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Подмосковье создаст с Белоруссией предприятие машиностроения за 10 млрд руб - РИА Новости, 15.06.2023
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Новости Подмосковья
 
21:55 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/podmoskove-1878482996.html
Подмосковье создаст с Белоруссией предприятие машиностроения за 10 млрд руб
Подмосковье создаст с Белоруссией предприятие машиностроения за 10 млрд руб - РИА Новости, 15.06.2023
Подмосковье создаст с Белоруссией предприятие машиностроения за 10 млрд руб
Подмосковье подпишет соглашение с Белоруссией о строительстве в регионе предприятия в области машиностроения, инвестиции составят 10 миллиардов рублей, заявил... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T21:55
2023-06-15T21:55
новости подмосковья
белоруссия
андрей воробьев
пмэф 2023
московская область (подмосковье)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Подмосковье подпишет соглашение с Белоруссией о строительстве в регионе предприятия в области машиностроения, инвестиции составят 10 миллиардов рублей, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. "Первые результаты есть, мы подписываем соглашение о строительстве предприятия, весьма внушительного, инвестиции порядка 10 миллиардов рублей... Это машиностроение, одна компания, а вторая - это очень интересное решение в кондитерской области, хотя рынок кондитерский весьма конкурентен вообще в стране и в Подмосковье, да, у нас достаточное количество фабрик, но они уверены в собственных силах, мы очень рады", - сказал Воробьев в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. Он также отметил, что регион дружит и взаимодействует с Белоруссией, а создание такого предприятия - сильное решение по машиностроению. По его словам, Белоруссия выпускает различную технику, в том числе ту, которая используется при дорожном строительстве, и она "очень достойного качества". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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белоруссия, андрей воробьев, пмэф 2023, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Белоруссия, Андрей Воробьев, ПМЭФ 2023, Московская область (Подмосковье)

Подмосковье создаст с Белоруссией предприятие машиностроения за 10 млрд руб

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Подмосковье подпишет соглашение с Белоруссией о строительстве в регионе предприятия в области машиностроения, инвестиции составят 10 миллиардов рублей, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Первые результаты есть, мы подписываем соглашение о строительстве предприятия, весьма внушительного, инвестиции порядка 10 миллиардов рублей... Это машиностроение, одна компания, а вторая - это очень интересное решение в кондитерской области, хотя рынок кондитерский весьма конкурентен вообще в стране и в Подмосковье, да, у нас достаточное количество фабрик, но они уверены в собственных силах, мы очень рады", - сказал Воробьев в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ПМЭФ-2023
Воробьев: в Подмосковье 186 иностранных предприятий продолжают работать
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Он также отметил, что регион дружит и взаимодействует с Белоруссией, а создание такого предприятия - сильное решение по машиностроению.
По его словам, Белоруссия выпускает различную технику, в том числе ту, которая используется при дорожном строительстве, и она "очень достойного качества".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
Новости ПодмосковьяБелоруссияАндрей ВоробьевПМЭФ 2023Московская область (Подмосковье)
 
 
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