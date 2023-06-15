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В Кремле прокомментировали заявление Подоляка о контрнаступлении Украины - РИА Новости, 15.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:54 15.06.2023 (обновлено: 16:02 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/podolyak-1878374748.html
В Кремле прокомментировали заявление Подоляка о контрнаступлении Украины
В Кремле прокомментировали заявление Подоляка о контрнаступлении Украины - РИА Новости, 15.06.2023
В Кремле прокомментировали заявление Подоляка о контрнаступлении Украины
Пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщивший о том, что контрнаступление ещё не началось, советник главы офиса президента Украины Михаил... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T15:54
2023-06-15T16:02
специальная военная операция на украине
украина
безопасность
россия
михаил подоляк
дмитрий песков
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщивший о том, что контрнаступление ещё не началось, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк не является министром обороны, а значит не может знать наверняка.Подоляк ранее заявил, что ВСУ проводит тестирование, к контрнаступлению еще не перешли."Он же не министр обороны. Я не думаю, что он точно знает", - - сказал журналистам Песков.
https://ria.ru/20230615/kontrnastuplenie-1878365499.html
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украина, безопасность, россия, михаил подоляк, дмитрий песков, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Безопасность, Россия, Михаил Подоляк, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кремле прокомментировали заявление Подоляка о контрнаступлении Украины

Песков: Подоляк в силу должности вряд ли может знать, началось ли контрнаступление

© AP Photo / Efrem LukatskyСоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщивший о том, что контрнаступление ещё не началось, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк не является министром обороны, а значит не может знать наверняка.
Подоляк ранее заявил, что ВСУ проводит тестирование, к контрнаступлению еще не перешли.
"Он же не министр обороны. Я не думаю, что он точно знает", - - сказал журналистам Песков.
Уничтоженная военная техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Американский полковник описал контрнаступление ВСУ двумя словами
Вчера, 15:28
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБезопасностьРоссияМихаил ПодолякДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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