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На Украине на певца Макса Барских написали заявление из-за песни на русском - РИА Новости, 15.06.2023
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Шоубиз
 
14:42 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/pesnya-1878345472.html
На Украине на певца Макса Барских написали заявление из-за песни на русском
На Украине на певца Макса Барских написали заявление из-за песни на русском - РИА Новости, 15.06.2023
На Украине на певца Макса Барских написали заявление из-за песни на русском
Житель Кременчуга написал заявление в полицию на украинского певца Макса Барских из-за исполнения им песни на русском языке, сообщило в четверг украинское... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T14:42
2023-06-15T14:42
шоубиз
украина
кременчуг
россия
сергей лавров
макс барских
верховная рада украины
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Житель Кременчуга написал заявление в полицию на украинского певца Макса Барских из-за исполнения им песни на русском языке, сообщило в четверг украинское издание "Страна". "На украинского певца Макса Барских после концерта в Кременчуге написали заявление в полицию, потому что он на нем исполнил песню на русском языке "Берега", - сообщило издание. Как пишет издание, житель Кременчуга попросил провести проверку в отношении певца из-за исполнения песни на русском языке. Сообщается, что после инцидента во время концерта в Кропивницком Барских исполнил уже украинскую версию песни "Берега", из-за которой возник скандал. В начале июня депутат Верховной рады Украины Наталья Пипа подала заявление в полицию из-за молодого человека, который пел Цоя во Львове. Агрессивные действия депутата Пипы по отношению к юноше вызвали широкий резонанс в местных соцсетях. Большинство пользователей поддержали исполнителя, развернулась масштабная кампания в поддержку певца, его защитники говорят и о трудном положении русского языка на Украине. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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украина, кременчуг, россия, сергей лавров, макс барских, верховная рада украины
Шоубиз, Украина, Кременчуг, Россия, Сергей Лавров, Макс Барских, Верховная Рада Украины
На Украине на певца Макса Барских написали заявление из-за песни на русском

Страна.ua: на Украине на певца Макса Барских написали заявление из-за песни на русском

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПевец Макс Барских
Певец Макс Барских - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Певец Макс Барских. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Житель Кременчуга написал заявление в полицию на украинского певца Макса Барских из-за исполнения им песни на русском языке, сообщило в четверг украинское издание "Страна".
"На украинского певца Макса Барских после концерта в Кременчуге написали заявление в полицию, потому что он на нем исполнил песню на русском языке "Берега", - сообщило издание.
Как пишет издание, житель Кременчуга попросил провести проверку в отношении певца из-за исполнения песни на русском языке. Сообщается, что после инцидента во время концерта в Кропивницком Барских исполнил уже украинскую версию песни "Берега", из-за которой возник скандал.
В начале июня депутат Верховной рады Украины Наталья Пипа подала заявление в полицию из-за молодого человека, который пел Цоя во Львове. Агрессивные действия депутата Пипы по отношению к юноше вызвали широкий резонанс в местных соцсетях. Большинство пользователей поддержали исполнителя, развернулась масштабная кампания в поддержку певца, его защитники говорят и о трудном положении русского языка на Украине.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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ШоубизУкраинаКременчугРоссияСергей ЛавровМакс БарскихВерховная Рада Украины
 
 
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