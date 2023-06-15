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Сессия Россия-ОАЭ в рамках ПМЭФ. Прямая трансляция - РИА Новости, 15.06.2023
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15:50 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/pmef-1878373132.html
Сессия Россия-ОАЭ в рамках ПМЭФ. Прямая трансляция
Сессия Россия-ОАЭ в рамках ПМЭФ. Прямая трансляция - РИА Новости, 15.06.2023
Сессия Россия-ОАЭ в рамках ПМЭФ. Прямая трансляция
В рамках ПМЭФ проходит сессия Россия-ОАЭ. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T15:50
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россия
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В рамках ПМЭФ проходит сессия Россия-ОАЭ.Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством форума.
россия
оаэ
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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LIVE: Сессия Россия-ОАЭ в рамках ПМЭФ
LIVE: Сессия Россия-ОАЭ в рамках ПМЭФ
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россия, оаэ, видео
Россия, ОАЭ
Сессия Россия-ОАЭ в рамках ПМЭФ. Прямая трансляция
В рамках ПМЭФ проходит сессия Россия-ОАЭ.
2023-06-15T15:50
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Сессия Россия-ОАЭ в рамках ПМЭФ. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
В рамках ПМЭФ проходит сессия Россия-ОАЭ.
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством форума.

 
РоссияОАЭ
 
 
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