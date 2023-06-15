https://ria.ru/20230615/piket-1878243620.html

В Молдавии проходит пикет против упразднения Дня Победы

В Молдавии проходит пикет против упразднения Дня Победы - РИА Новости, 15.06.2023

В Молдавии проходит пикет против упразднения Дня Победы

Молдавская оппозиционная партия "Возрождение" организовала пикет у здания парламента в Кишиневе, выступая против переименования Дня Победы и переноса памятной... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T10:29

2023-06-15T10:29

2023-06-15T11:31

в мире

молдавия

кишинев

день победы

майя санду

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КИШИНЕВ, 15 июн — РИА Новости. Молдавская оппозиционная партия "Возрождение" организовала пикет у здания парламента в Кишиневе, выступая против переименования Дня Победы и переноса памятной даты, к акции присоединились представители других политических движений, передает корреспондент РИА Новости.Демонстранты держат в руках плакаты с надписями "Фашизм не пройдет", "Народ можно лишить прав, но не памяти", "Стоп фашизм PAS, "Майя Санду и PAS, вам нравится фашизм?". Митинг проходит без партийных флагов. PAS зарегистрировала в парламенте инициативу, предполагающую переименование Дня Победы в День поминовения и примирения в память павших во Второй мировой войне и перенос даты с 9-го на 8-е мая. Ранее власти Молдавии также запретили ношение георгиевской ленты и демонстрацию символов Z и V. За это физическим лицам грозит штраф 250-500 долларов, административным — 500-1000 долларов, юридическим — 1000-1670 долларов.Оппозиция опротестовала это решение в Конституционном суде, который 11 апреля постановил, что эти действия законны, однако наказывать в таком случае можно лишь тогда, когда упомянутые знаки использовались для оправдания или прославления "военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества".Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20230612/zakon-1877642385.html

молдавия

кишинев

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в мире, молдавия, кишинев, день победы, майя санду