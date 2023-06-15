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В Кремле прокомментировали заявление Подоляка о контрнаступлении Украины
В Кремле прокомментировали заявление Подоляка о контрнаступлении Украины - РИА Новости, 15.06.2023
В Кремле прокомментировали заявление Подоляка о контрнаступлении Украины
Пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщивший о том, что контрнаступление ещё не началось, советник главы офиса президента Украины Михаил... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T15:54
2023-06-15T15:54
2023-06-15T16:02
специальная военная операция на украине
украина
безопасность
россия
михаил подоляк
дмитрий песков
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщивший о том, что контрнаступление ещё не началось, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк не является министром обороны, а значит не может знать наверняка.Подоляк ранее заявил, что ВСУ проводит тестирование, к контрнаступлению еще не перешли."Он же не министр обороны. Я не думаю, что он точно знает", - - сказал журналистам Песков.
https://ria.ru/20230615/kontrnastuplenie-1878365499.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В Кремле прокомментировали заявление Подоляка о контрнаступлении Украины
Песков: Подоляк в силу должности вряд ли может знать, началось ли контрнаступление