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В Кремле прокомментировали заявление Подоляка о контрнаступлении Украины

В Кремле прокомментировали заявление Подоляка о контрнаступлении Украины - РИА Новости, 15.06.2023

В Кремле прокомментировали заявление Подоляка о контрнаступлении Украины

Пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщивший о том, что контрнаступление ещё не началось, советник главы офиса президента Украины Михаил... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T15:54

2023-06-15T15:54

2023-06-15T16:02

специальная военная операция на украине

украина

безопасность

россия

михаил подоляк

дмитрий песков

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщивший о том, что контрнаступление ещё не началось, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк не является министром обороны, а значит не может знать наверняка.Подоляк ранее заявил, что ВСУ проводит тестирование, к контрнаступлению еще не перешли."Он же не министр обороны. Я не думаю, что он точно знает", - - сказал журналистам Песков.

https://ria.ru/20230615/kontrnastuplenie-1878365499.html

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Кирилл Волков

украина, безопасность, россия, михаил подоляк, дмитрий песков, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр