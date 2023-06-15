https://ria.ru/20230615/plan-1878315098.html

План Киева включает убийство максимального числа россиян, заявил Подоляк

План Киева включает убийство максимального числа россиян, заявил Подоляк - РИА Новости, 15.06.2023

План Киева включает убийство максимального числа россиян, заявил Подоляк

План Киева включает убийство как можно большего числа россиян, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T13:19

2023-06-15T13:19

2023-06-15T13:55

специальная военная операция на украине

киев

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кирилл буданов

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. План Киева включает убийство как можно большего числа россиян, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк."Существует один план: максимально жесткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян на этом маршруте. После этого мы не можем где-то остановиться и сказать: все, давайте теперь что-то думать и разговаривать <...>. Это единственно возможный сценарий для Украины — выйти на границы 1991 года", — сказал он в эфире всеукраинского телемарафона.Украинские чиновники уже не в первый раз выступают с подобными заявлениями. В начале мая глава военной разведки страны Кирилл Буданов сообщил в интервью Yahoo News, что украинские спецслужбы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы". Затем он признал причастность Киева к терактам против известных россиян, заявив, что "многих уже достали".Россия в ответ распространила в СБ ООН письмо по поводу этих ненавистнических высказываний. Реагируя на высказывания Буданова, официальный представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик призвал воздерживаться от риторики, которая "разжигает", а не "умиротворяет" ситуацию.При этом сам Подоляк в мае утверждал, что на Украине ненавидят Россию, и пообещал преследовать ее всегда и везде, достать "юридически или физически".Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, на минувшей неделе ВСУ начали давно обещанное продвижение на разных участках фронта и сосредоточили для этого большое количество техники и живой силы. В среду президент Владимир Путин подчеркнул, что масштабное украинское контрнаступление продолжается с 4 июня, Киев использует специально подготовленные резервы и атакует по четырем направлениям, но ни на одном из участков успеха не имеет.Глава государства уточнил, что Украина потеряла минимум 160 танков и 360 бронемашин. При этом уничтоженная Россией техника составляет 25-30 процентов от общего объема переданных Западом боевых машин. По данным Минобороны, с начала контрнаступления ВСУ потеряли 7,5 тысячи военных убитыми и ранеными.

https://ria.ru/20230531/rozysk-1875227048.html

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