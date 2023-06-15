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Песков приоткрыл тайну содержания будущего выступления Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
18:18 15.06.2023 (обновлено: 19:34 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/pmef-1878427518.html
Песков приоткрыл тайну содержания будущего выступления Путина на ПМЭФ
Песков приоткрыл тайну содержания будущего выступления Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2023
Песков приоткрыл тайну содержания будущего выступления Путина на ПМЭФ
Президент Владимир Путин в своем выступлении на ПМЭФ даст детализированную оценку российской экономике, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T18:18
2023-06-15T19:34
пмэф-2023
владимир путин
экономика
россия
дмитрий песков
пмэф 2023
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин в своем выступлении на ПМЭФ даст детализированную оценку российской экономике, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире Первого канала."Как минимум можно спрогнозировать весьма и весьма объемное выступление, речь достаточно большая готовилась. Можно ожидать, конечно же, оценку экономики за истекший год. Вы знаете, президент всегда предпочитает на форуме давать детализированную оценку. И, наверное, очертит основные перспективы", — рассказал чиновник.Накануне Песков сообщил, что пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина запланировано на пятницу (ориентировочно в 14:00 мск).Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. Главная тема в этом году — "Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений".РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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владимир путин, экономика, россия, дмитрий песков, пмэф 2023
ПМЭФ-2023, Владимир Путин, Экономика, Россия, Дмитрий Песков, ПМЭФ 2023
Песков приоткрыл тайну содержания будущего выступления Путина на ПМЭФ

Песков: Путин на ПМЭФ даст оценку российской экономике и очертит основные перспективы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин в своем выступлении на ПМЭФ даст детализированную оценку российской экономике, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
«
"Как минимум можно спрогнозировать весьма и весьма объемное выступление, речь достаточно большая готовилась. Можно ожидать, конечно же, оценку экономики за истекший год. Вы знаете, президент всегда предпочитает на форуме давать детализированную оценку. И, наверное, очертит основные перспективы", — рассказал чиновник.
Накануне Песков сообщил, что пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина запланировано на пятницу (ориентировочно в 14:00 мск).
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. Главная тема в этом году — "Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений".
РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
Петербургский международный экономический форум
14 июня, 00:14
 
ПМЭФ-2023Владимир ПутинЭкономикаРоссияДмитрий ПесковПМЭФ 2023
 
 
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