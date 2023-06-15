https://ria.ru/20230615/palata-1878278765.html

Совфед пока не получал кандидатур на пост главы Счетной палаты

Совфед пока не получал кандидатур на пост главы Счетной палаты - РИА Новости, 15.06.2023

Совфед пока не получал кандидатур на пост главы Счетной палаты

Кандидатуры на должность главы Счетной палаты РФ в комитет Совета Федерации по бюджету и налоговой политике пока не поступали, обсуждать по этой теме пока... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T11:51

2023-06-15T11:51

2023-06-15T12:08

пмэф-2023

политика

совет федерации рф

россия

вячеслав тимченко

счетная палата рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Кандидатуры на должность главы Счетной палаты РФ в комитет Совета Федерации по бюджету и налоговой политике пока не поступали, обсуждать по этой теме пока нечего, заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ глава регламентного комитета Совфеда Вячеслав Тимченко."Пока никто никаких предложений не вносил никуда, ни в комитеты… У нас порядок такой: комитеты могут предлагать комитету, который взаимодействует со Счетной палатой - это комитет по бюджетам и налогам, - могут предлагать свои кандидатуры. Пока кандидатур не поступало, насколько я знаю. Поэтому обсуждать пока нечего", - сказал Тимченко.Должность председателя Счетной палаты стала свободной после перехода Алексея Кудрина в "Яндекс". Кандидатуры на пост главы Счетной палаты представляет президенту Совет Федерации по предложениям его комитетов. Ранее, до конституционных поправок, этот вопрос находился в компетенции Госдумы.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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Кирилл Волков

политика, совет федерации рф, россия, вячеслав тимченко, счетная палата рф