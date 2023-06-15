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ДНР договорилась о сотрудничестве с АНО "Россия – страна возможностей"

ДНР договорилась о сотрудничестве с АНО "Россия – страна возможностей" - РИА Новости, 15.06.2023

ДНР договорилась о сотрудничестве с АНО "Россия – страна возможностей"

Донецкая Народная Республика и президентская платформа "Россия – страна возможностей" на ПМЭФ-2023 заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T15:27

2023-06-15T15:27

2023-06-15T15:27

пмэф-2023

общество

пмэф 2023

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Донецкая Народная Республика и президентская платформа "Россия – страна возможностей" на ПМЭФ-2023 заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали врио главы ДНР Денис Пушилин и генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", и. о. ректора Президентской академии РАНХиГС Алексей Комиссаров в присутствии министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирека Файзуллина.По замыслу участников соглашение поможет развитию социальных лифтов, поддержке проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации молодежи, созданию и развитию механизмов по выявлению и поддержке талантов, распространению лучших практик в этой области.Миссия платформы "Россия – страна возможностей" – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого – по-особому чувствуется в Донбассе, отметил врио главы ДНР Денис Пушилин."С каждым днем все больше жителей нашей республики становятся участниками, финалистами и победителями проектов, конкурсов и олимпиад, реализуемых платформой. Возвращаясь домой, они не только воплощают в жизнь свои инициативы, делятся передовым опытом и сильнейшими практиками, но и заряжают всех нас уверенностью в непоколебимости нашего единства. Уверен, что подписание соглашения о сотрудничестве станет реальным рабочим документом, который позволит объединить усилия для восстановления мирной жизни в Донецкой Народной Республике", – заявил он.Во второй половине мая успешно завершилась автомобильная экспедиция вокруг Азовского моря – внутреннего моря России, организованная платформой "Россия – страна возможностей" в честь ее пятилетия. Участники экспедиции посетили Мариуполь в день первой годовщины его освобождения 20 мая, а также монумент Саур-Могила и другие важные объекты в республике. Они привезли в качестве гуманитарной помощи сотни книг для культурных учреждений Донбасса.Подписанный документ предполагает всестороннюю взаимную поддержку при организации и проведении в ДНР проектов и конкурсов президентской платформы "Россия – страна возможностей". Соглашение предложит новые форматы совместной работы по поддержке талантливой молодежи, проведению совместных конкурсов, проектов и мероприятий.За пять лет в проектах платформы "Россия – страна возможностей" приняли участие почти 9 тыс. жителей ДНР, которые получили возможность поступить в университет без экзаменов, пройти стажировку или получить продвижение в карьере, поработать с опытным наставником, увидеть красивейшие уголки России, реализовать собственный социальный проект, сообщил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров."Жители региона используют практически все возможности президентской платформы для реализации своего таланта. Популярны такие конкурсы, как "Большая перемена" и "Флагманы образования", проект "ТопБЛОГ", образовательная программа "Мастерская новых медиа", а также программа развития "Другое дело". Молодежь активно проявляет себя и в профильных проектах платформы, которые мы запустили в прошлом году специально для тех, кто проживает на Донбассе, – это конкурс эссе "Пишем будущее" и проект для демобилизованных студентов "Спасибо, братцы". В ДНР постоянно работает команда платформы "Россия – страна возможностей". Она помогает сориентироваться в широком спектре возможностей личностного и профессионального развития, который предлагают проекты платформы", – прокомментировал он.По словам Алексея Комиссарова, соглашение позволит развивать текущие активности, заниматься постконкурсным сопровождением победителей, поможет привлекать в проекты платформы новых участников и откроет для них более широкие перспективы.Подписанный документ предусматривает возможность формирования со стороны ДНР предложений об учреждении тематических номинаций в существующих конкурсах или о запуске платформой "Россия – страна возможностей" специализированных проектов. Кроме того, участники соглашения будут сотрудничать в сфере коммуникаций.

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общество, пмэф 2023, социальный навигатор, донецкая народная республика, россия, донбасс, алексей комиссаров, денис пушилин