от воронежцев. Бойцы южной группировки войск получили для выполнения боевых задач русский вездеход "Ниву". Ребята говорят, что эта надежная, проходимая и маневренная машина незаменима в труднопроходимых местах", - говорится в сообщении.
По словам военных, машину будут использовать, прежде всего, в разведке. Также она поможет в спасении жизней.
Как отмечают активисты, в закупке автомобиля приняли участие представители воронежского бизнеса, в частности, ООО "СМУ-90".
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Надежные людиОбщероссийский народный фронтВоронежская областьВооруженные силы РФ
 
 
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