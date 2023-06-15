https://ria.ru/20230615/pesnya-1878345472.html

На Украине на певца Макса Барских написали заявление из-за песни на русском

На Украине на певца Макса Барских написали заявление из-за песни на русском - РИА Новости, 15.06.2023

На Украине на певца Макса Барских написали заявление из-за песни на русском

Житель Кременчуга написал заявление в полицию на украинского певца Макса Барских из-за исполнения им песни на русском языке, сообщило в четверг украинское... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T14:42

2023-06-15T14:42

2023-06-15T14:42

шоубиз

украина

кременчуг

россия

сергей лавров

макс барских

верховная рада украины

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Житель Кременчуга написал заявление в полицию на украинского певца Макса Барских из-за исполнения им песни на русском языке, сообщило в четверг украинское издание "Страна". "На украинского певца Макса Барских после концерта в Кременчуге написали заявление в полицию, потому что он на нем исполнил песню на русском языке "Берега", - сообщило издание. Как пишет издание, житель Кременчуга попросил провести проверку в отношении певца из-за исполнения песни на русском языке. Сообщается, что после инцидента во время концерта в Кропивницком Барских исполнил уже украинскую версию песни "Берега", из-за которой возник скандал. В начале июня депутат Верховной рады Украины Наталья Пипа подала заявление в полицию из-за молодого человека, который пел Цоя во Львове. Агрессивные действия депутата Пипы по отношению к юноше вызвали широкий резонанс в местных соцсетях. Большинство пользователей поддержали исполнителя, развернулась масштабная кампания в поддержку певца, его защитники говорят и о трудном положении русского языка на Украине. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230309/aktery-1855735367.html

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украина, кременчуг, россия, сергей лавров, макс барских, верховная рада украины