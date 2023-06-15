https://ria.ru/20230615/pogoda-1878368175.html

Москва обновила температурный максимум года

Москва обновила температурный максимум года - РИА Новости, 15.06.2023

Москва обновила температурный максимум года

Москва обновила температурный максимум года, на 15.00 по мск метеостанции зафиксировали плюс 26,3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T15:33

2023-06-15T15:33

2023-06-15T15:41

общество

москва

михаил леус

центр "фобос"

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Москва обновила температурный максимум года, на 15.00 по мск метеостанции зафиксировали плюс 26,3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."В 15 часов московские метеостанции зафиксировали плюс 26,3 градуса - это новый максимум года", - сказал Леус.Синоптик напомнил, что прежний температурный максимум года принадлежит 18 мая, тогда столбики термометров поднялись до плюс 25,9 градуса.

https://ria.ru/20230614/sezaon-1878136838.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, михаил леус, центр "фобос"