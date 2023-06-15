https://ria.ru/20230615/podmoskove-1878482996.html

Подмосковье создаст с Белоруссией предприятие машиностроения за 10 млрд руб

Подмосковье создаст с Белоруссией предприятие машиностроения за 10 млрд руб - РИА Новости, 15.06.2023

Подмосковье создаст с Белоруссией предприятие машиностроения за 10 млрд руб

Подмосковье подпишет соглашение с Белоруссией о строительстве в регионе предприятия в области машиностроения, инвестиции составят 10 миллиардов рублей, заявил... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T21:55

2023-06-15T21:55

2023-06-15T21:55

новости подмосковья

белоруссия

андрей воробьев

пмэф 2023

московская область (подмосковье)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Подмосковье подпишет соглашение с Белоруссией о строительстве в регионе предприятия в области машиностроения, инвестиции составят 10 миллиардов рублей, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. "Первые результаты есть, мы подписываем соглашение о строительстве предприятия, весьма внушительного, инвестиции порядка 10 миллиардов рублей... Это машиностроение, одна компания, а вторая - это очень интересное решение в кондитерской области, хотя рынок кондитерский весьма конкурентен вообще в стране и в Подмосковье, да, у нас достаточное количество фабрик, но они уверены в собственных силах, мы очень рады", - сказал Воробьев в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. Он также отметил, что регион дружит и взаимодействует с Белоруссией, а создание такого предприятия - сильное решение по машиностроению. По его словам, Белоруссия выпускает различную технику, в том числе ту, которая используется при дорожном строительстве, и она "очень достойного качества". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/podmoskove-1878482103.html

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Артем Смирнов

белоруссия, андрей воробьев, пмэф 2023, московская область (подмосковье)