https://ria.ru/20230615/poligon-1878341666.html

Хилокский полигон в Новосибирске начнут рекультивировать в 2025 году

Хилокский полигон в Новосибирске начнут рекультивировать в 2025 году - РИА Новости, 15.06.2023

Хилокский полигон в Новосибирске начнут рекультивировать в 2025 году

Хилокский полигон твердых коммунальных отходов в Новосибирске планируется закрыть в 2025 году, после чего начнется его рекультивация, сообщает в Telegram-канале РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T14:30

2023-06-15T14:30

2023-06-15T14:55

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НОВОСИБИРСК, 15 июн – РИА Новости. Хилокский полигон твердых коммунальных отходов в Новосибирске планируется закрыть в 2025 году, после чего начнется его рекультивация, сообщает в Telegram-канале правительство Новосибирской области. В четверг комиссия министерства ЖКХ и энергетики региона проконтролировала функционирование Хилокского мусорного полигона на улице Малыгина. Специалисты констатировали, что полигон практически исчерпал свой ресурс работы и его необходимо закрыть в течение ближайших двух лет. "После ввода в эксплуатацию нового комплекса по переработке отходов до конца 2025 года, Хилокский полигон будет закрыт и начнется подготовка к его рекультивации, которая будет включать разработку проекта, прохождение государственной экологической экспертизы и реализацию в течение нескольких лет", – сообщила замначальника управления благоустройства областного МинЖКХ Мария Шичкина. Она пояснила, что в настоящее время на Хилокском полигоне 95% отходов захоранивается, хотя технологические решения уже не соответствуют требованиям, применяемым к современным объектам обращения с твердыми коммунальными отходами. Хилокский мусорный полигон продолжит функционирование до момента ввода в эксплуатацию нового Левобережного комплекса по переработке отходов, который планируется разместить на территории Верх-Тулинского сельсовета в рамках концессионного соглашения. Концессионер, которого определили по итогам открытого конкурса (МУП Новосибирска "Спецавтохозяйство"), взял обязательства построить новый комплекс за два года с реализацией технологий по 100% сортировке отходов и 78% переработке, в том числе включающей компостирование органических фракций и производство топлива для печей цементных заводов. Власти пояснили, что на новом объекте на хранение будет направляться не более 22% мусора, не подлежащего переработке. Место размещения будет защищено специальным изоляционным экраном и будет оборудовано современной системой очистки фильтрата, предотвращающей ущерб окружающей среде.

https://ria.ru/20230522/rekultivatsiya-1873459260.html

https://ria.ru/20230110/poligon-1843985971.html

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