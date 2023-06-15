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В Приморье при купании в реке пропали двое детей
В Приморье при купании в реке пропали двое детей - РИА Новости, 15.06.2023
В Приморье при купании в реке пропали двое детей
Два мальчика 9 и 10 лет пропали во время купания в реке в Приморье в среду вечером, организованы их поиски, сообщает краевая прокуратура. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T04:33
2023-06-15T04:33
2023-06-15T04:33
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июн – РИА Новости. Два мальчика 9 и 10 лет пропали во время купания в реке в Приморье в среду вечером, организованы их поиски, сообщает краевая прокуратура. "Четырнадцатого июня в 22.00 (15.00 мск) поступило сообщение о том, что в селе Полтавка Октябрьского муниципального округа двое несовершеннолетних 2013 и 2014 года рождения в вечернее время не вернулись домой. Предварительно установлено, что трое мальчиков 2014, 2013, 2010 годов рождения во время прогулки в районе реки Выгонка решили искупаться, в результате двое из них после ныряния пропали под водой", - говорится в сообщении. Организованы поиски на берегу и в воде. На место выехал прокурор Октябрьского района Виктор Скирда. Прокуратура проводит проверку. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
https://ria.ru/20230614/delo-1878188668.html
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происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
В Приморье при купании в реке пропали двое детей
Прокуратура: в Приморье при купании в реке пропали двое детей
ВЛАДИВОСТОК, 15 июн – РИА Новости. Два мальчика 9 и 10 лет пропали во время купания в реке в Приморье в среду вечером, организованы их поиски, сообщает краевая прокуратура.
"Четырнадцатого июня в 22.00 (15.00 мск) поступило сообщение о том, что в селе Полтавка Октябрьского муниципального округа двое несовершеннолетних 2013 и 2014 года рождения в вечернее время не вернулись домой. Предварительно установлено, что трое мальчиков 2014, 2013, 2010 годов рождения во время прогулки в районе реки Выгонка решили искупаться, в результате двое из них после ныряния пропали под водой", - говорится в сообщении.
Организованы поиски на берегу и в воде. На место выехал прокурор Октябрьского района Виктор Скирда. Прокуратура проводит проверку. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
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