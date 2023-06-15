План Киева включает убийство максимального числа россиян, заявил Подоляк
Советник Зеленского Подоляк: план Киева включает убийство максимального числа россиян
© AP Photo / Efrem LukatskyСоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. План Киева включает убийство как можно большего числа россиян, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
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"Существует один план: максимально жесткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян на этом маршруте. После этого мы не можем где-то остановиться и сказать: все, давайте теперь что-то думать и разговаривать <...>. Это единственно возможный сценарий для Украины — выйти на границы 1991 года", — сказал он в эфире всеукраинского телемарафона.
Украинские чиновники уже не в первый раз выступают с подобными заявлениями. В начале мая глава военной разведки страны Кирилл Буданов сообщил в интервью Yahoo News, что украинские спецслужбы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы". Затем он признал причастность Киева к терактам против известных россиян, заявив, что "многих уже достали".
Россия в ответ распространила в СБ ООН письмо по поводу этих ненавистнических высказываний. Реагируя на высказывания Буданова, официальный представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик призвал воздерживаться от риторики, которая "разжигает", а не "умиротворяет" ситуацию.
При этом сам Подоляк в мае утверждал, что на Украине ненавидят Россию, и пообещал преследовать ее всегда и везде, достать "юридически или физически".
Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, на минувшей неделе ВСУ начали давно обещанное продвижение на разных участках фронта и сосредоточили для этого большое количество техники и живой силы. В среду президент Владимир Путин подчеркнул, что масштабное украинское контрнаступление продолжается с 4 июня, Киев использует специально подготовленные резервы и атакует по четырем направлениям, но ни на одном из участков успеха не имеет.
Глава государства уточнил, что Украина потеряла минимум 160 танков и 360 бронемашин. При этом уничтоженная Россией техника составляет 25-30 процентов от общего объема переданных Западом боевых машин. По данным Минобороны, с начала контрнаступления ВСУ потеряли 7,5 тысячи военных убитыми и ранеными.