https://ria.ru/20230615/pmef-1878373132.html
Сессия Россия-ОАЭ в рамках ПМЭФ. Прямая трансляция
Сессия Россия-ОАЭ в рамках ПМЭФ. Прямая трансляция - РИА Новости, 15.06.2023
Сессия Россия-ОАЭ в рамках ПМЭФ. Прямая трансляция
В рамках ПМЭФ проходит сессия Россия-ОАЭ. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T15:50
2023-06-15T15:50
2023-06-15T15:50
россия
оаэ
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В рамках ПМЭФ проходит сессия Россия-ОАЭ.Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством форума.
россия
оаэ
РИА Новости
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4.7
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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2023
РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Сессия Россия-ОАЭ в рамках ПМЭФ
LIVE: Сессия Россия-ОАЭ в рамках ПМЭФ
2023-06-15T15:50
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PT66M27S
РИА Новости
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5
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оаэ, видео
Россия, ОАЭ
Сессия Россия-ОАЭ в рамках ПМЭФ. Прямая трансляция
В рамках ПМЭФ проходит сессия Россия-ОАЭ.
2023-06-15T15:50
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PT66M27S
В рамках ПМЭФ проходит сессия Россия-ОАЭ.
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством форума.