https://ria.ru/20230615/podolyak-1878382322.html
В Кремле отреагировали на слова Подоляка о плане убивать россиян
В Кремле отреагировали на слова Подоляка о плане убивать россиян - РИА Новости, 15.06.2023
В Кремле отреагировали на слова Подоляка о плане убивать россиян
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, заявивший о плане "с максимальным убийством... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:16
2023-06-15T16:16
2023-06-15T16:46
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
дмитрий песков
михаил подоляк
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878320842_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_e53c7c916cbc9a1137ea06579ac60200.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, заявивший о плане "с максимальным убийством россиян", имел в виду мобилизованных украинцев. "Своих?" - уточнил Песков у журналистов, которые попросили его прокомментировать слова Подоляка про убийство мобилизованных. Журналисты пояснили, что речь о русских. "Наверное, он про своих", - отреагировал Песков.
https://ria.ru/20230615/ukraina-1878374060.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878320842_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3bda5416dc0b8ac5f6ae2b5a657ac737.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, дмитрий песков, михаил подоляк, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Михаил Подоляк, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кремле отреагировали на слова Подоляка о плане убивать россиян
Песков заявил, что Подоляк, говоря о максимальном убийстве, вероятно, имел в виду своих
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, заявивший о плане "с максимальным убийством россиян", имел в виду мобилизованных украинцев.
"Своих?" - уточнил Песков у журналистов, которые попросили его прокомментировать слова Подоляка про убийство мобилизованных. Журналисты пояснили, что речь о русских.
"Наверное, он про своих", - отреагировал Песков.
Володин отреагировал на заявления Киева о намерении уничтожить россиян