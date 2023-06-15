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Сенатор Журавлев предложил ввести социальную отчетность компаний - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
15:03 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/otchetnost-1878357817.html
Сенатор Журавлев предложил ввести социальную отчетность компаний
Сенатор Журавлев предложил ввести социальную отчетность компаний - РИА Новости, 15.06.2023
Сенатор Журавлев предложил ввести социальную отчетность компаний
Вице-спикер Совфеда Николай Журавлев предложил вести обязательную социальную отчетность компаний, в которой бы содержалась информация о реализуемых предприятием РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T15:03
2023-06-15T15:03
пмэф-2023
экономика
николай журавлев
совет федерации рф
общество
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Николай Журавлев предложил вести обязательную социальную отчетность компаний, в которой бы содержалась информация о реализуемых предприятием соцпроектах, об участии в благотворительности. "Предлагаю ввести обязательную социальную отчетность компаний. Пусть общественность видит, кто сколько направляет на социальные проекты, благотворительность, поддержку работников и городов присутствия", - сказал политик на сессии ПМЭФ "Будут люди - будет бизнес". В своем телеграм-канале политик отметил, что демография - главный приоритет государственной политики. Не будет населения - не будет других приоритетов у страны. "Уже многие компании активно участвуют в социальной повестке: развивают инфраструктуру городов присутствия, предоставляют дополнительные выплаты, полисы ДМС, оплачивают частные детские сады, открывают секции для детей", - отметил Журавлев. Принимаются региональные законы по стимулированию ответственного ведения бизнеса, предусматривающие смягчение административной нагрузки. Сенатор также считает, что нужно актуализировать меры господдержки, включая материнский капитал, с учетом приоритета многодетных семей. "Предусмотреть налоговые стимулы для бизнеса, прямо пропорциональные общественно полезному вкладу", - заключил парламентарий. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, николай журавлев, совет федерации рф, общество, россия
ПМЭФ-2023, Экономика, Николай Журавлев, Совет Федерации РФ, Общество, Россия
Сенатор Журавлев предложил ввести социальную отчетность компаний

Вице-спикер Совфеда Журавлев предложил вести обязательную социальную отчетность компаний

© Фото : Николай Журавлев/TekegramЗаместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Николай Журавлев на ПМЭФ-2023
Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Николай Журавлев на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : Николай Журавлев/Tekegram
Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Николай Журавлев на ПМЭФ-2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Николай Журавлев предложил вести обязательную социальную отчетность компаний, в которой бы содержалась информация о реализуемых предприятием соцпроектах, об участии в благотворительности.
«
"Предлагаю ввести обязательную социальную отчетность компаний. Пусть общественность видит, кто сколько направляет на социальные проекты, благотворительность, поддержку работников и городов присутствия", - сказал политик на сессии ПМЭФ "Будут люди - будет бизнес".
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В своем телеграм-канале политик отметил, что демография - главный приоритет государственной политики. Не будет населения - не будет других приоритетов у страны. "Уже многие компании активно участвуют в социальной повестке: развивают инфраструктуру городов присутствия, предоставляют дополнительные выплаты, полисы ДМС, оплачивают частные детские сады, открывают секции для детей", - отметил Журавлев.
Принимаются региональные законы по стимулированию ответственного ведения бизнеса, предусматривающие смягчение административной нагрузки.
Сенатор также считает, что нужно актуализировать меры господдержки, включая материнский капитал, с учетом приоритета многодетных семей. "Предусмотреть налоговые стимулы для бизнеса, прямо пропорциональные общественно полезному вкладу", - заключил парламентарий.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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