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Гендиректор ФПК: почти во всех курсирующих на юг поездах есть кондиционеры - РИА Новости, 15.06.2023
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03:13 15.06.2023 (обновлено: 07:11 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/poezda-1878200927.html
Гендиректор ФПК: почти во всех курсирующих на юг поездах есть кондиционеры
Гендиректор ФПК: почти во всех курсирующих на юг поездах есть кондиционеры - РИА Новости, 15.06.2023
Гендиректор ФПК: почти во всех курсирующих на юг поездах есть кондиционеры
Почти все поезда дальнего следования "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД), курсирующие на юг, имеют кондиционеры, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T03:13
2023-06-15T07:11
пмэф 2023
россия
владимир пястолов
федеральная пассажирская компания
ржд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Почти все поезда дальнего следования "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД), курсирующие на юг, имеют кондиционеры, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 генеральный директор компании Владимир Пястолов. По его словам, ФПК, осуществляющая почти все перевозки пассажиров в дальнем следовании в России, этим летом планирует перевезти в южном направлении свыше 11 миллионов пассажиров, что превышает результаты прошлого года. "Каждый пассажир должен остаться довольным поездкой. Это касается и температуры воздуха в вагонах, так как это – первостепенный фактор, влияющий на комфорт пребывания в поезде. Особенно важно наличие работающих кондиционеров в поездах, следующих на юг. В пиковый период в этом направлении будет курсировать около 6 тысяч вагонов, 97% из них будут оснащены установками кондиционирования воздуха", - сообщил Пястолов. Он напомнил, что пассажиры во время покупки билета могут получить информацию о технической оснащенности вагона. "Эти данные им может предоставить кассир или специальная пиктограмма на сайте и в приложении в виде "снежинки", - пояснил глава компании. "Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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россия, владимир пястолов, федеральная пассажирская компания, ржд, общество
ПМЭФ 2023, Россия, Владимир Пястолов, Федеральная пассажирская компания, РЖД, Общество
ПМЭФ 2023
Гендиректор ФПК: почти во всех курсирующих на юг поездах есть кондиционеры

Гендиректор ФПК: почти все российские поезда дальнего следования на юг имеют кондиционеры

© Фото : ФПКНовые вагоны купе
Новые вагоны купе - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : ФПК
Новые вагоны купе. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Почти все поезда дальнего следования "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД), курсирующие на юг, имеют кондиционеры, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 генеральный директор компании Владимир Пястолов.
По его словам, ФПК, осуществляющая почти все перевозки пассажиров в дальнем следовании в России, этим летом планирует перевезти в южном направлении свыше 11 миллионов пассажиров, что превышает результаты прошлого года.
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"Каждый пассажир должен остаться довольным поездкой. Это касается и температуры воздуха в вагонах, так как это – первостепенный фактор, влияющий на комфорт пребывания в поезде. Особенно важно наличие работающих кондиционеров в поездах, следующих на юг. В пиковый период в этом направлении будет курсировать около 6 тысяч вагонов, 97% из них будут оснащены установками кондиционирования воздуха", - сообщил Пястолов.
Он напомнил, что пассажиры во время покупки билета могут получить информацию о технической оснащенности вагона. "Эти данные им может предоставить кассир или специальная пиктограмма на сайте и в приложении в виде "снежинки", - пояснил глава компании.
"Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. Итоги первого дня
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ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
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Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

Сессия Благополучие человека через призму современных ценностей

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

Студии радио Sputnik и телеканала RT

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
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В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

Сессия Здоровый образ жизни и внешние факторы, на него влияющие

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
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Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

Сессия Города и регионы будущего: экономика, инфраструктура, технологии, управление

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
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Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

Сессия: Путь винодела

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

Председатель правления, директор фонда Росконгресс Александр Стуглев, Александр Шатиров, Директор Фонда РК-инвестиции, Вячеслав Комлев, учредитель ООО Редсофт

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
9 из 10

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
 
ПМЭФ 2023РоссияВладимир ПястоловФедеральная пассажирская компанияРЖДОбщество
 
 
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