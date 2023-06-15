https://ria.ru/20230615/otravlenie-1878291954.html
Роспотребнадзор назвал причину отравления шаурмой в Братске
Роспотребнадзор назвал причину отравления шаурмой в Братске - РИА Новости, 15.06.2023
Роспотребнадзор назвал причину отравления шаурмой в Братске
К вспышке острой кишечной инфекции в Братске привела бактерия сальмонелла, сообщило Управление Роспотребнадзора по Иркутской области. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T12:26
2023-06-15T12:26
2023-06-15T14:16
происшествия
братск
иркутская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. К вспышке острой кишечной инфекции в Братске привела бактерия сальмонелла, сообщило Управление Роспотребнадзора по Иркутской области. "Причиной массовой заболеваемости стала сальмонелла. Эта бактерия попадает в продукты, когда при приготовлении пищи нарушаются санитарные требования, а также при использовании некачественного сырья", — говорится в заявлении.О массовом отравлении после посещения кафе быстрого питания "Шаурму хочу" в Братске стало известно утром 13 июня. К настоящему моменту число пострадавших достигло 62, из них 29 человек госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Владельца заведения задержали.
https://ria.ru/20230609/otravleniya-1877324968.html
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происшествия, братск, иркутская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Братск, Иркутская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор назвал причину отравления шаурмой в Братске
Роспотребнадзор назвал сальмонеллу причиной отравления шаурмой 62 человек в кафе в Братске
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. К вспышке острой кишечной инфекции в Братске привела бактерия сальмонелла, сообщило Управление Роспотребнадзора по Иркутской области.
"Причиной массовой заболеваемости стала сальмонелла. Эта бактерия попадает в продукты, когда при приготовлении пищи нарушаются санитарные требования, а также при использовании некачественного сырья", — говорится в заявлении.
О массовом отравлении после посещения кафе быстрого питания "Шаурму хочу" в Братске стало известно утром 13 июня. К настоящему моменту число пострадавших достигло 62, из них 29 человек госпитализировали.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Владельца заведения задержали.
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