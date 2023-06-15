https://ria.ru/20230615/poezd-1878201398.html
Гендиректор ФПК рассказал о повысившейся популярности кофе в поездах
Гендиректор ФПК рассказал о повысившейся популярности кофе в поездах - РИА Новости, 15.06.2023
Гендиректор ФПК рассказал о повысившейся популярности кофе в поездах
Кофе обошел по популярности чай в российских поездах дальнего следования впервые в современной истории, сообщил в интервью РИА новости в рамках ПМЭФ-2023... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T03:23
2023-06-15T03:23
2023-06-15T07:10
пмэф-2023
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владимир пястолов
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ржд
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Кофе обошел по популярности чай в российских поездах дальнего следования впервые в современной истории, сообщил в интервью РИА новости в рамках ПМЭФ-2023 генеральный директор осуществляющей почти все перевозки пассажиров в дальнем следовании "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов. "В этом году, наверное, впервые в современной истории кофе и кофейные напитки в поездах дальнего следования обогнали по популярности традиционный напиток – чай", - ответил Пястолов на вопрос, обогнал ли кофе - сваренный и растворимый - по популярности чай в поездах. По его данным, с начала 2023 года пассажиры выпили 9 миллионов стаканов чая, а кофе – на 300 тысяч стаканов больше. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. "Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
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россия, владимир пястолов, федеральная пассажирская компания, ржд, общество
ПМЭФ-2023, Россия, Владимир Пястолов, Федеральная пассажирская компания, РЖД, Общество
Гендиректор ФПК рассказал о повысившейся популярности кофе в поездах
Гендиректор ФПК: кофе впервые обошел по популярности чай в российских поездах