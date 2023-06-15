https://ria.ru/20230615/palata-1878278765.html
Совфед пока не получал кандидатур на пост главы Счетной палаты
Совфед пока не получал кандидатур на пост главы Счетной палаты - РИА Новости, 15.06.2023
Совфед пока не получал кандидатур на пост главы Счетной палаты
Кандидатуры на должность главы Счетной палаты РФ в комитет Совета Федерации по бюджету и налоговой политике пока не поступали, обсуждать по этой теме пока... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T11:51
2023-06-15T11:51
2023-06-15T12:08
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Кандидатуры на должность главы Счетной палаты РФ в комитет Совета Федерации по бюджету и налоговой политике пока не поступали, обсуждать по этой теме пока нечего, заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ глава регламентного комитета Совфеда Вячеслав Тимченко."Пока никто никаких предложений не вносил никуда, ни в комитеты… У нас порядок такой: комитеты могут предлагать комитету, который взаимодействует со Счетной палатой - это комитет по бюджетам и налогам, - могут предлагать свои кандидатуры. Пока кандидатур не поступало, насколько я знаю. Поэтому обсуждать пока нечего", - сказал Тимченко.Должность председателя Счетной палаты стала свободной после перехода Алексея Кудрина в "Яндекс". Кандидатуры на пост главы Счетной палаты представляет президенту Совет Федерации по предложениям его комитетов. Ранее, до конституционных поправок, этот вопрос находился в компетенции Госдумы.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, совет федерации рф, россия, вячеслав тимченко, счетная палата рф
ПМЭФ-2023, Политика, Совет Федерации РФ, Россия, Вячеслав Тимченко, Счетная палата РФ
Совфед пока не получал кандидатур на пост главы Счетной палаты
Сенатор Тимченко заявил, что пока в вопросе нового главы Счетной палаты обсуждать нечего
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Кандидатуры на должность главы Счетной палаты РФ в комитет Совета Федерации по бюджету и налоговой политике пока не поступали, обсуждать по этой теме пока нечего, заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ глава регламентного комитета Совфеда Вячеслав Тимченко.
"Пока никто никаких предложений не вносил никуда, ни в комитеты… У нас порядок такой: комитеты могут предлагать комитету, который взаимодействует со Счетной палатой - это комитет по бюджетам и налогам, - могут предлагать свои кандидатуры. Пока кандидатур не поступало, насколько я знаю. Поэтому обсуждать пока нечего", - сказал Тимченко.
Должность председателя Счетной палаты стала свободной после перехода Алексея Кудрина
в "Яндекс
". Кандидатуры на пост главы Счетной палаты представляет президенту Совет Федерации по предложениям его комитетов. Ранее, до конституционных поправок, этот вопрос находился в компетенции Госдумы
.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Счетная палата назвала крупнейших плательщиков дивидендов в бюджет