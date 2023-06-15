Рейтинг@Mail.ru
Москва обновила температурный максимум года - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 15.06.2023 (обновлено: 15:41 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/pogoda-1878368175.html
Москва обновила температурный максимум года
Москва обновила температурный максимум года - РИА Новости, 15.06.2023
Москва обновила температурный максимум года
Москва обновила температурный максимум года, на 15.00 по мск метеостанции зафиксировали плюс 26,3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T15:33
2023-06-15T15:41
общество
москва
михаил леус
центр "фобос"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798217613_0:380:2966:2048_1920x0_80_0_0_2eea1c11de6f54decf563686e52e9f3d.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Москва обновила температурный максимум года, на 15.00 по мск метеостанции зафиксировали плюс 26,3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."В 15 часов московские метеостанции зафиксировали плюс 26,3 градуса - это новый максимум года", - сказал Леус.Синоптик напомнил, что прежний температурный максимум года принадлежит 18 мая, тогда столбики термометров поднялись до плюс 25,9 градуса.
https://ria.ru/20230614/sezaon-1878136838.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798217613_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_96def41c17977c9ece95b09cdda3eece.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, михаил леус, центр "фобос"
Общество, Москва, Михаил Леус, Центр "Фобос"
Москва обновила температурный максимум года

Синоптик Леус: столбик термометра в Москве поднялся до 26,3 градуса, обновив максимум года

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Жаркая погода в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Москва обновила температурный максимум года, на 15.00 по мск метеостанции зафиксировали плюс 26,3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"В 15 часов московские метеостанции зафиксировали плюс 26,3 градуса - это новый максимум года", - сказал Леус.
Синоптик напомнил, что прежний температурный максимум года принадлежит 18 мая, тогда столбики термометров поднялись до плюс 25,9 градуса.
Москвичи отдыхают на пляже в Строгинской пойме - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Синоптик заявил о скором начале купального сезона в Центральной России
14 июня, 17:54
 
ОбществоМоскваМихаил ЛеусЦентр "Фобос"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала