https://ria.ru/20230615/pogoda-1878368175.html
Москва обновила температурный максимум года
Москва обновила температурный максимум года - РИА Новости, 15.06.2023
Москва обновила температурный максимум года
Москва обновила температурный максимум года, на 15.00 по мск метеостанции зафиксировали плюс 26,3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T15:33
2023-06-15T15:33
2023-06-15T15:41
общество
москва
михаил леус
центр "фобос"
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Москва обновила температурный максимум года, на 15.00 по мск метеостанции зафиксировали плюс 26,3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."В 15 часов московские метеостанции зафиксировали плюс 26,3 градуса - это новый максимум года", - сказал Леус.Синоптик напомнил, что прежний температурный максимум года принадлежит 18 мая, тогда столбики термометров поднялись до плюс 25,9 градуса.
https://ria.ru/20230614/sezaon-1878136838.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус, центр "фобос"
Общество, Москва, Михаил Леус, Центр "Фобос"
Москва обновила температурный максимум года
Синоптик Леус: столбик термометра в Москве поднялся до 26,3 градуса, обновив максимум года