https://ria.ru/20230615/pmef-1878427518.html

Песков приоткрыл тайну содержания будущего выступления Путина на ПМЭФ

Песков приоткрыл тайну содержания будущего выступления Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2023

Песков приоткрыл тайну содержания будущего выступления Путина на ПМЭФ

Президент Владимир Путин в своем выступлении на ПМЭФ даст детализированную оценку российской экономике, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T18:18

2023-06-15T18:18

2023-06-15T19:34

пмэф-2023

владимир путин

экономика

россия

дмитрий песков

пмэф 2023

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин в своем выступлении на ПМЭФ даст детализированную оценку российской экономике, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире Первого канала."Как минимум можно спрогнозировать весьма и весьма объемное выступление, речь достаточно большая готовилась. Можно ожидать, конечно же, оценку экономики за истекший год. Вы знаете, президент всегда предпочитает на форуме давать детализированную оценку. И, наверное, очертит основные перспективы", — рассказал чиновник.Накануне Песков сообщил, что пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина запланировано на пятницу (ориентировочно в 14:00 мск).Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. Главная тема в этом году — "Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений".РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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Кирилл Волков

владимир путин, экономика, россия, дмитрий песков, пмэф 2023