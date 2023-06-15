https://ria.ru/20230615/pomosch-1878235427.html
Воронежские активисты передали в зону спецоперации автомобиль "Нива"
Воронежские активисты передали в зону спецоперации автомобиль "Нива" - РИА Новости, 15.06.2023
Воронежские активисты передали в зону спецоперации автомобиль "Нива"
Воронежские активисты передали бойцам в зону СВО приобретенный с участием представителей бизнеса автомобиль "Нива", сообщает в четверг региональное отделение... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T09:59
2023-06-15T09:59
2023-06-15T09:59
надежные люди
общероссийский народный фронт
воронежская область
вооруженные силы рф
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ВОРОНЕЖ, 15 июн - РИА Новости. Воронежские активисты передали бойцам в зону СВО приобретенный с участием представителей бизнеса автомобиль "Нива", сообщает в четверг региональное отделение Общероссийского народного фронта в Telegram-канале. "Доставили "за ленточку" очередную помощь от воронежцев. Бойцы южной группировки войск получили для выполнения боевых задач русский вездеход "Ниву". Ребята говорят, что эта надежная, проходимая и маневренная машина незаменима в труднопроходимых местах", - говорится в сообщении. По словам военных, машину будут использовать, прежде всего, в разведке. Также она поможет в спасении жизней. Как отмечают активисты, в закупке автомобиля приняли участие представители воронежского бизнеса, в частности, ООО "СМУ-90".
https://ria.ru/20230529/pomosch-1874898748.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общероссийский народный фронт, воронежская область, вооруженные силы рф
Надежные люди, Общероссийский народный фронт, Воронежская область, Вооруженные силы РФ
Воронежские активисты передали в зону спецоперации автомобиль "Нива"
Воронежские активисты передали в зону спецоперации купленную с помощью бизнесменов "Ниву"