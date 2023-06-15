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ВТБ и "Открытие" создали единую платформу обслуживания клиентов МСБ
ВТБ и "Открытие" создали единую платформу обслуживания клиентов МСБ - РИА Новости, 16.06.2023
ВТБ и "Открытие" создали единую платформу обслуживания клиентов МСБ
ВТБ с 1 июля в рамках интеграции банка "Открытие" запускает новый цифровой сервис для обслуживания клиентов среднего и малого бизнеса, сообщил на ПМЭФ-2023... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-15T23:59
2023-06-15T23:59
2023-06-16T00:05
экономика
технологии
денис бортников
втб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. ВТБ с 1 июля в рамках интеграции банка "Открытие" запускает новый цифровой сервис для обслуживания клиентов среднего и малого бизнеса, сообщил на ПМЭФ-2023 заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.Цифровая платформа, которая объединит более 60 лучших финансовых продуктов и нефинансовых сервисов двух банков, будет доступна 1,3 миллиона клиентов СМБ группы ВТБ и новым пользователям."Новая платформа объединяет инструменты, которые помогут предпринимателям улучшить качество бизнес-процессов, а банку — гибко реагировать на потребности пользователей. Уже в июле этого года новые клиенты группы в отдельных регионах в пилотном режиме смогут подключиться к платформе, а до конца текущего года мы предложим перейти на платформу действующим клиентам "Открытия" и ВТБ. Уверен, что современные, полностью отечественные ИТ-решения, наш опыт крупных интеграционных проектов и профессиональная экспертиза команд по обслуживанию среднего и малого бизнеса ВТБ и "Открытия" обеспечат комфортный клиентский опыт", — приводятся в сообщении слова Бортникова.Для перехода на новую платформу клиентов ВТБ и "Открытия" реализован полностью цифровой путь. Клиент получит предложение по переходу на новую платформу в своей системе дистанционного банковского обслуживания. Остатки средств, продукты, сохраненные настройки и шаблоны будут перенесены в автоматическом режиме.
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экономика, технологии, денис бортников, втб, новости компаний - экономика
Экономика, Технологии, Денис Бортников, ВТБ, Новости компаний - Экономика
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. ВТБ с 1 июля в рамках интеграции банка "Открытие" запускает новый цифровой сервис для обслуживания клиентов среднего и малого бизнеса, сообщил на ПМЭФ-2023 заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.
Цифровая платформа, которая объединит более 60 лучших финансовых продуктов и нефинансовых сервисов двух банков, будет доступна 1,3 миллиона клиентов СМБ группы ВТБ и новым пользователям.
«
"Новая платформа объединяет инструменты, которые помогут предпринимателям улучшить качество бизнес-процессов, а банку — гибко реагировать на потребности пользователей. Уже в июле этого года новые клиенты группы в отдельных регионах в пилотном режиме смогут подключиться к платформе, а до конца текущего года мы предложим перейти на платформу действующим клиентам "Открытия" и ВТБ. Уверен, что современные, полностью отечественные ИТ-решения, наш опыт крупных интеграционных проектов и профессиональная экспертиза команд по обслуживанию среднего и малого бизнеса ВТБ и "Открытия" обеспечат комфортный клиентский опыт", — приводятся в сообщении слова Бортникова.
Для перехода на новую платформу клиентов ВТБ и "Открытия" реализован полностью цифровой путь. Клиент получит предложение по переходу на новую платформу в своей системе дистанционного банковского обслуживания. Остатки средств, продукты, сохраненные настройки и шаблоны будут перенесены в автоматическом режиме.
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