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Гендиректор ФПК рассказал о повысившейся популярности кофе в поездах - РИА Новости, 15.06.2023
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03:23 15.06.2023 (обновлено: 07:10 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/poezd-1878201398.html
Гендиректор ФПК рассказал о повысившейся популярности кофе в поездах
Гендиректор ФПК рассказал о повысившейся популярности кофе в поездах - РИА Новости, 15.06.2023
Гендиректор ФПК рассказал о повысившейся популярности кофе в поездах
Кофе обошел по популярности чай в российских поездах дальнего следования впервые в современной истории, сообщил в интервью РИА новости в рамках ПМЭФ-2023... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T03:23
2023-06-15T07:10
пмэф-2023
россия
владимир пястолов
федеральная пассажирская компания
ржд
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Кофе обошел по популярности чай в российских поездах дальнего следования впервые в современной истории, сообщил в интервью РИА новости в рамках ПМЭФ-2023 генеральный директор осуществляющей почти все перевозки пассажиров в дальнем следовании "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов. "В этом году, наверное, впервые в современной истории кофе и кофейные напитки в поездах дальнего следования обогнали по популярности традиционный напиток – чай", - ответил Пястолов на вопрос, обогнал ли кофе - сваренный и растворимый - по популярности чай в поездах. По его данным, с начала 2023 года пассажиры выпили 9 миллионов стаканов чая, а кофе – на 300 тысяч стаканов больше. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. "Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
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россия, владимир пястолов, федеральная пассажирская компания, ржд, общество
ПМЭФ-2023, Россия, Владимир Пястолов, Федеральная пассажирская компания, РЖД, Общество
Гендиректор ФПК рассказал о повысившейся популярности кофе в поездах

Гендиректор ФПК: кофе впервые обошел по популярности чай в российских поездах

© Фото : предоставлено ФПКГенеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК) Владимир Пястолов
Генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Владимир Пястолов - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : предоставлено ФПК
Генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК) Владимир Пястолов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Кофе обошел по популярности чай в российских поездах дальнего следования впервые в современной истории, сообщил в интервью РИА новости в рамках ПМЭФ-2023 генеральный директор осуществляющей почти все перевозки пассажиров в дальнем следовании "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов.
«
"В этом году, наверное, впервые в современной истории кофе и кофейные напитки в поездах дальнего следования обогнали по популярности традиционный напиток – чай", - ответил Пястолов на вопрос, обогнал ли кофе - сваренный и растворимый - по популярности чай в поездах.
По его данным, с начала 2023 года пассажиры выпили 9 миллионов стаканов чая, а кофе – на 300 тысяч стаканов больше.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
"Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
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03:13
 
ПМЭФ-2023РоссияВладимир ПястоловФедеральная пассажирская компанияРЖДОбщество
 
 
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