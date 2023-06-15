https://ria.ru/20230615/otravlenie-1878291954.html

Роспотребнадзор назвал причину отравления шаурмой в Братске

Роспотребнадзор назвал причину отравления шаурмой в Братске - РИА Новости, 15.06.2023

Роспотребнадзор назвал причину отравления шаурмой в Братске

К вспышке острой кишечной инфекции в Братске привела бактерия сальмонелла, сообщило Управление Роспотребнадзора по Иркутской области. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T12:26

2023-06-15T12:26

2023-06-15T14:16

происшествия

братск

иркутская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. К вспышке острой кишечной инфекции в Братске привела бактерия сальмонелла, сообщило Управление Роспотребнадзора по Иркутской области. "Причиной массовой заболеваемости стала сальмонелла. Эта бактерия попадает в продукты, когда при приготовлении пищи нарушаются санитарные требования, а также при использовании некачественного сырья", — говорится в заявлении.О массовом отравлении после посещения кафе быстрого питания "Шаурму хочу" в Братске стало известно утром 13 июня. К настоящему моменту число пострадавших достигло 62, из них 29 человек госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Владельца заведения задержали.

https://ria.ru/20230609/otravleniya-1877324968.html

братск

иркутская область

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происшествия, братск, иркутская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)