https://ria.ru/20230615/pmef-1878443869.html

В Кремле не назвали имя модератора пленарной сессии ПМЭФ с участием Путина

В Кремле не назвали имя модератора пленарной сессии ПМЭФ с участием Путина - РИА Новости, 15.06.2023

В Кремле не назвали имя модератора пленарной сессии ПМЭФ с участием Путина

Модерировать пленарную сессию Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимир Путина будет российский представитель,... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T18:58

2023-06-15T18:58

2023-06-15T18:58

пмэф-2023

экономика

россия

владимир путин

дмитрий песков

павел зарубин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796263136_0:0:3302:1857_1920x0_80_0_0_ffe13d6a95cd2613a179fc9fd5f6e393.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Модерировать пленарную сессию Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимир Путина будет российский представитель, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Оно (имя) известно. Мы традиционно не анонсируем. Не будем и сейчас этого делать. От российской стороны", - сказал он Павлу Зарубину, который опубликовал фрагмент интервью у себя в телеграм-канале. Пленарная сессия пройдет 16 июня. В разные годы проведения Форума ее проводили как представители РФ, так и иностранные специалисты. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/pmef-1878427518.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин