https://ria.ru/20230615/podolyak-1878382322.html

В Кремле отреагировали на слова Подоляка о плане убивать россиян

В Кремле отреагировали на слова Подоляка о плане убивать россиян - РИА Новости, 15.06.2023

В Кремле отреагировали на слова Подоляка о плане убивать россиян

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, заявивший о плане "с максимальным убийством... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:16

2023-06-15T16:16

2023-06-15T16:46

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

дмитрий песков

михаил подоляк

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, заявивший о плане "с максимальным убийством россиян", имел в виду мобилизованных украинцев. "Своих?" - уточнил Песков у журналистов, которые попросили его прокомментировать слова Подоляка про убийство мобилизованных. Журналисты пояснили, что речь о русских. "Наверное, он про своих", - отреагировал Песков.

https://ria.ru/20230615/ukraina-1878374060.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, дмитрий песков, михаил подоляк, ситуация в днр и лнр