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Краснодарский край укрепляет сотрудничество с Почта Банком - РИА Новости, 15.06.2023
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Краснодарский край
 
18:52 15.06.2023 (обновлено: 19:09 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/pochta_bank-1878441736.html
Краснодарский край укрепляет сотрудничество с Почта Банком
Краснодарский край укрепляет сотрудничество с Почта Банком - РИА Новости, 15.06.2023
Краснодарский край укрепляет сотрудничество с Почта Банком
Первый заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Галась и член правления, директор розничной дистрибуции Почта Банка Антон Анищенко заключили соглашение РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T18:52
2023-06-15T19:09
краснодарский край
игорь галась
почта банк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Первый заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Галась и член правления, директор розничной дистрибуции Почта Банка Антон Анищенко заключили соглашение о сотрудничестве и договорились о повышении доступности финансовых услуг и реализации ряда экономических и социальных проектов в регионе. Стороны планируют развивать сотрудничество в целях повышения качества и доступности финансовых услуг для населения и предпринимателей, наращивания экономического потенциала и формирования положительного имиджа и инвестиционной привлекательности региона. На встрече также обсудили перспективы развития кредитования индивидуального жилищного строительства в крае, проекта "Пушкинская карта" и других государственных программ в Краснодарском крае."Почта Банк – давний партнер Краснодарского края. Мы планируем расширять наше сотрудничество в рамках решения задач социально-экономического развития региона, совершенствования финансового рынка и повышения инвестиционной привлекательности Кубани. Только за 2022 год в бюджет региона банк перечислил более 32 миллионов рублей в виде налога на прибыль и налога на доходы физических лиц", – сообщил Галась.Антон Анищенко корреспонденту РИА Новости рассказал, что Почта Банк работает в более чем 760 населенных пунктах края, при этом половина из них - с населением менее 3 тысяч человек."Наша сеть в регионе насчитывает почти 950 точек обслуживания, большинство из которых расположены на базе почтовых отделений в небольших городах и поселках. Вместе с администрацией региона мы будем и дальше работать над доступностью базовых финансовых услуг, чтобы у всех жителей Краснодарского края была возможность рядом с домом открыть счёт, карту, получить кредит, снять наличные, а также получить любую финансовую консультацию. Это будет способствовать не только доступности финансовых услуг, но и повышению финансовой грамотности жителей и появлению новых рабочих мест в регионе", - сказал он.Отдельной темой встречи стала реализация программы "Пушкинская карта", оператором которой является Почта Банк. Благодаря проекту у молодых людей есть возможность посещать театры, музеи и культурные мероприятия за счет средств федерального бюджета. Представитель Почта Банка рассказал, что в стране выпущено уже более 8,6 миллиона карт, по которым было приобретено свыше 38 миллионов билетов.
https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878429324.html
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игорь галась, почта банк
Краснодарский край, Игорь Галась, Почта банк

Краснодарский край укрепляет сотрудничество с Почта Банком

© Фото : пресс-служба Почта БанкаПервый заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Галась и член правления, директор розничной дистрибуции Почта Банка Антон Анищенко
Первый заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Галась и член правления, директор розничной дистрибуции Почта Банка Антон Анищенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : пресс-служба Почта Банка
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Первый заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Галась и член правления, директор розничной дистрибуции Почта Банка Антон Анищенко заключили соглашение о сотрудничестве и договорились о повышении доступности финансовых услуг и реализации ряда экономических и социальных проектов в регионе.
Стороны планируют развивать сотрудничество в целях повышения качества и доступности финансовых услуг для населения и предпринимателей, наращивания экономического потенциала и формирования положительного имиджа и инвестиционной привлекательности региона. На встрече также обсудили перспективы развития кредитования индивидуального жилищного строительства в крае, проекта "Пушкинская карта" и других государственных программ в Краснодарском крае.
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров и председатель правления Почта Банка Александр Пахомов - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Почта Банк и Тамбовская область заключили соглашение о сотрудничестве
Вчера, 18:21
"Почта Банк – давний партнер Краснодарского края. Мы планируем расширять наше сотрудничество в рамках решения задач социально-экономического развития региона, совершенствования финансового рынка и повышения инвестиционной привлекательности Кубани. Только за 2022 год в бюджет региона банк перечислил более 32 миллионов рублей в виде налога на прибыль и налога на доходы физических лиц", – сообщил Галась.
Антон Анищенко корреспонденту РИА Новости рассказал, что Почта Банк работает в более чем 760 населенных пунктах края, при этом половина из них - с населением менее 3 тысяч человек.
"Наша сеть в регионе насчитывает почти 950 точек обслуживания, большинство из которых расположены на базе почтовых отделений в небольших городах и поселках. Вместе с администрацией региона мы будем и дальше работать над доступностью базовых финансовых услуг, чтобы у всех жителей Краснодарского края была возможность рядом с домом открыть счёт, карту, получить кредит, снять наличные, а также получить любую финансовую консультацию. Это будет способствовать не только доступности финансовых услуг, но и повышению финансовой грамотности жителей и появлению новых рабочих мест в регионе", - сказал он.
Председатель правления Московской биржи Юрий Денисов и президент–председатель правления Почта Банка Александр Пахомов во время заключения меморандума о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Почта Банк и Финуслуги договорились о сотрудничестве
Вчера, 16:35
Отдельной темой встречи стала реализация программы "Пушкинская карта", оператором которой является Почта Банк. Благодаря проекту у молодых людей есть возможность посещать театры, музеи и культурные мероприятия за счет средств федерального бюджета. Представитель Почта Банка рассказал, что в стране выпущено уже более 8,6 миллиона карт, по которым было приобретено свыше 38 миллионов билетов.
 
Краснодарский крайИгорь ГаласьПочта банк
 
 
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