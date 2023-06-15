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В Молдавии проходит пикет против упразднения Дня Победы - РИА Новости, 15.06.2023
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10:29 15.06.2023 (обновлено: 11:31 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/piket-1878243620.html
В Молдавии проходит пикет против упразднения Дня Победы
В Молдавии проходит пикет против упразднения Дня Победы - РИА Новости, 15.06.2023
В Молдавии проходит пикет против упразднения Дня Победы
Молдавская оппозиционная партия "Возрождение" организовала пикет у здания парламента в Кишиневе, выступая против переименования Дня Победы и переноса памятной... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T10:29
2023-06-15T11:31
в мире
молдавия
кишинев
день победы
майя санду
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КИШИНЕВ, 15 июн — РИА Новости. Молдавская оппозиционная партия "Возрождение" организовала пикет у здания парламента в Кишиневе, выступая против переименования Дня Победы и переноса памятной даты, к акции присоединились представители других политических движений, передает корреспондент РИА Новости.Демонстранты держат в руках плакаты с надписями "Фашизм не пройдет", "Народ можно лишить прав, но не памяти", "Стоп фашизм PAS, "Майя Санду и PAS, вам нравится фашизм?". Митинг проходит без партийных флагов. PAS зарегистрировала в парламенте инициативу, предполагающую переименование Дня Победы в День поминовения и примирения в память павших во Второй мировой войне и перенос даты с 9-го на 8-е мая. Ранее власти Молдавии также запретили ношение георгиевской ленты и демонстрацию символов Z и V. За это физическим лицам грозит штраф 250-500 долларов, административным — 500-1000 долларов, юридическим — 1000-1670 долларов.Оппозиция опротестовала это решение в Конституционном суде, который 11 апреля постановил, что эти действия законны, однако наказывать в таком случае можно лишь тогда, когда упомянутые знаки использовались для оправдания или прославления "военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества".Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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в мире, молдавия, кишинев, день победы, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, День Победы, Майя Санду
В Молдавии проходит пикет против упразднения Дня Победы

Оппозиционная партия "Возрождение" проводит в Кишиневе пикет против упразднения Дня Победы

© РИА НовостиПикет оппозиционной партии "Возрождение" против упразднения в Молдавии Дня Победы у здания парламента в Кишиневе. Кадр видео
Пикет оппозиционной партии Возрождение против упразднения в Молдавии Дня Победы у здания парламента в Кишиневе. Кадр видео
© РИА Новости
Пикет оппозиционной партии "Возрождение" против упразднения в Молдавии Дня Победы у здания парламента в Кишиневе. Кадр видео
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 15 июн — РИА Новости. Молдавская оппозиционная партия "Возрождение" организовала пикет у здания парламента в Кишиневе, выступая против переименования Дня Победы и переноса памятной даты, к акции присоединились представители других политических движений, передает корреспондент РИА Новости.
Демонстранты держат в руках плакаты с надписями "Фашизм не пройдет", "Народ можно лишить прав, но не памяти", "Стоп фашизм PAS, "Майя Санду и PAS, вам нравится фашизм?". Митинг проходит без партийных флагов.
PAS зарегистрировала в парламенте инициативу, предполагающую переименование Дня Победы в День поминовения и примирения в память павших во Второй мировой войне и перенос даты с 9-го на 8-е мая.
Ранее власти Молдавии также запретили ношение георгиевской ленты и демонстрацию символов Z и V. За это физическим лицам грозит штраф 250-500 долларов, административным — 500-1000 долларов, юридическим — 1000-1670 долларов.
Оппозиция опротестовала это решение в Конституционном суде, который 11 апреля постановил, что эти действия законны, однако наказывать в таком случае можно лишь тогда, когда упомянутые знаки использовались для оправдания или прославления "военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества".
Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
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В миреМолдавияКишиневДень ПобедыМайя Санду
 
 
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