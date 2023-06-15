https://ria.ru/20230615/pmef-1878443869.html
В Кремле не назвали имя модератора пленарной сессии ПМЭФ с участием Путина
В Кремле не назвали имя модератора пленарной сессии ПМЭФ с участием Путина - РИА Новости, 15.06.2023
В Кремле не назвали имя модератора пленарной сессии ПМЭФ с участием Путина
Модерировать пленарную сессию Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимир Путина будет российский представитель,... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T18:58
2023-06-15T18:58
2023-06-15T18:58
пмэф-2023
экономика
россия
владимир путин
дмитрий песков
павел зарубин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796263136_0:0:3302:1857_1920x0_80_0_0_ffe13d6a95cd2613a179fc9fd5f6e393.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Модерировать пленарную сессию Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимир Путина будет российский представитель, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Оно (имя) известно. Мы традиционно не анонсируем. Не будем и сейчас этого делать. От российской стороны", - сказал он Павлу Зарубину, который опубликовал фрагмент интервью у себя в телеграм-канале. Пленарная сессия пройдет 16 июня. В разные годы проведения Форума ее проводили как представители РФ, так и иностранные специалисты. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/pmef-1878427518.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796263136_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_27644954e14c1f3876a7fb90deb6f880.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
В Кремле не назвали имя модератора пленарной сессии ПМЭФ с участием Путина
Песков заявил, что модерировать пленарную сессию ПМЭФ с участием Путина будет россиянин