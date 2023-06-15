https://ria.ru/20230615/pochta_bank-1878441736.html

Краснодарский край укрепляет сотрудничество с Почта Банком

Краснодарский край укрепляет сотрудничество с Почта Банком - РИА Новости, 15.06.2023

Краснодарский край укрепляет сотрудничество с Почта Банком

Первый заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Галась и член правления, директор розничной дистрибуции Почта Банка Антон Анищенко заключили соглашение РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T18:52

2023-06-15T18:52

2023-06-15T19:09

краснодарский край

игорь галась

почта банк

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Первый заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Галась и член правления, директор розничной дистрибуции Почта Банка Антон Анищенко заключили соглашение о сотрудничестве и договорились о повышении доступности финансовых услуг и реализации ряда экономических и социальных проектов в регионе. Стороны планируют развивать сотрудничество в целях повышения качества и доступности финансовых услуг для населения и предпринимателей, наращивания экономического потенциала и формирования положительного имиджа и инвестиционной привлекательности региона. На встрече также обсудили перспективы развития кредитования индивидуального жилищного строительства в крае, проекта "Пушкинская карта" и других государственных программ в Краснодарском крае."Почта Банк – давний партнер Краснодарского края. Мы планируем расширять наше сотрудничество в рамках решения задач социально-экономического развития региона, совершенствования финансового рынка и повышения инвестиционной привлекательности Кубани. Только за 2022 год в бюджет региона банк перечислил более 32 миллионов рублей в виде налога на прибыль и налога на доходы физических лиц", – сообщил Галась.Антон Анищенко корреспонденту РИА Новости рассказал, что Почта Банк работает в более чем 760 населенных пунктах края, при этом половина из них - с населением менее 3 тысяч человек."Наша сеть в регионе насчитывает почти 950 точек обслуживания, большинство из которых расположены на базе почтовых отделений в небольших городах и поселках. Вместе с администрацией региона мы будем и дальше работать над доступностью базовых финансовых услуг, чтобы у всех жителей Краснодарского края была возможность рядом с домом открыть счёт, карту, получить кредит, снять наличные, а также получить любую финансовую консультацию. Это будет способствовать не только доступности финансовых услуг, но и повышению финансовой грамотности жителей и появлению новых рабочих мест в регионе", - сказал он.Отдельной темой встречи стала реализация программы "Пушкинская карта", оператором которой является Почта Банк. Благодаря проекту у молодых людей есть возможность посещать театры, музеи и культурные мероприятия за счет средств федерального бюджета. Представитель Почта Банка рассказал, что в стране выпущено уже более 8,6 миллиона карт, по которым было приобретено свыше 38 миллионов билетов.

https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878429324.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь галась, почта банк