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В Кремле не назвали имя модератора пленарной сессии ПМЭФ с участием Путина - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
18:58 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/pmef-1878443869.html
В Кремле не назвали имя модератора пленарной сессии ПМЭФ с участием Путина
В Кремле не назвали имя модератора пленарной сессии ПМЭФ с участием Путина - РИА Новости, 15.06.2023
В Кремле не назвали имя модератора пленарной сессии ПМЭФ с участием Путина
Модерировать пленарную сессию Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимир Путина будет российский представитель,... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T18:58
2023-06-15T18:58
пмэф-2023
экономика
россия
владимир путин
дмитрий песков
павел зарубин
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Модерировать пленарную сессию Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимир Путина будет российский представитель, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Оно (имя) известно. Мы традиционно не анонсируем. Не будем и сейчас этого делать. От российской стороны", - сказал он Павлу Зарубину, который опубликовал фрагмент интервью у себя в телеграм-канале. Пленарная сессия пройдет 16 июня. В разные годы проведения Форума ее проводили как представители РФ, так и иностранные специалисты. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, россия, владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
В Кремле не назвали имя модератора пленарной сессии ПМЭФ с участием Путина

Песков заявил, что модерировать пленарную сессию ПМЭФ с участием Путина будет россиянин

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании ПМЭФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании ПМЭФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Модерировать пленарную сессию Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимир Путина будет российский представитель, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Оно (имя) известно. Мы традиционно не анонсируем. Не будем и сейчас этого делать. От российской стороны", - сказал он Павлу Зарубину, который опубликовал фрагмент интервью у себя в телеграм-канале.
Пленарная сессия пройдет 16 июня. В разные годы проведения Форума ее проводили как представители РФ, так и иностранные специалисты.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Песков приоткрыл тайну содержания будущего выступления Путина на ПМЭФ
Вчера, 18:18
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковПавел Зарубин
 
 
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