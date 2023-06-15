https://ria.ru/20230615/pomosch-1878235427.html

Воронежские активисты передали в зону спецоперации автомобиль "Нива"

Воронежские активисты передали в зону спецоперации автомобиль "Нива" - РИА Новости, 15.06.2023

Воронежские активисты передали в зону спецоперации автомобиль "Нива"

Воронежские активисты передали бойцам в зону СВО приобретенный с участием представителей бизнеса автомобиль "Нива", сообщает в четверг региональное отделение... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T09:59

2023-06-15T09:59

2023-06-15T09:59

надежные люди

общероссийский народный фронт

воронежская область

вооруженные силы рф

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ВОРОНЕЖ, 15 июн - РИА Новости. Воронежские активисты передали бойцам в зону СВО приобретенный с участием представителей бизнеса автомобиль "Нива", сообщает в четверг региональное отделение Общероссийского народного фронта в Telegram-канале. "Доставили "за ленточку" очередную помощь от воронежцев. Бойцы южной группировки войск получили для выполнения боевых задач русский вездеход "Ниву". Ребята говорят, что эта надежная, проходимая и маневренная машина незаменима в труднопроходимых местах", - говорится в сообщении. По словам военных, машину будут использовать, прежде всего, в разведке. Также она поможет в спасении жизней. Как отмечают активисты, в закупке автомобиля приняли участие представители воронежского бизнеса, в частности, ООО "СМУ-90".

https://ria.ru/20230529/pomosch-1874898748.html

воронежская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общероссийский народный фронт, воронежская область, вооруженные силы рф