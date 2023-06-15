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Гендиректор ФПК: почти во всех курсирующих на юг поездах есть кондиционеры

Гендиректор ФПК: почти во всех курсирующих на юг поездах есть кондиционеры - РИА Новости, 15.06.2023

Гендиректор ФПК: почти во всех курсирующих на юг поездах есть кондиционеры

Почти все поезда дальнего следования "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД), курсирующие на юг, имеют кондиционеры, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T03:13

2023-06-15T03:13

2023-06-15T07:11

пмэф 2023

россия

владимир пястолов

федеральная пассажирская компания

ржд

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Почти все поезда дальнего следования "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД), курсирующие на юг, имеют кондиционеры, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 генеральный директор компании Владимир Пястолов. По его словам, ФПК, осуществляющая почти все перевозки пассажиров в дальнем следовании в России, этим летом планирует перевезти в южном направлении свыше 11 миллионов пассажиров, что превышает результаты прошлого года. "Каждый пассажир должен остаться довольным поездкой. Это касается и температуры воздуха в вагонах, так как это – первостепенный фактор, влияющий на комфорт пребывания в поезде. Особенно важно наличие работающих кондиционеров в поездах, следующих на юг. В пиковый период в этом направлении будет курсировать около 6 тысяч вагонов, 97% из них будут оснащены установками кондиционирования воздуха", - сообщил Пястолов. Он напомнил, что пассажиры во время покупки билета могут получить информацию о технической оснащенности вагона. "Эти данные им может предоставить кассир или специальная пиктограмма на сайте и в приложении в виде "снежинки", - пояснил глава компании. "Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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россия, владимир пястолов, федеральная пассажирская компания, ржд, общество